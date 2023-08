Madratsid meie voodis: erinevad madratsi materjalid, nende plussid ja miinused

Madratsil veedame umbes ühe kolmandiku oma elust. Madratsitel on otsene seos heaoluga ja une kvaliteediga. Seetõttu on õige madratsi valik väga oluline. Madratsid on erinevast materjalist ja isemoodi sisuga, seega valiku langetamine võib olla üsna keeruline. Vaatame lähemalt, millised madratsid on üldsegi müügil, mis on nende eelised ja puudused.

Foto: 1a.ee

Miks valida kvaliteetne madrats?

Kvaliteetsel madratsil on mitmeid eeliseid. Siin on mõned olulisemad:

Head madratsid on piisavalt toetavad, mis tähendab, et need kohanduvad kehaga ega vaju liigselt lohku.

● Kehva madratsiga võib näiteks selg või puus valusaks jääda ja puhkamisest ei tule midagi välja.

● Kui madrats ei toeta piisavalt selgroogu, langeb hingamisteedele suurem surve, mis võib viia norskamiseni. Seega on võimalus, et madratsi vahetusega väheneb ka norskamine.

● Kui keha on lõõgastunud, on uni kvaliteetsem ja sügavam. Vereringe toimib paremini ja lihased saavad puhata.

● Hea uni ja kehale õige madrats mängivad suurt rolli selles, et hommikul olla välja maganud ja energiline.

● Kui öö jooksul on vähem ärkamisi ja parema asendi otsimisi, siis on parem uni mitte ainult sinul, vaid ka su kõrval magajal.

Madratsid ja nende sisu

Voodid ja madratsid on omavahel tihedalt seotud. Paljud voodid on müügil vaid raamina, nii et sobiva madratsi saad ise sinna valida. Samas on olemas voodid, millele on madratsid juba sisse ehitatud.

Nagu on voodid erinevad, pole olemas madratsit, mis sobiks absoluutselt kõigile inimestele. Madratsid on erineva sisuga ning igal neist on omad eelised ja puudused. Vaatame lähemalt, milliseid on enamlevinud madratsid.

Foto: 1a.ee

Tavaline vedrumadrats

Tegu on kõige lihtsama madratsisisuga, mille tehnoloogia töötati välja juba mitu sajandit tagasi. Ülesehitus on väga lihtne: vedrud on omavahel seotud traadiga. Üldiselt kehtib reegel, et mida rohkem ja tihedamalt on vedrusid, seda paremini toetab madrats keha.

Tavaliselt kasutatakse vedrusisu odavama hinnaklassi madratsites ja kušettides, kuid see ei tähenda, et tegu oleks halva madratsiga. See on tuttavalt vetruv ja nii mõnigi eelistab just vedrumadratsit, kuna see on vastupidav ja hingav. Üks miinus sellel siiski on. Kui mõni vedru katki läheb või paigast nihkub, ei suuda see enam nii hästi keha toetada.

Foto: 1a.ee

Pocket vedrusüsteem

Sisuliselt on endiselt tegu vedrumadratsiga, aga ülesehitust on täiustatud. Iga madratsivedru on pakitud väikesesse kotikesse. See isoleerib teatud madratsiosad, et pakkuda kehale paremat tuge. Nii ei vaju madrats kuidagi lohku, on mugavalt elastne ja samuti hingav.

Mäluvaht

See madrats on tehtud spetsiaalsest materjalist, mis töötati välja lausa NASA poolt. Seda on töödeldud nii, et võtab magaja kuju ja toetab seda igakülgselt. Ühtlasi isoleerib mäluvaht liigutused, mis tähendab, et kõrval kaaslane ei tunne, kui pöörad öösel külge.

Mäluvaht on hea variant, kui kehal on valulikke kohti, kuna see leevendab survet näiteks õlgades või puusas. Mäluvaht sobib hästi ka allergikutele, kuid ei ole eriti hingav ehk võib üsna palavaks muutuda.

Lateks

Lateks madratsid sisaldavad naturaalset või sünteetilist lateksit. Oma omadustelt on see sarnane mäluvahule, kuna pakub samuti leevendust valupunktidele ja ei kanna liigutusi edasi, kuid on elastsem ja ei salvesta nii palju soojust. Lateksil ei paljune ka tolmulestad. Naturaalsest lateksist madrats on hea valik neile, kes ei soovi sünteetilisi materjale, kuid arvestama peab veidi krõbedama hinnaga.

Poroloon

See madrats on tehtud spetsiaalsest materjalist nimega polüuretaanvaht. Ka sel on omad plussid, näiteks ei paljune seal tolmulestad, hingab hästi ja on mõnusalt vetruv. See meenutab veidi mäluvahu madratseid, kuid ei ole valmistatud sama kehakuju järgivat tehnoloogiat kasutades ning on tunduvalt soodsam. Poroloonmadrats ei paku ka nii palju tuge kui vedrumadrats või mäluvaht.

Hübriid ehk kombineeritud materjalid

Tihti kombineeritakse erinevaid materjale, et saavutada parim tulemus. Näiteks osad madratsid on alt vedrudega, kuid peal on poroloonist või mäluvahust kiht. Nii on võimalik pakkuda erinevate omadustega madratseid, mis toetavad keha samuti suurepäraselt. Sellist hübriidsüsteemi võib kohata näiteks kontinentaalvoodite puhul ehk voodid, mis on juba koos sisseehitatud madratsiga.

Foto: 1a.ee

Kookos

Selline madrats on täidetud kookospähkli kiudega ja on täiesti naturaalne. See laseb väga hästi õhku läbi on pigem jäigem. Sellised madratsid on ortopeedilised ning tihti kasutatakse neid ka beebide võrevoodis.

Mida veel madratsi juures tähele panna?

Lisaks materjalile tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ka madratsi jäikusele. Liiga pehme madrats võib tunduda esialgu mõnus ja mugav, kuid lohku vajununa ei paku see piisavalt tuge. Jäik madrats võib olla alguses harjumatu, kuid toetab selga paremini.

Samuti loeb magamisasend. Kui eelistad magada seljal, siis sobib selleks kõige paremini jäik madrats. Külje peal magajad vajavad rohkem elastsust, näiteks mäluvaht madratsit.

Madratsi ostu puhul kehtib tarkus, et see, mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele, seega vali madrats enda magamisharjumuste ja tervisliku seisundi järgi.