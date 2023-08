Digital Hub toob kokku visionäärid ja pakub põnevaid arutelusid tehnoloogia tulevikust

Tallinnas 9. novembris toimuv Telia Digital Hub on aasta tähtsaimaks kohtumispaigaks tippjuhtidele, IT-juhtidele, infoturbejuhtidele ning tehnoloogiavaldkonna tippametnikele ja -spetsialistidele. Tänavuse Telia Digital Hubi fookuses on äri, IT-lahenduste ja tehnoloogia kestlikkus.

Eesti suurim innovatsiooni- ja tehnoloogiakonverents Telia Digital Hub toob 9. novembril Tallinna esinema valdkonna tuntud visionäärid USA-st, Lääne-Euroopast ja Eestist. Tehnoloogia suursündmus pakub põnevaid diskussioone ning ettekandeid küberturvalisuse, pilvetehnoloogiate, 5G, IoT ja IT-terviklahenduste teemadel.

Juba täna saab tutvuda Telia Digital Hub programmiga ja piletiinfoga.

Esimeste avalikustatud kõnelejate seas on üle 45 000 IKT-ettevõtet koondava liidu DIGITALEUROPE peadirektor Cecilia Bonefeld-Dahl ning Telia Company president ja tegevjuht Allison Kirkby, kes räägivad konverentsil tehnoloogia rollist kestlikus ühiskonnas ja ettevõtluses. Arutletakse teemadel: kas ja kuidas peaks reguleerima tehisintellekti arengut, millised ontelia digi lähituleviku konkurentsivõimelised ärimudelid, milliseid tingimusi seab keskkond ja Euroopa Liit tehnoloogia lähiaja arengule ning millist kasu saab tehnoloogiasektor naissoost töötajate suuremast osakaalust?

Kestlikke äripõhimõtteid järgides miljardäriks

Oma loo räägib Kultuurikatlas ka USA ühe suurima ettevõtte CCA Global Partners kaasasutaja Howard Brodsky, kes alustas ettevõtlusega 8-aastaselt ja ehitas üles 12 miljardi dollarilise käibega kontserni. Seda on ta saavutanud järgides kogukondlikke ja kestlikke äripõhimõtteid. Brodsky on ühiskondlikult väga aktiivne, ta edendab üle maailma ühistulist äritegevust, mille parimaks näiteks Eestis on Coop. Brodsky kuulub Ameerika Ühendriikide Ettevõtjate Kuulsuste Halli koos selliste märkimisväärsete liidritega nagu Michael Dell ja Starbucksi Howard Schultz.

Lisaks rahvusvahelistele ja Eesti tehnoloogiavisonääride ettekannetele on Digital Hubil põnevaid arutelusid kokku viiel laval. Konverentsi erinevatele sihtrühmadele on loodud viis diskussiooni lava: tippjuhtide klubi, IT-juhtide klubi, IT-gurude klubi, avaliku sektori klubi ja lahenduste lounge.

Era- ja riigisektor väitlevad poksiringis

Avaliku sektori klubi jaoks on püstitatud päris poksiring, kus omavahel väitlevad riigi- ja erasektori esindajad ning nende vahelist intriigi kütab üles armastatud saatejuht Johannes Tralla. Poksiringi üheks teemaks on, kas tehnoloogilist innovatsiooni peaks Eestis vedama erasektor või riik? Selles küsimuses väitlevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT arhitektuuri ja taristu nõunik Allan Allmere, sama ministeeriumi riigi andmete juht Ott Velsberg ning Nortal Eesti juht ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) president Ats Albre.

Väga tuliseks tõotab kujuneda diskussioon tehnoloogia riigihangete teemal. Neid hankeid on IT-ettevõtjad sageli kritiseerinud, samas on ka mõned eraettevõtjad veidi sohki teinud. Erasektori poolelt on sellel teemal poksiringis näiteks ITL-i riigihangete töögrupi juht ja riigihangete läbiviimise hea tava dokumendi autor Marko Lemberg. Samuti Wisercati juht ja endine tippametnik Mehis Sihvart, kes ehitas varem riigi esindajana üles mitmed olulised IT-lahendused nagu e-äriregister. Riigi vaatenurka esindavad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler Luukas Ilves ja Eesti riigi tehnoloogiate juht Kristo Vaher.

Kas tehisintellekt jätab meid töötuks?

Samuti tõotavad tulla intrigeerivad tippjuhtide klubi ettekanded. Näiteks teema – milline saab olema tehisintellekti mõju meie tööturule? Tehnoloogiakommentaator Kristjan Port arutleb, kui kestlik on tehisintellekti kiire arengu tõttu inimene ja milliseid otsuseid me ei saa jätta AL-le. Väga aktuaalne on ka teema – kuidas luua tuleviku ringmajandus ja kestlik äri? Selle kohta avaldavad arvamust Incap grupi juht Otto Pukk, Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla ja KOOS.io asutaja Taavi Kotka. Tippjuhtide sessiooni juhib Telia Eesti ärikliendiüksuse direktor Kristjan Kukk.

IT-gurud saavad jagada oma kogemusi

IT-juhtide ja IT-gurude klubide ettekanded ja arutelud käsitlevad valdkonna tulevikku rohkem süviti ja spetsiifilisemalt. Näiteks räägib seal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse juht Liisa Past teemal – kui lähedale tohib lasta tehisintellekti (riigi) kriitilisele taristule? Neid sessioone juhivad Telia Eesti tehnoloogiadirektor Andre Visse ning IT Infrastruktuuri arhitekt Rivo Nurges.

Seekord on loodud eraldi lounge ka Telia suurimate tehnoloogiapartnerite uudiste tutvustamiseks.

Telia korraldab Digital Hubi koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, et panustada ühiskonna arengusse ning muuta Eesti paremaks paigaks nii elamiseks kui töötamiseks. Tänavu saab konverentsi toetajapiletiga hoogu anda kahele projektile, mis edendavad jätkusuutlikku innovatsiooni ning naiste suuremat osakaalu tehnoloogiasektoris.