Luksus on kindlalt tagatud: JLR kuulutab välja viieaastase garantii kõigile uutele Range Roveri, Defenderi ja Discovery mudelitele

Kõigile uutele Range Roveri, Defenderi ja Discovery mudelitele kehtib viieaastane tootjagarantii 1. septembrist 2023. Garantii annab klientidele täiendava kindlustunde ja meelerahu, kui nad valivad omale sõiduki JLRi (Jaguar Land Rover) luksusmarkide seast.

Uus garantii kehtib kõikidele mudelitele kogu Euroopas ja pikendab senist kolmeaastast garantiid, et pakkuda kaitset kuni viie aasta või 150 000 kilomeetrini – olenevalt sellest, kumb saabub varem. Kliente kaitseb kõikehõlmavalt garantii ja neil on kõrgeima kvaliteediga teenindusest kasu kauem kui kunagi varem.

Lisaks saavad Range Roveri, Defenderi ja Discovery kliendid nautida ka InControl Remote'i ühenduvust viie aasta või 150 000 kilomeetri jooksul, mis pakub täiendavat mugavust ja korraldab abi hädaolukorras, seda kõike kooskõlas kaasaegse luksusmargi kogemusega, mida JLR soovib pakkuda.

Kolmeaastane garantii on autotööstuses standardiks, nii et viieaastase garantii poliitika kehtestamine tagab, et Range Rover, Defender ja Discovery teevad oma klientide jaoks sammu edasi. Alates 1. septembrist 2023 kehtib nimetatud markide kõikidele mudelitele uus viieaastane garantii, sealhulgas kerg- ja pistihübriidid.

Uued garantiid tähendavad, et JLRi markide kliendid saavad nüüd nautida sama kaitsetaset viie garantiiaasta jooksul, mis kehtib Jaguari mudelitele juba alates 1. juulist 2022.

Senise lubaduse pikendamise eesmärk on täiustada klientide ja omanike teeninduskogemust garantiiajal, võimaldades samas nii erakasutajatel kui ka ettevõtetel läbipaistvalt arvutada hooldus- ja ülalpidamiskulusid pikema perioodi jooksul.

Uus viieaastane garantii täiustab omanikukogemust ja tõotab avaldada positiivset mõju Range Roveri, Defenderi ja Discovery mudelite jääkväärtustele. See omakorda teeb lihtsamaks kasutatud sõidukite müügi. Pikemas perspektiivis alandab kõrgem jääkväärtus omamiskulusid, soodustades konkurentsivõimelisemaid liisingu- ja finantstingimusi.

Laiendatud juurdepääs InControl Remote'i ühenduvusele on alates 1. septembrist saadaval kõikidele äsja registreeritud mudelitele. See võimaldab klientidel oma sõidukiga vaevata ja intuitiivselt suhelda isegi pikkade vahemaade tagant. Nutitelefoni rakenduse abil saab vaadata, palju on autos kütust järel, aku laetust ning vaadata, kas auto uksed ja aknad on suletud või avatud. InControl Remote optimeerib ka maanteeabi ja saadab vajadusel automaatselt hädaabikõne.

JLRi Euroopa piirkonna direktor Dmitri Kolchanov ütleb: „JLRi uue viieaastase garantii kasutuselevõtuga kogu Euroopas näitame veelgi oma pühendumust oma toodete kvaliteedile ja usaldusväärsusele ning keskendumist klienditeeninduse tipptasemele. Meie tulevikuvisioon kaasaegsest luksusest on täielikult kliendikeskne ja see peaks tähendama täiendavat meelerahu kõigile, kes kaaluvad Range Roveri, Defenderi või Discovery soetamist.“

JLRi uus viieaastane garantii hakkab kehtima kõikidel Euroopa turgudel alates 1. septembrist, tõstes teenuse kvaliteeti kogu kontinendil.

Jaguar Land Roveri (JLR) reimagine-strateegia on jätkusuutlikkusest rikas visioon kaasaegsest luksusest, mis luuakse läbi disainilahenduste. JLR kujundab oma äritegevust selliselt, et 2039. aastaks on kogu tarneahel, tooted ja tegevused viidud süsiniknetonulli. JLR on kehtestanud tegevuskava, et vähendada 2030. aastaks oma tegevustes ja väärtusahelates heitkoguseid kooskõlas heakskiidetud teaduspõhiste eesmärkidega. Elektrifitseerimine on strateegias kesksel kohal ja enne kümnendi lõppu on nii Range Roveri, Discovery kui ka Defenderi mudelirivis täiselektriline mudel, samas kui Jaguar on täielikult elektriline.

Südames on JLR ettevõte, millel on Ühendkuningriigis kaks projekteerimis- ja insenerikeskust, kolm sõidukite tootmistehast, mootorite tootmiskeskus ja akude koostekeskus. Ettevõttel on ka sõidukitehased Hiinas, Brasiilias, Indias, Austrias ja Slovakkias ning seitse tehnoloogiakeskust üle maailma.

JLR kuulub täielikult Tata Motors Limitedile, mis on osa Tata Sonsist.