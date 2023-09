Investeerimisvõimalused kogukonnale: Tallinna Hoiu-laenuühistu 13-aastane edulugu

Eestlane armastab laulu ja pidu ning Tallinna Hoiu-laenuühistu teab, kuidas tähistada oma sünnipäeva nii, et sellest saaks meeldejääv ja rõõmus mälestus. Naljatledes nimetati pidu pärast isegi ühistufestivaliks.

23. augustil kogunes ligi 1000 Tallinna Hoiu-laenuühistu liiget ja sõpra Viimsi Vabaõhumuuseumisse, et tähistada Tallinna Hoiu-laenuühistu ajaloolist verstaposti ehk 13. sünnipäeva. Peopaik oli suurepärane ajalooliselt eestipärane õhkkond ja võimalus muuseumi uudistada lisasid sünnipäevale erilist võlu. Suurepärase kingitusena oli ilm suviselt päikeseline ja soe ning seda vahvam oli ühiselt nautida mõnusat õhtut.

Ühistu sünnipäev kui kogukondlik festival

Sünnipäeva võttis enda juhtida armastatud Gerli Padar, kes lisaks mõnusa meeleolu loomisele paitas kõrvu oma imelise häälega ning hoidis tuju üleval oma väsimatu särtsuga. Toomas Laur lisas õhtusse oma hurmava muusikalise panuse ning mustkunstnik Kevinski võlus kohalolijad põnevuse ja üllatustega.

Tallinna Hoiu-laenuühistu sünnipäevapidu polnud lihtsalt pidu, vaid kultuuriline kohtumispaik, kus lauldi, tantsiti, nauditi muusikat, söödi head-paremat ning tunti rõõmu heast seltskonnast ja arutati ühistu käekäiku. See oli kui kogukondlik festival, mis ühendas sarnase mõtteviisiga inimesi ja tõi kõik üheks mõnusalt sumedaks suveõhtuks kokku.

Kingitusi jagas muidugi hoopis Tallinna Hoiu-laenuühistu ise. Kõik külalised lahkusid peolt spetsiaalselt tähtpäevaks loodud hõrgutava šokolaadiga ning sünnipäeva tähistamise kõrghetk oli 250€ väärtusega Rakvere SPA paketi loos. Õnnelik võitja sai võimaluse nautida tõelist lõõgastust ja hoolitsust, mis sobib hästi Tallinna Hoiu-laenuühistu deviisiga, et ühistus oled hästi hoitud. Just sellised kingitused ja üllatused tõestavad Tallinna Hoiu-laenuühistu soovi väljendada oma liikmete vastu tänu ja lugupidamist kogu 13 aasta jooksul panustatud usalduse eest.

Ühistu kui kogukondlik pangandus

Ent sünnipäevapidu oli vaid üks osa sellest, mida Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub. 13 aastaga on ühistu saavutanud muljetavaldavaid tulemusi, mis räägivad enda eest. Liikmetele on makstud ligi 9 miljonit eurot hoiuste intressidena ning tänase seisuga on Eesti inimesed usaldanud 22.8 miljoni euro eest oma sääste just Tallinna Hoiu-laenuühistu hoiustele. Lisaks ulatub ühistu kinnisvaraportfell üle 22 miljoni euro.

Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmeskond on 13 aastaga kasvanud 2540 inimeseni, mis tähendab, et tegemist on ühe suurima ja enim usaldatud hoiu-laenuühistuga Eestis. Uued inimesed liituvad peaasjalikult just seniste liikmete soovituste kaudu.

Ühistu kontorid nii Tallinnas kui ka Tartus tagavad laiema kättesaadavuse ning veebileht www.erahoius.ee on mugav lahendus neile, kes eelistavad ajada asju kodust lahkumata.

Kuna Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmed on ka ise omanikud ja osalevad otsustusprotsessides, on keskendub ühistu just liikmete huvidele. See tagab ka finantsstabiilsuse ja konservatiivsuse, et isegi kriisiaegadest turvalisemalt läbi tulla.

Tallinna Hoiu-laenuühistu on liikmete sääste kasvatanud juba 13 aastat, ka kriiside kiuste. Lisaks on Tallinna Hoiu-laenuühistu üks väheseid ühistuid, kes oma toimetamisest tekkiva kasumi pealt liikmetele dividende maksab nagu ettevõtted omanikele. Aastatel 2019-2022 on väljamakstud dividende ligi 660 000 euro eest.

Ühistu kui turvaline ja inimnäoline investeerimine

Tähtajaline hoius, Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub oma liikmetele laia valikut investeerimisvõimalusi. Sealhulgas on Kogumishoius Hoius24 ja Maksihoius . Neisse hoiustesse panustades saavad liikmed investeerida oma sääste ja teenida pikaajalist kasumit ning lisasissetulekut. Nimetatud hoiused on väga hea viis oma sääste inflatsiooni eest kaitsta ja hoiustamine sobib inimesele, kes ei taha jännata kinnisvaraga või peab aktsiatesse või ühisrahatusse investeerimist liiga keeruliseks või riskantseks.

Lisaks hoiustele on Tallinna Hoiu-laenuühistu laiendanud ka oma laenuteenuseid, kuid laene väljastatakse ainult kinnisvara tagatisel ning suure põhjalikkusega. Kõik väljastatavad laenud on tagatud hüpoteekidega, tagades nii ühistule kui ka liikmetele turvalise keskkonna.

Ühistu jätkusuutlikkus ja läbipaistvus on samuti märkimisväärsed. Igal aastal paigutatakse osa ühistu kasumist reservfondi ning 5% igalt hoiuselt tagatisfondi, lisaks hoitakse kohustuslikku reservi Eesti Panga kontol. Tallinna Hoiu-laenuühistu tegevus on läbipaistev, sest igakuiselt esitatakse aruandeid Eesti Pangale, kaitstes sellega liikmete huve ja hoiuste turvalisust. Seega on olemas täielik läbipaistvus ja piisav varu ootamatuste katteks ning liikmete hoiuste tagamiseks.

Tallinna Hoiu-laenuühistu on oma liikmetele mitte ainult finantsinstitutsioon, vaid ka usaldusväärne partner ja sõber. See 13-aastane teekond on täis saavutusi, kasvu ja usaldust ning ühistu jätkab pühendunult oma liikmete rahalise edu toetamist. Sünnipäevapidu on vaid üks väike osa suuremast eduloost, mis veel ees ootab.

