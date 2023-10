Mees, kes tegi rekordkiirusel 53 000 dollarist 48 miljonit dollarit

Mõne aja eest aktsiamaailma raputanud, väike- ja suurinvestoreid mugavustsoonist teise dimensiooni lennutanud GameStopi lugu on saanud filmiks. “Rumal raha” (“Dumb Money”) on lugu Keith Gillist, tagasihoidlikes tingimustes startinud, julgeid manöövreid teinud ettevõtjast, kelle šedöövrid äriilma korralikult raputasid ning Wall Streeti pintsaklipslased nõutult kukalt kratsima panid.

Meemiaktsia lööb Wall Streeti pintsaklipslastelt nööbid eest

“Rumal raha” loo keskmes on nutikas Keith Gill, keda kehastab filmis Paul Dano. Keith alustab peadpööritavat aktsiamängu hetkel, kui uputab kõik oma säästud videomängudeketi GameStopi aktsiatesse. Samaaegselt jagab ta kõiki samme ja otsuseid enda sotsiaalmeediakanalites loodud heatujulise alterego Roaring Kitty nime all postitusi tehes. Kui tema teod teisigi tiivustama hakkavad ning ohjeldamatut uudishimu tekitavad, ei pidurda meemiaktsiaks tituleeritud GameStopi enam miski – Keithi ja tema “jüngrite” elud võtavad uskumatuid pöördeid. Miski pole enam endine.

Aktsia 5 dollarilt hopsti! 483 dollarile

Keith Gill polnud aga tegelikkuses sugugi üks tavaline mees, vaid Mass Mutuali nupukas finantsanalüütik, kel kõik sammud põhjalikult läbimõeldud olid. Enda sotsiaalmeediaplatvormidel veidra moega Roaring Kittyt kehastades ja Redditis kasutajanime DeepFuckingValue all toimetades lõi ta endale justkui alter ego, mis julgeid ettevõtmisi veelgi julgemalt teha võimaldasid. Keith jagas enda kontodel aktsiastrateegiaid ja arvutustabeleid, selgitas, miks tema meelest GameStopi seni alahinnati.

Algselt investeeris Gill ettevõttesse oma säästudest 53 000 dollarit, mis tegi 2019. aastal umbes viis dollarit aktsia kohta. Tema eeskujul hakkasid aktsiaid soetama ka teda jälginud tavalised, seni investeerimisest kauge kaarega mööda käinud inimesed. See kõik aga hoogustas aktsiate kiiret tõusu. 2021. aasta jaanuaris saavutas GameStopi aktsia oma haripunkti – see maksis 483 dollarit! Kunstlikult kõrgeks aetud hind tekitas riskifondidele miljardite dollarite kaotamist, kuid tähendas jaekauplejaile kopsakat kasumit.

Kes on Keith Gill? Gill on 37aastane finantsnõustaja Massachusettsist. Ta töötas aastaid Mass Mutualis finantsanalüütikuna ning Debris Publishing Incorporated’i presidendina. Oma videotes end tutvustades on mees teada andnud, et ta on abielus ja tema ning Caroline’i peres kasvab üks laps. Keith liitus YouTube'iga 2015. aastal. Tema lehe kirjelduses on kirjas: „Kanal Roaring Kitty teeb harivaid otseülekandeid, jagan ka enda igapäevast aktsiate jälgimise ja investeerimisvõimaluste rutiine.“ Tema kontol on endiselt üle 500 000 tellija.

Kirjutas lahkumisavalduse päeval, mil aktsia oli haripunktis

Filmis väidab Mass Mutual, kelle hingekirjas nutikas Keith Gill tegutses, et esitas ultimaatumi finantsanalüütiku ametist omal soovil lahkumiseks või halvimal juhul – vallandamiseks. Mees otsustas ise 2021. aasta jaanuari lõpus tagasi astuda. Väidetavalt oli tema viimane tööpäev 28. jaanuaril 2021 ehk päeval, mil GameStopi aktsia oma haripunkti saavutas.

Puhas poiss?

2021. aasta veebruaris kaevati Gill ja Mass Mutual kohtusse. Hagis väideti, et mees põhjustas oma tegudega investoritele “tohutut kahju” ja rikkus oma tegudega väärtpaberiseadusi. Gill on aga kinnitanud, et tema ühestki seadusest üle astunud pole ning tema YouTube’i kanal sai loodud ainult “hariduslikel eesmärkidel”. Tema sõnul ta aktsiate reklaamimiseks sotsiaalmeediat ei kasutanud. Hagi jäeti rahuldamata.

2021. aasta septembris määrati Mass Mutualile 4,75 miljoni dollari suurune trahv Gilli kauplemis- ja veebitegevuse järelevalve tegemata jätmise eest.

Kuu aega hiljem otsustas väärtpaberi- ja börsikomisjon, et GameStopi ega ka teiste muude meemiaktsiatega kauplemisel turumanipulatsioone siiski ei toimunud.

See teema poleks minuni jõudnud, kui poleks olnud mu 24-aastast poega, kes mind toimunuga kurssi viis. GameStopi juhtum sai alguse koroonaajal, teadmatuse ja ootamatuste ajal. See oli isolatsiooni aeg, mil olukord maailmas üle öö muutus. Ja siis ühel hetkel ilmus YouTube’is meie ette Roaring Kitty, meelelahutuslik ja õpetusi jagav heatujuline tegelane. Mees, kes uputas kõik oma säästud aktsiatesse, millest sai fenomen ja sensatsioon, kes Wall Streetil toimuva peapeale pööras. Minu soov oli filmiga jäädvustada nende väikeinvestorite võimekust ja suutlikkust. Pidime võtted ära tegema 31 päevaga ja sellist hetke, kus enamik näitlejaid üheaegselt kohal viibivad, peaaegu polnudki. Tegu oli kiirelt kohanemist vajava ääretult põneva looga. Pearollis oleva Paul Danoga õnnestus meil kõige pikemalt koos aega veeta. See oli suurepärane ja põnev protsess meile kõigile. Paul valmistus Roaring Kitty rolliks põhjalikult, ta uuris artikleid ja uudistas tunde erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel. Ta suutis uskumatult hästi edasi anda sarnast huumorit ja usaldusväärsust, mida Keit Gills enda kanalites ja mis ta enda vaatajaskonnale omaseks ja turvaliseks muutsid. Craig Gillesbie Filmi “Rumal raha” režissöör

53 000 dollarist sai 48 miljonit dollarit

2021. aasta aprillis laadis Gill Redditi kontole üles viimased arvutused ja hindas GameStopi aktsiate väärtuseks 34 473 248,01 dollarit. Tippajal hindas Reuters Gilli GameStopi aktsiaid 48 miljonile dollarile.

Need, kes seda uskumatut meemiaktsiasaagat jälginud on, on eriarvamusel selles, kas Gill müüs oma aktsiaid ära või hoiab ta endiselt suuremat osa enda käes.

"Rumal raha" lõpus kaalub Gill müüki, kuid tegelikkuses ostab ta neid veel juurde.

2022. aastal astus mees avalikkuse uudishimulike pilkude eest eemale.

Filmis väidetakse, et 2021. aasta aprilli seisuga oli Gilli väärtus 34 miljonit dollarit.

Raputas ka eestlasi

Investeerimisteenuseid osutavate pankade saadetud andmetest selgus, et ehkki 2021. aasta jaanuaris oli Eesti klientide lemmikaktsiaks küll elektriautotootja Tesla, siis pankade edetabelist leidis säramas ka kurikuulsa GameStopi aktsia.

