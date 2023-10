Evergreen Capitali laienemisplaanid toovad investoritele kuni 13,75%-lise tulu

Kuna Evergreen Capital näeb turul kasvavat nõudlust alternatiivsete finantseerimisvõimaluste järele ning soovib ka tulevikus väikeettevõtjate tegevust toetada, kaasab firma P2P platformi Debitum kaudu kuni 13,75%-lise intressiga 500 000 eurot.

Evergreen Capitali juhatuse liige Kristjan Tolmats

“Evergreen Capital on Eesti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimisega tegelenud viimased 10 aastat. Oleme selle ajaga teenindanud tuhandeid Eesti ettevõtteid pakkudes neile kiiret ja paindlikku rahastamisvõimalust just siis, kui neil seda kõige rohkem vaja on,” selgitas Evergreen Capitali juhatuse liige Kristjan Tolmats.

Näeme turul kasvavat nõudlust alternatiivsete finantseerimisvõimaluste järgi ning soovime ka edaspidi olla olemas väikeettevõtjate jaoks, kes vastavad meie kriteeriumitele. Kristjan Tolmats Evergreen Capitali juhatuse liige

“Tänaseks on Evergreen Capitalil välja kujunenud oma kindel kliendibaas ja -segment, kes firma teenuseid kasutavad ja kellele nad selliselt kõige rohkem väärtust suudavad luua. Käesoleva raha kaasamisega soovime oma tegevust Eestis laiendada. “Näeme turul kasvavat nõudlust alternatiivsete finantseerimisvõimaluste järgi ning soovime ka edaspidi olla olemas väikeettevõtjate jaoks, kes vastavad meie kriteeriumitele,” märkis Tolmats.

Stabiilne tootlust atraktiivse intressimääraga

P2P platvormid on muutunud investeerimismaailma loomulikuks osaks, kuhu nii era- kui institutsionaalsed investorid aktiivselt oma vahendeid investeerivad. Evergreen Capitali laenud P2P platvormil Debitum sobivad investoritele, kes soovivad teenida oma investeeringutelt igakuist stabiilset tootlust atraktiivse intressimääraga. Tegemist on hea võimalusega ka investeerimiseks väikeste summade kaupa, kuna minimaalne investeeritav summa on 10 eurot. Samas on rahastuskampaania piisavalt suur, et võtta vastu ka suuremaid summasid.

“Oleme Evergreen Capitalis klientide valimisel ja laenude väljastamisel küllalt konservatiivsed ning meie jaoks on oluline, et iga laen meie portfellis oleks produktiivne.

See tähendab eelkõige, et laenud lähevad ettevõtmistesse, kus sellega ka midagi peale osatakse hakata. Selliselt loome majandusse lisaväärtust ning sama teevad ka meie investorid,” sõnas Kristjan Tolmats.

Debitum pakub pea 15%-lisi intressimäärasid

Läti P2P (peer to peer) platform Debitum on reguleeritud investeerimisplatform, mis omab Läti Panga väljastatud tegevusluba. “See tähendab, et meie ettevõte ning investeerimiskampaaniaid vastavad kõikidele nõuetele. Meid auditeeritakse regulaarselt,” selgitas Debitumi juht ja kaasasutaja Henrijs Jansons.

Debitumi kaudu on võimlik investeerida vaid ärilaenudesse, mis on hea võimalus mitmekesistada investeeringuid P2P maastikul. “See tähendab, et me oleme sellele niššile spetsialiseerunud. Oleme äripartnerite kaasamisel professionaalne ning monitoorime neid regulaarselt. See on toonud meile väga head tulemused ehk 0%-lise maksejõuetuse määra viie aasta jooksul,” rääkis Jansons.

Debitumi juht ja kaasasutaja Henrijs Jansons

11 kaitsemehhanismi investeeringute tagamiseks

Tema sõnul on Debitumil P2P-tööstuse üks laiemaid kaitsemehhanisme. Debitum kasutab investeeringute tagamiseks 11 kaitsemehhanismi. Kõik investeeringud on kaetud kindla tagatisega – materiaalse varaga nagu tuntud partnerettevõtete arved, tulevased tulud jne.

Riskide ja tootluse tasakaal on üks kõrgemaid. Samas on riskid viidud miinimumini 11 kaitsemehhanismi abil. Teisalt on Debitumil väga konkurentsivõimelised intressimäärad (10-14,5% aastas), mis teeb nende pakkumised atraktiivseks.

Debitumi kaudu paigutavad investorid oma raha finantsinstrumentidesse nagu ABS (varaga tagatud väärtpaberite portfell), mitte laenudesse. Seda pakuvad vaid vähesed platvormid nagu Mintosja Viainvest. Finantsinstrumentidesse investeerimine vähendab maksejõuetuse riski, kuna investor investeerib laenude kogumisse mitte ainult ühte laenu.

Jansonsi sõnul võiksid Evergreen Capitali projekti investeerida kõik, kes soovivad toetada kohaliku ettevõtte kasvu. Evergreeni juhtimine ja tegevus on professionaalne. Ettevõte alustas tegevust 10 aastat tagasi ning on kasumlikult tegutsenud juba esimesest aastast saadik. See näitab ettevõtte stabiilsust ning garanteerib investeeringute turvalisuse.

"Hetkel on Evergreeni uute investeerimisprogrammide intressimäärad vahemikus 12,75% kuni 13,75%. Lisaks on meil hetkel aktiivne Cashbacki ehk tagasimakse kampaania, mis tähendab, et kõik investorid, kes investeerivad Evergreeni, saavad investeeritud vahenditelt 2% lisaboonust. Praegu on õige aeg paigutada raha tootlikesse investeeringutesse ja anda kohalikule majandusele veel üks tõuge,“ selgitas Henrijs Jansons.