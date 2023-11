Biotehnoloogiahiidude edu kulgeb endiselt rasvumusravimitel

Ehkki oktoober polnud biotehnoloogiaturu jaoks parim kuu, on tänaseks olukord paranemas. Novembri esimesed kauplemispäevad kujunesid positiivseteks ja eeldatavasti kasv ka jätkub. Freedom Finance Global analüütikud Ilya Zubkov ja Boris Tolkachev annavad turul toimuvast ülevaate.

Kuu on hooajaliselt kõige tugevam nende biotehnoloogia aktsiate jaoks, mis on tingitud kliiniliste uuringute tulemuste avaldamise perioodist enne aasta lõppu, samuti uute ootuste seadmisest saabuvale aastale. Jätkuvalt on fookuses GLP-1 klassi ravimid, diabeet ja rasvumisega seonduvad vahendid.

ImmunityBio (IBRX: +86%) teatas, et FDA võttis läbivaatamiseks vastu bioloogilise litsentsi taotluse (BLA) N-803 jaoks, mis on uudne ravim BCG-resistentse invasiivse põievähi kartsinoomi raviks.

Nkarta (NKTX: +46%) sai USA ravimiametilt loa NKX019 jaoks luupusnefriidi ravimi osas. Nkarta teatas kulude ohjeldamise meetmetest.

Akero Therapeutics (AKRO: -76%) teatas SYMMETRY 36-nädalasest analüüsist, 2b faasi uuringust, milles hinnati toote tõhusust ja ohutust. Efruksifermiini efektiivsus NASH-i patsientide seas oli mitterahuldav. Et Efruxifermini näol on tegu ettevõtte juhtivaima arendusega, sellega ka jätkatakse ning Akero Therapeutics kavatseb patsiendid registreerida 3. faasi.

Detsembris toimuval San Antonio rinnavähi sümpoosionil (SABCS) kavatseb Olema Pharmaceuticals (OLMA) esitleda oma peamise kandidaatravimi Palazestrant (OP-1250) 1b faasi uuringute värskeid andmeid, mis on määratud kombinatsioonis IBRANCE-iga (palbociclib) või KISQALI (ribotsikliib) naistel, kellel on lokaalselt levinud või metastaatiline ER+/HER2-tüüpi rinnavähk (MBC).

Palazestrandil on kahekordne toimemehhanism, olles täielik östrogeeniretseptori antagonist (CERAN) ja selektiivne östrogeeniretseptori lagundaja (SERD). Mõju östrogeeniretseptorile (ER) põhjustab kasvajarakkude jagunemise aeglustumist. Arvestades haiguse suurt haigestumust ja piiratud ravivõimalusi, määras Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet FDA Palazestrandile Fast Track staatuse ER+/HER2 MBC raviks.

Aktiivne tegutsemine ja töö ravimi vallas näitab, et ülespoole liikumine jätkub ning võib aktsiaturul jõuda 21,5 dollarini. Soovitame aktsial silma peal hoida ja võimalusel osta.

VIR Biotechnology

Biotehnoloogia (VIR) teatas kroonilise B-hepatiidi (CHB) ja kroonilise deltahepatiidi (CHD) raviks välja töötatud eksperimentaalravimite VIR-2218 ja VIR-3434 uuringute andmete esitlemisest.

Ameerika Maksahaiguste Uuringute Assotsiatsiooni (AASLD) konverentsil tutvustati MARCH (etapp B, Phase 2, NCT04856085) ja SOLSTICE tulemusi. (2. etapp, NCT05461170), mille eesmärk oli hinnata ravimite efektiivsust ja ohutust vastavalt CHB ja CHD raviks. VIR-2218 stimuleerib viirusevastast immuunvastust, omades ka neutraliseerivat toimet B- ja D-hepatiidi vastu. VIR-2218 loodi ESC+ tehnoloogia (Enhanced Stabilization Chemistry Plus) abil ja on Vir Biotechnology ja Alnylami esimene ühine arendus.

2023. aasta juunis teatas ettevõte, et CHB-ga patsientidel saadud tulemused VIR-2218 ja VIR-3434 lühikeste ravikuuride (5 või 12 nädalat) ajal olid tõhusad, andmed kinnitasid ravimite optimaalset ohutusprofiili ja kõrget viirusevastast aktiivsust. See omakorda võimaldas ettevõttel välja töötada B-etapi, mille eesmärgiks on uurida VIR-2218 ja VIR-3434 pikemaid ravikuure kombinatsioonis peginterferoon alfa-2a-ga (PEG). -IFNa). Kõik MARCH-uuringu A etapis registreeritud kõrvaltoimed olid mõõdukad ega viinud ravi katkestamiseni. Eeldame, et ettevõtte kahe ravimi tõhusus kinnitatakse ja et need on tõhusad ka D-hepatiidi ravis.

VIR-2218 ja VIR-3434 tulemused kinnitavad ettevõtte staatust biotehnoloogia turul tugeva tegijana, mis ei jää ka investoritele märkamata. Novembrikuus on ettevõtte hinna tõusupotentsiaal kuni 10,9 dollarit. Eeldusel, et uutel ravimitel on head turuletuleku väljavaated, võime näha VIR-i hinna olulist tõusu. Kuna ootame VIRi aktsia hinna aktiivset liikumist kohe pärast proovitulemuste avaldamist, soovitame kaaluda optsioonistrateegiat ehk pikka ostuvahet.

Verve Therapeutics (VERV) on uudne lähenemine südame-veresoonkonna haiguste ravile ühekordsete geenide redigeerimise ravimitega ning esitab vaheandmed oma käimasolevast südame-1 kliinilisest uuringust (1b faas, NCT05398029) uuritava ravimi VERVE-101 kohta.) Läbiviidava kliinilise uuringu eesmärgiks on hinnata VERVE-101 ohutust ja talutavust ühekordse kasvava annuse (SAD) rühmas kõrgeima riskiga heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga (HeFH) ja väljakujunenud aterosklerootilise kardiovaskulaarse haigusega (ASCVD) patsientidel.

VERVE-101 inaktiveerib maksas proproteiini konvertaasi subtilisiini/keksiini tüüpi 9 (PCSK9) geeni, et vähendada püsivalt PCSK9 valku ja suurendada LDL-C sidumist maksarakkude poolt.

VERVE-101 varajases staadiumis kliinilised uuringud võimaldavad esialgselt hinnata ettevõtte kahe teise ravimikandidaadi – VERVE-102 ja VERVE-201 – väljavaateid, mille 1. faasi uuringud on kavandatud 2024. aasta esimesse ja teise poolde. Hetkel on VERV aktsia ostuhind 24,5 dollarit, kuid näeme potentsiaali ülespoole liikumiseks.

BioMarin (BMRN)

BioMarin (BMRN) teatas, et 2023. aasta kolmanda kvartali tulud olid investorite ootustest väiksemad, korrigeeritud EPS oli 0,46 dollarit. Roctaviani turuletoomine on oodatust aeglasem ning see saab hoo sisse 2024. aastal. Ettevõtte kasum kasvab tänu paranenud marginaalidele. Tegevjuhi vahetus ja investorite aktiivne käitumine võivad parandada investorite nägemust firma pikaajalistest väljavaadetest.

Amicus Therapeutics (FOLD)

Pärast FDA heakskiitu Pombiliti + Opfolda kombinatsioonravile inimestele, kellel on hilise algusega Pompe tõbi ja kes kaaluvad vähemalt 40 kg, pole ettevõttelt suuremaid uudiseid. FOLDi positsioon turul on paranemas ja me kordame oma ostmisreitingut.

Alnylam (ALNY)

Ravimiamet pole veel heaks kiitnud Alnylami uut ONPATTROt, kuid see ei mõjuta Onpattro pikaajalist tulu. Investorite tähelepanu on nihkumas ravile allumatu arteriaalse hüpertensiooniga patsientidele mõeldud ravimile Zilebesiran. KARDIA-2 teise faasi uuringu tulemusi oodatakse 2024. aasta alguses. Kordame oma ALNY hinnangut ja soovitame osta.

Arcutis Biotherapeutics (ARQT) 2024. aasta tulude vähenemine on viinud 200 miljoni dollari suuruse laenu saamise järel maksejõuetuseni. Roflumilasti tulude kasv ei vasta veel ootustele ja nõudlus sellele pole kasvanud.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX)

Ravimiamet kiitis 26. oktoobril heaks AGAMREE Duchenne'i lihasdüstroofiaga patsientidele. CPRX hind saavutas oma eesmärgi. Kasumlik.

Akero Therapeutics (AKRO)

