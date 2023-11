Sisuturundus

Aasta Arendusprojekti tiitlivõitja kõrvale kerkib innovaatiline kaubandus- ja kontorihoone

Kaks kolmandata ei jää! Tähesaju Kaksikute lähedusse, äripiirkonda, mis hiljuti Tallinna Aasta Arendusprojekti tiitli pälvis, kerkib uus innovaatiline kaubandus- ja kontorihoone Meteo Maja. Vaid seitsme kilomeetri kaugusel pealinna südamest, hästi väljaarenenud infrakstruktuuriga piirkond on tulevikkuvaatav ja moodne.

See on üks väheseid piirkondi pealinnas, kuhu pääsevad ühtviisi hõlpsalt ligi nii kohalikud, tallinlased kui lähivaldades elavad inimesed, sest kesklinnale omased ummikud Meteo Maja piirkonda ei kurna. See on koht, kus saab ühildada kõik argitoimetused nii, et vajadused linna erinevatesse paikadesse sõita jäävad sootuks ära – ostud ning perekonda ja isiklikku heaolu ning vajadusi puudutavad tegemised saavad kõik lähiümbruses aetud.

Tallinnas pole palju selliseid paiku, mis tänu magistraali olemasolule kogu lähiümbrusele sedavõrd hõlpsalt kättesaadav on – Meteo Maja saab olema suurepärase lokatsiooniga töökoht nii Pirita, Merivälja, Viimsi, Maardu, Muuga, Jüri või mistahes pealinna lähiümbruse inimesele.

Infrastruktuur ja ligipääsetavus juba olemas, mitte alles paberil ja rajamisel

Ajad, mil elu- ja tööruumid vaid selle järgi, et need võimalikult kesklinnas asuksid, on ümber saanud. Üha enam soovitakse, et töökoht oleks paigas, kus eksisteerib juba igati toimiv ja mugav infrastruktuur ning enne ja peale tööpäeva plaanitavad vajalikud ettevõtmised ligiduses asuksid. Meteo Maja just sellistele soovidele vastabki.

Koht, kuhu ärihoone kerkib, ei asu linna serval põllul, mille ümber ehk kunagi kauges tulevikus midagi veel rajama hakatakse, vaid toimivas aktiivses keskkonnas, kus kõikvõimalikud eluks ja kodusteks asjatoimetusteks vajalikud ärid ning teenused juba olemas on.

Et inimesed tahaksid kodukontoritest taas välja tulla

Ettevõtete esimene eesmärk on meelitada töötajad tagasi kodukontoritest kontoritesse. Sisearhitektuurse kontseptsiooni loomisel on oluline lähtuda ettevõtte väärtustest, brändingust ja visuaalselt keelest. Oluline on paika panna kliendiga täpne lähteülesanne ja koostöös välja töötada ruumiplaneering.

Meteo Maja puhul oli lähteülesanne oli tavapäraselt rohkem standardiseeritud, sest büroode suurus oli arendaja poolt paigas. Kuna tulevaste potentsiaalsete rentnike profiil on erinev, tuli leida sisearhitektuurne lahendus, mis oleks kõigile meeltmööda. Tavapäraselt lähtume büroode kujundamisel ettevõtete brändingust ning nende loost, kuid siin võtsime aluseks maja enda brändingu ning loo. Arendajaga koostöös leidsime lahendusi kuidas lisada ka eksklusiivsust samal ajal ka eelarvet silmas pidades. Kaur Vänt LÄVI Sisearhitektid projektijuht

Firma kõik ettevõtmised ühe katuse all

Meteo Maja üheks suurimaks plussiks on ilmselgelt see, et kui seni asuvad paljude ettevõtete kontori-, lao- ja kaubanduspinnad erinevates asupaikades ehk tööd tehes tuleb päeva jooksul punktist A punkti B sõites palju aega ainuüksi liiklemisele kulutada, siis siin on võimalik kõik asjad ühe katuse alla koondada. Loft-office kontseptsioon säästab aega ja ressursse.

“Hoone esimesel korrusel on kombineeritud kaubandus-, büroo- ja laopind, kus kõiki funktsioone saab hõlpsasti omavahel ühendada, ka on võimalik esimese korruse kaubanduspindade suurust kohandada vastavalt üürniku vajadustele. Kaubanduspinnal on 4 meetri kõrgused laed ja 1,5 tonni/m² põrandakoormus,” räägib Restate’i projektijuht Tomas Salamäe. Lisaks on hoone tagaküljel tänavatasapinnas laadimisuksed, mis võimaldavad hõlpsat kaupade väljastamist ja vastuvõtmist.

e-kaubandus mõjutab ka kinnisvaraturgu

Kuna Eesti turg on võrreldes muu maailmaga üsna väike, võtavad suuremad tuntavad muutused ka aega, kuid suures pildis tundub e-kaubandus mõjutavat just poepindade ja näiteks laopindade arvukust – poed muutuvad veebipõhiseks, kuid see omakorda tõstab nõudlust laopindade järele.