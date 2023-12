Freedom Finance Europe teatab strateegilisest laienemisest uute esinduste avamisega

Freedom Finance Europe teatas järjekordsest sammust oma kasvutrajektooril, avades kolm uut kontorit Hollandis, Austrias ja Bulgaarias ning lubades järgmisel aastal avada uued kontorid Eestis ja Leedus.

Otsus avada kolm uut kontorit ja kavatsus avada järgmise sammuna kontorid Tallinnas ja Vilniuses peegeldab ettevõtte pühendumust pakkuda arenenud investeerimislahendusi erinevatele Euroopa turgudele. Pärast Freedom Finance Europe'i investeerimisplatvormi Freedom24 ametlikku käivitamist kogu ELis 2021. aastal on ettevõte selle aasta jooksul avanud juba kuus esindust.

Uus kontor Amsterdamis keskendub Hollandi turu arendamisele ja toimib Beneluxi keskusena piirkonnas, kus ettevõtte klientide arv on viimase 12 kuu jooksul kasvanud 162%. "Leiame end Freedom Finance Europe'i jaoks pöördelises kasvufaasis," ütles Nathan Civile, Hollandi esinduse juht. "Selles arengus liikudes on meie esmane eesmärk laiendada oma jalajälge strateegilistel turgudel. Hollandil on meie pikaajalises strateegias ainulaadne ja lahutamatu positsioon ning meie kauaoodatud Amsterdami kontori loomine on oluline samm meie arengus Beneluxi piirkonnas. Mul on hea meel kasutada oma teadmisi ja kogemusi laia valiku finantstoodete, -teenuste ja -tehnoloogiate toomiseks pidevalt kasvava kliendibaasi juurde Hollandis ja mujal.“

Otsusele avada filiaal Austrias järgnesid kindlad kasvunumbrid – selles riigis kasvas Freedom Finance Europe'i kliendibaas viimase aastaga 164%. "Mul on hea meel teatada meie strateegilisest liikumisest Austria turule," ütles Shanna Strauss-Frank, Freedom Finance Europe'i DACH-i piirkonna pressiesindaja. "Meie uue esinduse avamisega Viinis soovime oma kliendikeskse lähemise veelgi intensiivistada. Kohandades oma teadmisi Austria turu ainulaadsete finantsvajaduste rahuldamiseks, soovime tugevdada oma positsiooni usaldusväärse finantspartnerina riigis“.

Selle strateegilise laienemisalgatuse raames kavatseb Bulgaaria esindus tugevdada ettevõtte kohalolekut Kagu-Euroopas. „Mul on hea meel, et Freedom Finance Europe otsustas rajada esinduse Sofiasse. Kuna laiendame oma ulatust Bulgaariasse, on meie eesmärk pakkuda oma praegustele ja tulevastele klientidele läbipaistvaid, väärtusele keskenduvaid lahendusi, mis näitavad ettevõtte missiooni sügavust teha investeeringud kättesaadavaks laiemale jaeklientide ringile,“ ütles Alexandr Buyukli, Bulgaaria esinduse juht.

Uued kontorid tähistavad sammu edasi ettevõtte missioonis parandada investoritele ligipääsetavust ja kehtestada end usaldusväärse finantspartnerina kõikjal Euroopa turgudel. Praegu 10 EL-i riigis tegutsev Freedom Finance Europe on võtnud endale kohustuse 2024. aastal oma turuosa veelgi tugevdada, avades esindused teistes rahvusvahelistes sihtkohtades , sealhulgas Eestis ja Leedus, mida peetakse ettevõtte pikaajaliseks kasvuks paljutõotavaks.

Freedom Finance Europe on Freedom Holding Corp. tütarettevõte ja on Euroopa juhtiv börsimaakler. Ettevõtte veebi- ja mobiilirakenduste investeerimisplatvorm Freedom24 pakub kauplejatele otsejuurdepääsu 15 ülemaailmsele börsile, sealhulgas NYSE, Nasdaq, LSE, Euronext ja palju muud. Freedom Finance Europe'il on Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjoni (CySEC) litsents ning tal on õigus teenindada kliente EL-i ja EMP riikidest. Ettevõte sai S&P Global Ratingsilt B/B reitingu.