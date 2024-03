Tehnoloogiaga pole midagi peale hakata, kui pole talente

Games Global avaldas 2021. aasta aprillis iGamingu valdkonda sisenemisel sektorile kohest mõju. Alates ettevõtte käivitamisest on kasv olnud tugev ning Games Global on ennast iGamingu valdkonnas kehtestanud silmapaistva tegijana. Tallinna südalinnas uutes ruumides ennast sisse seadnud ettevõte ootab tuleval aastal tugevat kasvu.

Foto: David Lovelady

"Inimesed on Games Globali tegevuse kõige olulisem osa. Meie töötajad on need, kellest sõltub ettevõtte kasv ning edu,” ütles Games Globali rahvusvaheline personalijuht Leila Goelz.

"Oleme tohutult uhked oma erakordselt andeka rahvusvahelise meeskonna üle. Personaliosakonna missiooniks on pakkuda tuge ja innustust, et meie töötajad saaksid olla oma töös parimad. Loomulikult kaasneb parimate talentide hoidmisega suur vastutus ning oleme kindlalt pühendunud arengu ja kasvu toetamisele kõigil töötasanditel ja erialadel. Oleme pühendunud kõrge töösooritusega organisatsioonikultuuri edendamisele, mis annab meie globaalsele meeskonnale jõudu ja viib meie organisatsiooni edasi.”

„Alates ettevõtte loomisest 2021. aastal oleme järjekindlalt näidanud oma vankumatut pühendumust oma inimeste edu ja isikliku arenguvõimaluste loomisele. Seda pühendumust illustreerib meie muljetavaldav sisemiste edutamiste arv, mis on praegu 15%. Teeme jätkuvalt jõupingutusi, et pakkuda oma meeskonnale vajalikku tuge ja võimalusi, võimaldades neil Games Globalis edasi areneda.”

Games Global on iGamingu valdkonnas rahvusvaheline sisutarnija esindustega Ühendkuningriigis, Lõuna-Aafrikas, Mani saarel, Maltal, Gibraltaril ja Eestis. 2024. aastal kolis ettevõte oma Tallinna meeskonna uude, kaasaegsesse Exploreri ärihoonesse, kus töötab nüüd umbes 110 töötajat – või „globaliiti“, nagu neid hellitavalt kutsutakse –, ning pakkudes piisavalt ruumi edasiseks kasvuks.

Foto: David Lovelady

Tehnoloogiakeskne õppekultuur

„Meie tehnoloogia ja tooted saavad olla ainult nii tugevad kui nende taga olevad inimesed. Seetõttu tagame neile vahendeid, mida nad vajavad, et võtta enda kätte oma arengu juhtimine ja oma karjääriredelil edasi liikuda,“ ütles Games Global Eesti tegevjuht Julia Saburova.

„Meie rahvusvaheline personaliosakond on pühendunud valdkonna juhtiva talentide ökosüsteemi arendamisele ja toetamisele. Strateegiline tööjõuplaneerimine on üks võimsamaid tööriistu, mida kasutame riskide ennetamiseks, ettevõtte tuleviku planeerimiseks ja eesmärkide saavutamiseks. See raamistik tagab, et õiged inimesed õigete oskustega on õigel ajal õigel positsioonil.

Ettevõtte pühendumus töötajate oskuste tõstmisele näitab ka hiljutine Leadership Success Track programmi käivitamine. Programm koosneb kolmest juhtimismoodulist ja muudatuste juhtimise moodulist, millele järgnevad grupisessioonid õppimise kinnistamiseks. Lisaks selle teeb personalitiim koostööd ka kvalifitseeritud väliskoolitajatega, kes toetavad Games Globali töötajate isiklikku ja erialast arengut.

"Selleks et veelgi paremini toetada meie töötajate arengut, käivitasime hiljuti Games Global University (GGU) veebipõhise õppeplatvormi. See uus veebipõhine koostöise õppe platvorm on kõigile töötajatele mõeldud õppe- ja arenduskeskus, mis toetab uute töötajate meeskonda sisseelamist ning erialast väljaõpet, õpiteekondi, töövahendite ja tehnoloogiaalaste oskuste täiendamist ning palju muud,“ lisas Saburova

Isikliku arengu edendamiseks saavad kõik Games Globali töötajad taotleda juurdepääsu sellistele õppeplatvormidele nagu LinkedIn Learning ja Udemy või mõnele muule platvormile, mis sobib nende tööülesannete ja karjääriteega. Töötajad saavad taotleda rahalist toetust välisõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise, konverentside ning erialaste tellimuste kulude katmiseks, kui need on seotud töötajate tööülesannete või ettevõttesiseste karjäärirajaga.

Tuginedes ettevõtte 2022. aastal Lõuna-Aafrikas läbi viidud globaalse praktikaprogrammi edule, käivitab Eesti HR tiim sellel kevadel ka kohaliku praktikaprogrammi Eestis.

Foto: David Lovelady

Ülemaailmne kasv

Leila Goelz selgitas, et kuigi online-mängude valdkonnas on talentide palkamine tohutult konkurentsitihe, on nad need väljakutsed ületanud ja Games Global on saavutanud rohkem kui 25%-lise töötajate arvu kasvu. Ettevõttesse on tulnud erinevatele ametikohtadele inimesi kogu maailmast ning igaüks neist toob endaga kaasa suurt väärtust kultuurile ja ettevõttele.

„Konkreetselt Eesti jaoks näeme eeloleval eelarveaastal märkimisväärset kasvutempot, mis ületab 10%. See eeldatav kasv on eriti silmapaistev meie tehnoloogiameeskondades, mis tähendab suurt keskendumist innovatsioonile ja tehnoloogilistele edusammudele. Games Globali Eesti esinduse eesotsas on suure kogemustepagasiga tegevjuht Julia Saburova, kelle varasem töökogemus on muljetavaldav. Enam kui kahe aastakümne pikkune kogemus iGamingu sektoris on hästi Saburova ette valmistanud, et juhtida ettevõtte tegevust selles dünaamilises ja konkurentsivõimelises tööstusharus edu suunas.

„Minu jaoks on tohutult oluline olla osa inimkesksest ettevõttest, mis on üles ehitatud uuendusmeelsele inspireerivale ja talente kasvatavale ettevõttekultuurile. Games Global on pühendunud inimeste arendamisele, meeskondade loomisele ja kaasava kultuuri edendamisele, mis võimaldab kõigil olla parim, mida nad tahavad. Nii püüame tegutseda. See on minu jaoks see, mille eesmärk on " Make Everyone a Winner ", "ütleb Saburova.

Foto: David Lovelady

Koostöö ja terve koorem kohvi

Pandeemiast ajendatuna oleme olnud tunnistajaks globaalsele muutusele kaug- ja hübriidtöö osas. Järjest enam ettevõtteid pakuvad töökorralduse osas suuremat paindlikkust.

"Kuigi arvamused parima lähenemisviisi kohta võivad erineda, on meil Games Globalis suur soov, et meie töötajad töötaksid vahetult koos. Me julgustame aktiivselt oma meeskondi kontoris kohal olema, kuna usume kindlalt, et see edendab koostööd ja innovatsiooni,” ütleb Saburova.

Olles joonud 2023. aastal lausa 33 282 tassitäit, on Games Globali arendajad muutmas kohvi koodiks. Kuid see pole nende edu ainus kütus.

„Oleme kindlal veendumusel, et tehnoloogia ja ühtekuuluvustunne käivad käsikäes ning et koostöö on nii positiivse töökultuuri kui ka eduka äri loomise võtmeks,“ lisas Goelz.

„Sellel eesmärgil on meie Tallinna kontor kujundatud koostööd ja innovatsiooni soodustavaks keskkonnaks. Meie lähenemisviisi keskmes on meie töötajate aktiivne kaasamine – nende hääl on meie töökultuuri kujundamisel oluline.

Ettevõte kasutab töötajate tagasiside küsimiseks erinevaid meetodeid, kusjuures peamine tööriist on regulaarsed eNPS (töötajate soovitusindeksi) küsitlused. Need uuringud võimaldavad koguda tagasisidet ning ettepanekuid kõikidelt töötajatelt, mida kasutatakse positiivsema töökeskkonna loomisel ja ettevõtte edasise arengu edendamiseks.

„Positiivse ja kaasahaarava keskkonna edendamiseks rõhutame lõbusalt aja veetmise tähtsust. Soovime siiralt, et meie inimesed naudiksid Games Globalis töötamist; tööandjana tahame olla " The One ". Selle visiooni ellu viimiseks julgustame ettepanekuid ja üritusi, et kaasata meie inimesi ja aidata kaasa positiivsele kultuurile, alates igakuistest mänguturniiridest kuni regulaarsete seltskondlike koosviibimiste ja hooajaliste pidustusteni. Paljud neist ettevõtmisest on korraldatud meie enda inimeste poolt. ​

Ühtekuuluvustunde tugevdamiseks korraldas Games Global Estonia viimati häkatoni, kus seitse globaliitide meeskonda arendasid 14 järjestikuse tunni jooksul üksteise vastu võisteldes oma valitud projekte. Peale sõbraliku võistlusega kaasnevale võimalikule ärilisele väärtusele pakkus see suurepärast võimalust koostöö ja innovatsiooni edendamiseks, aidates kaasa ettevõtte eesmärgile luua suurepärane töökoht, kus töötajad saavad oma taset tõsta ja samal ajal ka mänge paremaks muuta.

„Meie eesmärk on arendada töökeskkonda, kus töötaja isiklik areng ja tööpanus aitab kaasa meie valdkonna paremaks muutmisele. See muudab meie töökoha tõeliselt põnevaks ja dünaamiliseks,” lisab Goelz.

Goelz lisas: „Peame meeles pidama, et meie äri koosneb üksikisikutest, ja on oluline, et iga meie „globaliit“ tunneks end väärtustatuna ja ettevõtte visiooniga seotuna. Oleme oma missioonil jõudnud juba nii kaugele, et olla „ The One“, ja ma ei jõua ära oodata, et näha, mida me tulevikus veel koos saavutada suudame.“