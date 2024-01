Sisuturundus

GoWorkaBit lõi uue töökultuuri, mis tuli ja jäi

Kristjan Vanaselja sõnul on kümne tegutsemisaasta jooksul olnud areng sinna suunda, kus nii ettevõtted kui töötajad neid püsiva lahendusena kasutavad. „Võimalus kasutada vajalikku inimest siis, kui tema abi on reaalselt vaja, on ettevõtte jaoks parim. Ta ei hoia töötajat püsikuluna sees.“ Foto: Liis Treimann

„Hakkasime majanduses toimuvaid muutusi tundma juba 2022. aasta sügisel. Selleks ajaks oli tootmises ja tööstuses langus alanud, mahud kukkunud. Kuna inflatsioon ja energia hinnad olid kõrged, tekkis juurde ka suur hulk lisaraha teenida soovivaid inimesi,“ räägib GoWorkaBiti tegevjuht Kristjan Vanaselja.

Kõikuv majandus ja kiirelt muutuv üldine olukord on muutuseid toonud ka GoWorkaBit.com tegemistes. Huvi tööampsude vastu on üha kasvamas ja neid ampse huvilistele ka pakutakse.

Teadlikke tööotsijaid, kes soovivad sissetulekut kas igapäevatöö või lihtsalt argiste tegemiste kõrvalt justnimelt endale sobivatel ajahetkedel, päevadel või kellaaegadel teha, lisandub hooga.

Tööturul toimus ja toimub muutuseid pidevalt ja palju. Milliselt mõjutas 2023. aasta teie tegemisi?

Ettevõtete puhul võis näha kohanemist ja jälgimist, kuhu suunda elu liikuma hakkab. Koondamiste ja värbamiste tuules otsitakse efektsiivsust, kulutõhusust ja seetõttu on tööampsude pakkumiste arv on kasvanud.

Millised sektorid on teie kliendid olnud aegade algusest ja millised muutuste tuules lisandunud?

Püsivaimad on algusest peale olnud kaubandus, hotellid ja toidupoed. Pikemalt oleme koostööd teinud LPP Groupi, Zara, Mango, Prisma, Rimi jt ettevõtetega. Viimasel ajal on lisandunud tootmis- ja tööstusettevõtteid, kus tegevus on vähenenud, kuid vaikselt siiski toimetatakse. Nemad on just need, kes vajavad paindlikkust ja vajadusel kiireid abikäsi. Klientideks on ka trükiettevõtted, kelle tegemised on sageli hooajalised või tellimustest lähtuvad. Nad näevad, et meie saame neid sellistel hetkel aidata ning vajalikku abi anda.

Kuidas kirjeldada üht keskmist „ampsutajat“?

On neid, kes soovivad nö. ülemineku ajaks ühelt põhitöölt teisele, lisaraha teenida. On ühekordseid ampse, on rohkem oskuseid nõudvaid ampse. On selliseid, kes soovivad kindla ettevõtte juures käia ning ise oma aega reguleerida ning teenida muude tegemiste kõrvalt. Palju on neid, kes teavad täpselt, millistel päevadel ja kellaaegadel nad lisatööd teha tahavad ja nemadki saame juba konkreetsete ettevõtete juurde suunata.

Mis on eestlase lemmikamps?

Kõige lemmikumad on need, mida saab kodust kaugtööna arvutis teha. Oleme ka ise selliseid ampse pakkunud – inimene on saanud aidata vajalike kontaktide leidmisel, teinud internetiotsinguid, aidanud kokku panna andmebaase jne.

Millised puudused on GoWorkaBiti tegutsemise ajal ilmnenud?

Kõige tähtsam on teada, et saaksime täpselt aru, mida tööandja ootab ja mida ootab tööampsaja ehk et ei tekiks olukorda, kus reklaamime tööd, mis oma iseloomult on hoopis midagi muud ning osutub lõpuks mõlemale osapoolele pettumuseks.

Soovime ka juhte ja ettevõtteid koolitada, et nad täpselt mõistaksid, mida see tähendab, kui inimene neile sisse tuleb. Nad ei tule enamasti üksnes raha teenima, vaid oma aega ja energiat panustama. Ampsajad on üldjuhul väga motiveeritud ja rõõmsad tegutsema.Ääretult oluline on see, kuidas neisse suhtuda, kuidas nad vastu võtta ja teha nii, et esimene, teine ja ka kolmas tööpäev oleksid sellised, mis rahulolu ja rõõmu pakuksid. Inimene peaks tahtma su firmasse tööle tagasi tulla.

Oleme algusest peale võtnud eesmärgiks ampsajatele tasud kiiresti ja korrektselt välja maksta. Täna saavad enamus ampsajaid oma tasu kätte kolme tööpäeva jooksul pärast ampsu tegemist. Püsivamatel paindlikel töötajatel laekub lisara kontoleiga nädala kolmapäeval. Muretsema ei pea ka maksude ja sotsiaalsete tagatiste pärast - kõikidelt teenitud tasudelt maksab GoWorkaBit kõik maksud, mis tagavad püsiampsajatele ka ravikindlustuse.

Kui heldelt tänane tööandja maksab?

Kui ampsajal on valida samalaadse töö vahel talle sobivas asukohas, siis muidugi jälgib inimene töötasu. Kui lähed ühte lattu tööd tegema ja kõrvallaos makstakse rohkem, siis muidugi eelistatakse seda, kus kõrgem tasu.

Kui töötaja abikäe saamine on ajakriitiline, on tööandja sageli ka nõus maksma kõrgemat tasu. Julgeksin öelda, et tasud GoWorkaBiti platvormil on samas suurusjärgus, mis põhitöötajatel samades valdkondades.

Kui palju on tööturul toimuvat muutnud Eestisse saabunud võõramaalased?

Ehkki rahvaarv riigis kahaneb, on meil täna tööturul saadaval kõige rohkem inimesi. Seda olukorda on kindlasti mõjutanud ka võõrsilt saabujad. Siiski ütlevad paljud ettevõtjad, et neil on endiselt keeruline endale sobivaid inimesi leida ja me ei pea silmas spetsiifiliste oskustega töötajate leidmist, vaid raske on saada sobivaid inimesi ka laotööle, teenindussektorisse.

Töötamiseks on vajalik töötamise luba ja kui see on, on neil õigus ka tööd teha ning meie kaudu paljud ka rakendust leiavad.

Kas GoWordkaBit on enda platvormi abiga endale töötajaid leidnud?

Otsisime kunagi ajutise ampsuna klienditeenindajat, kellest on tänaseks saanud meie klienditoe juht. Sama lugu oli arendajaga, kes tuli tegema ampsu, kuid on nüüdseks tiimi liige.