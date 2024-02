Kolm Euroopa suurimate väljavaadetega panka on just need

Freedom24 toob välja kolm Euroopa panka, mille tegemistel ja käekäigul tasuks silma peal hoida.

Lloyds Banking Group: Ühendkuningriigi juhtiv hüpoteeklaenuandja 42,2% tõusu ja 4,2% dividenditootlusega

Lloyds Banking Group (LYG) on Ühendkuningriigi üks suurimaid panku ja riigi juhtiv hüpoteeklaenuandja 17% turuosaga. Keskendumine hüpoteekidele on peamine põhjus, miks ettevõtte aktsiad täna kauplevad, kuna Ühendkuningriigi kinnisvarahinnad olid kogu 2023. aasta jooksul pidevalt langenud. Analüütikud usuvad aga, et trend on ajutine ja prognoosivad pikemas perspektiivis hinnakasvu taastumist.

Lloydsit iseloomustab tugev bilanss, distsiplineeritud riskijuhtimine ja tõhusus tänu oma tegevuse suurele ulatusele. Sellest hoolimata kaupleb aktsia alla arvestusliku väärtuse. Analüütikud hindavad selle kasvupotentsiaaliks 42,2%.

Banco Santander: Hispaania suurim laenuandja 35% tõusu ja 4,3% dividenditootlusega

Banco Santander S.A. (SAN) tegutseb edukalt üheksas riigis: Hispaanias, Portugalis, Poolas, Mehhikos, Brasiilias, Tšiilis, Argentinas ja Uruguays. Samal ajal tuleb enamik panga kasumist, umbes 45%, Euroopast.

Banco Santander on käivitanud strateegilise ümberkujundamise, mille tulemuseks on eeldatavasti tegevuskulude märkimisväärne vähenemine. Vaatamata kasvavale majandustulemusele, suurele dividenditootlusele ja kõrgele omakapitali tootlusele kaupleb Banco Santander kaaslastele allahindlusega, mis viitab aktsiahinna tõusupotentsiaalile 35%.

ING Groep: Hollandi juhtiv finantsteenuste kontsern 27% tõusu ja 5,8% dividenditootlusega

ING Groep N.V. (ING) on üks Euroopa vanimaid ja suuremaid kommertspanku, mille varade maht on üle ühe triljoni euro. Kuigi ettevõte on esindatud enam kui 40 riigis, on selle peamised turud Holland, Belgia ja Saksamaa, mis kokku moodustavad ligikaudu poole tema laenuportfellist.

Jaemüügisegmendi kõrval on ING kiiresti laiendanud mobiilipanka ehk üksnes mobiilseadmeid kasutavate klientide osakaal on jõudnud 62%-ni. ING toodab kõrget omakapitali tootlust, kuid kaupleb valdkonna keskmise ja bilansilise väärtusega võrreldes allahindlusega. Wall Streeti konsensuse kohaselt on aktsia tõusupotentsiaal 27%.