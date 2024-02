Kolm põhjust, miks sa ettevõtjana sõnumisaatmise teenust vajad

Kiire ja tõhus suhtlus klientidega on oluline igale ettevõttele, kuid õige platvormi leidmine selleks võib olla keeruline. Multi-SMS ehk automaatne sõnumite hulgi saatmise teenus pakub ideaalset lahendust, võimaldades ettevõtetel luua kiireid, isikupäraseid ja turvalisi teavitusi, mis jõuavad otse sihtgrupini. Multi-SMS teenuse eeliseid aitab selgitada Tele2 ärikliendi tehniliste lahenduste spetsialist Marko Murdjõe.

1. Kiire ja efektiivne

Multi-SMS teenus võimaldab ettevõtetel reageerida kiirelt muutuvatele olukordadele ning saata olulisi teateid või pakkumisi viivituseta. “Täna saadetakse e-maile oluliselt rohkem kui sõnumeid. Ometigi satuvad ettevõtete e-postilt saadetud kirjad sageli rämpsposti, samas kui SMS jõuab alati saajani ning sõnumite lugemise ja nende sisule reageerimise määr on palju kõrgem,” ütles Murdjõe.

Spetsialisti sõnul on sõnumite saatmine ettevõtte jaoks pigem tulu toov valik. Näiteks võimaldab Multi-SMS teenus vastata perearsti infoliinile saabuvatele kõnedele, edastades helistajale vajaliku teabe alternatiivse infokanali kohta veebiportaalis, vähendades sellega infotelefoni koormust. “Samuti saab ettevõte saata kliendile sõnumi teel meeldetuletuse arve tasumise kohta – vähem üle tähtaja või tasumata arveid, rohkem reaalset tulu," ütles Murdjõe.

Sõnumite saatmise teenus sobib kõigile ettevõtetele, olenemata suurusest. “Olgu selleks ettevõtte sisekommunikatsioon, turunduskampaania või hoopis sõbralik meeldetuletus autotöökojalt talverehvidele ülemineku kohta – igaüks leiab omale parima viisi,” sõnas Murdjõe. Samuti pole sõnumi saatmisel tarvis internetiühendust, seega võib olla kindel, et oluline teave või pakkumine jõuab inimeseni, sõltumata tema asukohast.

2. Personaalne lähenemine

Kliendid hindavad isikupärast suhtlust ettevõtetega. “Multi-SMS teenus võimaldab ettevõtetel saata individuaalselt kohandatud sõnumeid, luues seeläbi tugevama sideme klientidega. Näiteks saab ettevõte Multi-SMS platvormi üle API liidese ühendada oma kliendihaldusprogrammiga ning seeläbi tervitada kliente erinevate pühade või tähtpäevade puhul, mis annab neile märku, et neid väärtustatakse,” ütles Murdjõe.

Sõnumeid saab mugavalt välja saata ka korraga suurel hulgal, sealjuures saab SMS-i sisu vastavalt sihtrühmadele kohandada. “Selle asemel, et sõnumi sisu ja telefoninumbreid ükshaaval sisestada, saab SMS-i otse selleks mõeldud keskkonda lisada ning ühe klikiga tuhandetele numbritele teele saata. Sõnumeid on võimalik ka personaliseerida ehk ettevõte saab iga saaja poole nimeliselt pöörduda,“ tõi Murdjõe näiteks.

3. Turvaline ja usaldusväärne

Sõnumite turvalisus on äärmiselt oluline, eriti äritegevuses. “Sõnumi saatmine on tänapäeval üks turvalisemaid info edastamise vorme. Sõnumi edastamisel saab saatjana näidata ettevõtte kontaktnumbrit või nime,” ütles Murdjõe ning lisas, et taolise süsteemi kasutamine on ka küberkurjategijate eest paremini kaitstud. Ootamatute linkide saabumisel tuleks siiski veenduda, et nende avamine on turvaline ning vajadusel saatjat kontrollima.