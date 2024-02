Sisuturundus

Volkswageni müügihiti Tiguani uusversioon: säästlikud hübriidajamid ja kõrgklassi varustus

Tiguan on praegu üks edukamaid Volkswageni mudeleid maailmas. Alates mudeli debüüdist 2007. aastal on rohkem kui 7,6 miljonit ostjat teinud valiku selle keskmise suurusega linnamaasturi kasuks.

Tiguani kolmas põlvkond on nüüd lisaks turboga varustatud diiselmootorile saadaval ka bensiinimootoriga kerghübriidina (eTSI) ning pistikhübriidina (eHybrid), millel on pikk täiselektriline sõiduulatus umbes 120* km ja kiire alalisvooluga (DC) 50 kW laadimine. Bensiinimootoriga kerghübriidi avamüügi erihind algab 31 500 eurost ning eHybrid 39 750 eurost.

Alates 2018. aastast on Baltimaades müüdud ligi 10 000 uut Tiguani, neist umbes 3000 sõidavad Eesti teedel. Margi ühe kõige ikoonilisema mudeli uus versioon on täiustatud tipptehnoloogia ja kütkestava karismaatilise disainiga.

Uus intuitiivne info- ja meelelahutussüsteem ning uus adaptiivse vedrustuse juhtimine DCC Pro, mis tagab suurema mugavuse ja parema dünaamika, teevad uuest Tiguanist atraktiivse linnamaasturi.

Lisavarustuses on premium-klassi mudelitelt pärit esiistmete pneumaatiline massaažifunktsioon ja IQ.LIGHT HD maatriks-esituled. Uue põlvkonna auto pagasiruumi mahutavus näitab suurepärast ruumikasutust: kuigi uus Tiguan on eelkäijast ainult 30 mm pikem (4539 mm), on selle pagasiruumi maht kasvanud 37 liitri võrra 652 liitrini.

Pea 120 kilomeetrit elektri toel

Tiguani pistikhübriidil on pikk, umbes 120-kilomeetrine täiselektriline sõiduulatus, mis võimaldab igapäevased linnasõidud teha ainult elektri toel. See teeb Tiguan eHybridist väga ökonoomse ja madalate kasutuskuludega linnamaasturi.

Pika elektrilise sõiduulatuse tarbeks salvestab uue eHybridi kõrgepingeaku oluliselt rohkem energiat, kui tema eelkäija. Pikemate sõitude jaoks lubab aga elektrimootori ja uue 1,5-liitrise 150 kW (204 hj) võimsusega turbobensiinimootori kombinatsioon enam kui 900 km pikkust sõiduulatust.

Põhivarustuses on saadaval 19,7 kWh liitium-ioonaku ja CCS kombineeritud laadimise pistikupesa, mis sobivad nii vahelduvvooluga (AC) kuni 11kW kui ka kiireks alalisvooluga (DC) 50 kW laadimiseks. Aku laadimiseks 0-80 protsendini kulub kiirlaadijas umbes 25 minutit, aeglase laadimise korral saab aku laadida 1-100 protsendini kahe tunniga.

Hiljem lisandub uuele Tiguanile Plug & Charge funktsioon, mis teeb laadimise kiirlaadimisjaamades või kodus veelgi mugavamaks. Sõiduk registreerib end Plug & Charge funktsiooniga laadimisjaamas ja aktiveerib jaama, misjärel algab laadimisprotsess automaatselt. Selleks on vaja sobivat laadimislepingut, näiteks We Charge.

Ökonoomsust pakkuv kerghübriid

Kuna igal autoomanikul pole privaatset laadimisvõimalust, pakub Volkswagen säästlikku elektrienergia kasutamist kahe erineva 48 V kerghübriidi näol, mis annavad võimsust 96 kW (130 hj) ja 110 kW (150 hj).

Väike elektrimootor annab lisajõudu kiirendamisel ja võimaldab teatud olukordades sõidu ajal sisepõlemismootori välja lülitada ning elektri jõul edasi liikuda (ummikutes, vabajooksul). Selle tulemuseks on kõrgem efektiivsus ja kuni 0,5 l/100 km väiksem kütusekulu.

Esmaklassiline sõitjateruum

Lisaks uue põlvkonna ajamile on uuel Tiguanil ka esmaklassiline sõitjateruum ning uus intuitiivne info- ja meelelahutussüsteem.

Tiguani interjöör on luksuslik, seda on põhjalikult uuendatud ja ümber kujundatud. Neljanda põlvkonna modulaarsel teabe- ja meelelahutusmaatriksil MIB4 põhinev juhiala Digital Cockpit jagab juhile teavet ning võimaldab kasutada erinevaid digitaalseid teenuseid ja rakendusi.

Kuni 38 cm (15 tolli) diagonaaliga ekraan kuvab olulisi funktsioone nagu navigeerimine, helisüsteemi ja kliima juhtimine ning on kiirelt otseteedega kohandatav. Digitaalse näidikupaneeli navigatsioonivaade näitab konkreetset sõidurada ja suunab juhti seda õigel ajal vahetama. Uut miniekraaniga varustatud pöördnuppu saab kasutada sõidurežiimide, raadio helitugevuse või ka taustavalgustuse värvide seadmiseks.

Paljusid sõiduki- ning teabe- ja meelelahutusfunktsioone saab hõlpsalt seadistada uue IDA häälassistendi abil. Häälassistent vastab ka kõikvõimalikele küsimustele, millele vastuste leidmiseks kasutab erinevaid andmebaase. Volkswagen on esimene autode suurtootja, kes lisab alates 2024. aasta teisest kvartalist Chat GPT põhivarustusse. Uue Tiguani omanike jaoks on Chat GPT kasutamine samast hetkest alates ka allalaetav. Lisavarustusse kuuluv uus akustikapakett võimaldab oluliselt vähendada salongisisest müra. Keskkonsoolis on nüüd ka rohkem hoiuruumi ja spetsiaalne koht kahe mobiiltelefoni samaaegseks laadimiseks.

Kvaliteetsed materjalid, uued istmed ja tõhus müraisolatsioon suurendavad sõitjate mugavust. Sõltuvalt varustuspaketist on ergoActive esiistmetel nimmetoe neljasuunaline reguleerimisvõimalus ja pneumaatiline 10-kambriline survemassaaži funktsioon. Istmete programmeerimisfunktsioon aktiveerib automaatselt teatud kindlatel välistemperatuuridel istmesoojenduse või -jahutuse. See funktsioon on tavaliselt saadaval ainult luksusklassi mudelites.

Rohkelt abisüsteeme põhivarustuses

Paljud mugavus- ja abisüsteemid on põhivarustuses. Nende seas nii Side Assist (reavahetussüsteem), Front Assist (autonoomne hädapidurdus), Lane Assist (reahoidmissüsteem) ja Rear View (tahavaatekaamera), aga ka dünaamiline liiklusmärkide tuvastus.

Samuti on saadaval lai valik lisavarustust: Park Assist Plus ja Park Assist parkimisabisüsteemi mälufunktsioon jätab meelde auto parkimismanöövrid kiirustel alla 40 km/h ja kuni 50-meetrise sõidukaugusega. Selleks peab juht ühe korra ise parkima ja parkimismanöövri salvestama.

Uus on ka kaugparkimisabiline Park Assist Pro - samanimelise rakenduse abil on võimalik Tiguan parkimiskohale ja välja juhtida mobiili abil näiteks olukordades, kus parkimiskoht on kitsas ja autost väljumiseks või sisenemisek ei jää ruumi. Trailer Assist on abiks järelhaagisega manööverdamisel. TDI ja 4MOTION nelikveo kombinatsioon võimaldavad vedada kuni 2300 kg raskusega haagist.

Uuel Tiguanil on nüüd hübriidajamid. Kumb valida - eHybrid või kerghübriid? Pistikhübriidi puhul saab juht soovi korral valida, kas kasutada sõitmiseks elektrimootorit või bensiinimootorit. Pistikhübriid ei lae akusid üksnes vooluvõrgust, vaid ka bensiinimootori töötamise ajal ning sarnaselt kõikide elektriautodega toimub sõidu ajal pidev voolu regeneratsioon (akut täidetakse ka pidurdamise ajal, mäest alla sõites jm). See tähendab, et säästlike sõiduviisidega saab aku sõiduulatust tuntavalt suurendada. Pistikhübriid sobib ideaalselt neile, kes igapäevaselt teevad valdavalt linnaõite, võimaldades nõnda olulist kokkuhoidu kütuselt ja olulist keskkonnasäästu. Kerghübriidide puhul on peamiseks jõuallikaks sisepõlemismootor, mida toetab elektrimootor eraldiseisva akuga. See aitab kohapealt startimisel ja kiirendustel vähendada sisepõlemismootori koormust, mille tulemusel väheneb mõnevõrra auto kütusekulu võrreldes tavapärase sisepõlemismootoriga autoga. Kerghübriidi akut väliselt laadida ei saa, aku saab energiat sisepõlemismootorilt ning regeneratiivsel pidurdamisel. Kerghübriid sobib eelkõige nendele, kes peavad tegema ka pikemaid sõite, kuid kelle jaoks on oluline ökonoomsus ja keskkonnasääst.

* Täiselektriline sõiduulatus määratakse kõige madalama varustusastmega eHybridi veeremiskatsel vastavalt kergsõidukite üleilmsele ühtlustatud katsemenetlusele (WLTP). Tegelik WLTP-põhine täiselektriline sõiduulatus võib olenevalt varustustasemest erineda. Tegelik täiselektriline sõiduulatus sõltub sõidustiilist, kiirusest, mugavusfunktsioonide või lisavarustuse kasutamisest, välistemperatuurist, reisijate arvust, läbitava maastiku omapärast ning aku vananemis- ja kulumisastmest.