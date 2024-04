Ledzep tagab ekraani igaks sündmuseks

Ledzep OÜ on ettevõtte, kelle ainulaadsed video- ja audiolahendused aitavad sinu üritusel jõuda võimalikult paljude silma- ja kõrvapaarideni.

Ledzep OÜ on Baltikumis ainulaadne ekraani- ja audiolahenduste täisteenust (digital signage) pakkuv ettevõte.

Täisteenust pakkuva Ledzepi tooteportfellis on lai valik kõrgekvaliteedilisi LED -ekraane, LCD profiekraane ja videoseinalahendusi. Nii nagu nimegi järgi oletada võib, suudab Ledzepi tegus tiim särama panna kõige uhkema kontserdi Baltikumis ja kaugemalgi või aidata ühest väga heast konverentsist maailmaklassi kuuluva ürituse teha. Piire sellel tegusal meeskonnal pole, sest kõik on teostatav ja tehtav!

Ledzep OÜ on olnud aastaid Telia Cyber Battle’i tehniline partner.

Suurkontserdist väikeürituseni

Sama lennukad, kui ollakse oma töös, oli ettevõte pea seitse aastat tagasi alustades ka nime valides. “Tegime Facebooki konto ja saime kohe hea portsu Led Zeppelini fänne lehte jälgima,” muigab ettevõtte tegevjuht Kaur Laanesaar.

Ekraanilahenduste rendi ja müügiga tegelev Ledzep aitab ekraanidele tuua pidulikud lõpuaktused, suve- ja talvepäevad, seminarid ning messid ja on toonud publikule ligemale näiteks ka ERMi õuel mürtsunud maailmakuulsa Metallica. “Tegeleme audiovisuaalse sisu produktsiooniga, pakume abi videoülekannete teostamisel ning omame tarkvara, mis aitab kontrollida ning juhtida ekraani- ja audioparki,” loetleb Laanesaar tegevusi.

Mobiilsed LED treilerid Viljandi Folgil.

LED ekraanid igaks sündmuseks

Tehnoloogia areneb kiiresti. Nii, nagu igal aastal jõuab müügile uusi autosid, toimuvad uuendused ka tehnikamaailmas. “Muutub peamiselt sisuline pool, pilt ekraanil muutub veelgi paremaks, värve suudetakse üha paremini kuvada,” tutvustab arenguid Ledzepi rendiosakonna juht Krister Kohver.

Ettevõtteid, kes Eestis ekraane ja helitehnikat rendivad, jagub, kuid neid, kes ülikvaliteetseid täislahendusi pakuvad, saab kokku lugeda ühe käe sõrmedel. “Ekraane võib ju igaüks rentida, kuid ekraan üksi ei tee midagi. Et kõiki vajadusi täita, peab taga olema tehnika ja meeskond, kes tehnikat läbi ning lõhki tunneb,” sõnab ta.

LED ekraaniga kaetud stardikaar Kõrvemaa Metsajooksul.

Kes osa on saanud, soovib ka

Kliente on Ledzepil seinast seina. On nii agentuure, kellega juba aastaid koostööd tehtud, kuid ka tippkonverentse, spordi- ja kultuurisündmuseid. “Tegutseme igas valdkonnas ja sektoris. Sageli jõuab uus klient meieni pärast seda, kui nad on mõnel üritusel viibinud ning seal meie pakutavat kvaliteeti näinud. Selles maailmas käib sageli info soovituste ja kogemuste järgi,” sõnab Laanesaar.

Iga pakkumine valmib personaalselt kui rätsepaülikond

Täna on keeruline välja tuua sündmust, kus ekraani vaja ei ole. Kui kunagi piisas mikrofonist ja kõlarist, siis nüüd soovitakse näha kindlasti ka liikuvat pilti. “Me oleme keskendunud väga hea pildi tootmisele, mille aluseks on väga head ekraanid. Toodame nii otseülekandeid, teeme salvestusi kui kõike muud, kuhu ekraanilahendusi luua on vaja,” tutvustab Krister Kohver.

Neile, kel mõni sündmus plaanis on ning kes soovib seda suuremalt ja laiemalt jagada, soovitab Ledzep julgelt ühendust võtta. “Iga üritus on ainulaadne ja samuti on ainulaadne ka meiepoolne lahendus. Teeme pakkumise, mis põhineb täpselt kliendi soovil ning vajadusel ja valmib kõiki detaile arvestades nagu rätsepaülikond,” ütleb tegevjuht Kaur Laanesaar.

2023 NEXPO rohetehnoloogia messi sissepääsu kaunistas kurviga LED ekraan.

Ekraanide võimalused on üüratud

Millised on aga suurimad apsakad, mida ettevõtted tehnikat rentides teevad? Ledzepi asjatundjate meelest on see napp ekraanide kasutamise oskus - sisuline kuvatav pool on sageli nõrk või suisa olematu. “Ekraane ei osata ära kasutada. Pakutavad võimalused on üüratud, kuid info, mida neile kuvatakse, mitte,” ütleb Kohver.

Ka selles osatakse Ledzepis kaasa rääkida ning nõu anda. Nende majast renditakse tehnika välja üksnes koos meeskonnaga, et pakutavad lahendused nii silmale kui kõrvale kindlasti parimast parimad saaksid. “Paljud kliendid hoiavad sageli tehnikute pealt kokku, sest meeskond on kallis. Tõsi, ongi, kuid lõpuks tuleb ju kõik kvaliteetse korraldusliku poole pealt tagasi. Sellele tasuks mõelda enne, kui kõige odavam rendipakkumine rutakalt vastu võtta ning pärast kahetseda,” ütleb Ledzepi projektijuht Raiko Saadjärv. “Kaste ja ekraane oskavad sättida kõik, juhtmeid seina panna niisamuti, kuid et kõik lõpuks perfektselt töötaks, on vaja kompententsi omavat meeskonda.”

LEDZEP meeskond iga-aastasel maailma suurimal tehnoloogia messil ISE’l (INTEGRATED SYSTEMS EUROPE)

Heli- ja pildilahendused sõltuvad ka ruumide eripärast

Sündmused kipuvad sageli koonduma suvisele ajale. Selleks, et soovitud tehnilised lahendused sündmusel laitmatud oleksid, tuleks neist võimalikult varakult teada anda. “Olgu selleks koolilõpp või pulm, suvepäev või suurkontsert – kohe, kui plaan on paigas, võiks seda meiega konsulteerida. Audiovisuaalsete lahenduste puhul sõltub palju ruumide ja sündmuste eripärast. Detaile teades saame parimaid lahendusi ja võimalusi tutvustada,” räägib Raiko.

Printmaterjalide võimalused kahvatuvad

Ehkki LED-ekraan tundub prinditud materjali kõrval justkui kallis ja kättesaamatu maailm, võib paberile pandud materjal tegelikult palju kulukamaks osutuda. Lisaks ei edasta paber ammu enam kõike vajalikku, mida moodne ekraan. “Viljandi Folgi kassade kohal olid LED-ekraanid, mille kohal asunud infot sai kohe kiirelt ja mugavalt muuta üle pilve. Kui pilet otsa sai, jõudis info kohe ekraanile ja inimesteni. Sama lugu on suurkontsertide logode ja bänneritega, mis jäävad paberile trükkimata, sest ekraanidele saab edastatud kõik vajalik alates toetajate logodest, lõpetades ala kaardi ja ilmateatega. Need, kes ekraanide pakutavate võimalustega juba tuttavad on, teavad, mida kõike neid maksimaalselt kasutades teha annab. See maailm on piiritu ja tutvustame seda väga hea meelega,” ütleb Laanesaar.

2023. aasta Avatud Partnerlus Tippkohtumise LED sissepääsudele kuvati külastajatele suunad ja muu vajalik info.

Ledzep rendib ja müüb tehnikat, mida ise maale toob ning läbi ja lõhki tunneb. Tehtud tööde ja võimalustega saab tutvuda lähemalt Ledzepi portfoolios.