Miks mikrokraad?

Haridus on kiiresti muutuvas maailmas kindel investeering heaolusse ja toimetulekusse. Mikrokraad, mis on Eesti haridusmaastikul veel üsna uus, pakub kõrgharidusele head täiendust.

Mikrokraadiprogrammid keskenduvad kitsama eriala õpetamisele, mis on kooskõlas ka tööturu vajadustega ja võimaldavad lühikese aja jooksul omandada spetsiifilisi teadmisi huvipakkuvas valdkonnas. Lisaks saavad õppijad oma haridusteed paindlikult kujundada, valides kursusi vastavalt huvidele ja karjäärialastele eesmärkidele.

Uurisime, mida räägib Tallinna Ülikooli “Toimetaja-saatejuht televisioonis ja raadios” mikrokraadiprogrammis osalemise kogemusest laulja, näitleja, saate “Maaelu” vastutav toimetaja Maili Metssalu.

Millised olid Sinu peamised põhjused valida Tallinna Ülikooli mikrokraadiõpe traditsioonilise kraadiõppe asemel?

Mikrokraadiprogramm annab hea võimaluse õppida intensiivselt ja lühiajaliselt uut eriala või täiendada varasemat teadmiste pagasit uute oskustega. Uutmoodi täiendusõpe võimaldab sukelduda valitud erialasse sügavuti ka töö ja pere­konna kõrvalt. Mul oli süvendatud huvi telekultuuri ja -maastiku vastu. Kuna olin toimetajana juba mõned projektid teinud, siis nägin just “Toimetaja-saatejuht televisioonis ja raadios” mikrokraadi õppekavas võimalust oma oskusi teadlikult lihvida. Kindlasti poleks ma praegusel eluperioodil suutnud kolm või neli aastat järjest ülikoolis õppida. Seega oli aastane õppekava minu jaoks parim variant. Olin pikalt tundnud soovi end täiendada ja huvipakkuv mikro­kraadiprogramm oli minu jaoks väga ahvatlev võimalus.

Kuidas hindad mikrokraadiprogrammi paindlikkust kohandada õppekava vastavalt enda vajadustele ja ajakavale?

Olgugi et kursusel nõutakse maksimaalset osalust ja tähtaja järgimist, saime vajaduse korral läbi rääkida, ning sellega arvestati, et meil kõigil on välja kujunenud oma kindel tööelu ja graafik, mida vahel muuta ei õnnestunud. Õppe­sessioonid olid reede- ja laupäevaõhtuti, lisaks veel toimusid rühmatööd ja praktika. Õppimise perioodil pidin sotsiaalse elu pausile panema. Eks õppimisega käibki kaasas pühendumine. Minu sõbrad, tuttavad ja lähedased olid mulle sellel teekonnal toeks ning õppisid olema kannatlikud ja mõistvad. Kursusekaaslased said omavahel lähedaseks ja õppe­jõududega tekkis ühtehoidev tunne.

Kuidas näed mikrokraadiõppe mõju oma senises karjääris ja eesmärkide täitmisel?

Mikrokraadiõppel oli väga konkreetne ja otsene mõju minu tööelule. Tänu sellele alustasin saates “Maahommik” vastutava toimetaja ja reporteri ametikohal. Usun, et ilma selleta ei oleks ma oma lemmiksaatesse tööle asunud. Seega saan julgelt öelda, et uute teadmistega ja mikrokraadiprogrammi praktilise õppe kaudu on võimalik silma paista ning luua konkreetne asjatundjate kontaktivõrgustik, mis muul juhul ei õnnestuks.

Hakkasin oma valdkonda paremini mõistma ja mõtestama. Tekkis palju uusi tutvusi, tänu millele on tulnud uusi pakkumisi ja tekkinud uusi ideid, kuidas edasi liikuda. Kui ma varem ei olnud kindel, kas huvipakkuv valdkond võiks mulle sobida ja mind kuidagi tööturul aidata, siis ülikoolis õppides sain kinnitust, et tegelen õige asjaga. Ühtäkki avanes minu ees täiesti uus maailm. Olen ääretult tänulik kõigile, kellega õppeperioodil kokku puutusin: õppejõududele, kursusekaaslastele, eriala asjatundjatele. Esmakordselt tunnen, et olen valinud õige eriala ja sobiva valdkonna, milles mulle meeldib tegutseda. Loodan, et see tunne jääb kestma.

Kas on olnud ka Sinu jaoks meeldejäävaid elamusi, mida said tänu uutele oskustele ja teadmistele?

Eduelamusi oli päris mitu. Kuna õppisin konkreetselt tele- ja raadio erialal, siis suurim elamus oli, kui minu esimene

teleklipp eetrisse jõudis. See oli “Ringvaate” saate jaoks loodud lõik, milles Koit Toomele konnade kevadrännet tutvustasin. See oli nii uhke ja äge tunne! Meie kursus sai loodud töö eest ka õppe­jõududelt kiita ning tõenäoliselt algas sealt ka minu tõeline televisioonitöö karjäär.

Milliseid praktilisi oskusi ja teadmisi omandasid mikrokraadiõppes, mida saad rakendada oma igapäevatöös või -elus?

Päris palju konkreetseid ja spetsiifilisi oskusi, mida saan oma töös kasutada, näiteks monteerimine, saatelõigu ettevalmistus koos meeskonna juhtimise protsessiga. Olen avastanud endas uut potentsiaali ja isikuomadusi, mis varasemalt varju jäid ja õppe käigus avanesid. Samuti vaatan teise pilguga televisiooni ja sotsiaalmeediat. Nüüdseks olen kriitilisem vaatleja ja näen läbi erinevatest võtetest, mida meediamaailmas kasutatakse. Paljudega neist ei ole ma sisulises ega eetilises mõttes nõus. Küll aga vaatan tänutundega häid reportereid ja saatejuhte ning tajun saadete taga suurt ja imetlusväärset meeskonnatööd.

Kas on Sul mõni hea soovitus, mida jagada tulevasele mikrokraadiõppes õppijale?

Kui Sul on kindel äratundmine ja tõeline huvi konkreetse valdkonna vastu, siis ütle väljakutsele jah. Kui vahel on õppe käigus keeruline, hoia eneseusku, otsi lahendusi, vajadusel küsi abi ja jätka soovitud suunas edasiliikumist. Usalda ennast ja tee oma unistused teoks.