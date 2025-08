Tagasi 02.08.25, 12:00 Saksamaa IT-firma koondab kõik töötajad ja lõpetab Eestis tegevuse Saksamaa tarkvaraarendusfirma Birkle IT lõpetab Eesti tütarettevõtte tegevuse ning koondab kõik 12 töötajat, kuid ei välista tulevikus taas siin kontori avamist.

Töötajad

Foto: Raul Mee

“Usume, et see on parim, mida saame oma töötajate toetuseks praegustes oludes teha,” ütles Birkle IT asutaja ja Eesti ettevõtte juhatuse liige Jörn Halbauer.