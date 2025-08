Eget Velleste: Jürgen Ligi vajaks üht vaest sõpra

„Eestlased võitlevad ju pigem ülekaaluga kui näljaga,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi Maalehele antud intervjuus , kui küsiti toidule käibemaksuerisuse tegemise kohta. Ometi on nüüdseks ligi 88 000 inimest toetanud rahvaalgatust toidukaupade käibemaksu vähendamiseks. Algatuse eestvedaja Jana Guzanova rääkis Eesti Ekspressi veergudel , kuidas talle on kirjutanud inimesed, kes ütlevad näiteks, et oma kassi suudavad nad veel ära toita, aga endale enam toiduraha ei jätku.