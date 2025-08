Tagasi 04.08.25, 09:06 Rimi juht peaministrile: meie poed pole uhkemad kui viis aastat tagasi Peaminister on visanud kivi kaupmeeste kapsaaeda ja süüdistab kasvavates toiduhindades mitte maksutõuse, vaid liiga suuri ja uhkeid kaubanduspindu. Rimi Eesti juht Kristel Mets lükkas ümber, et viimastel aastatel oleks palju ja uhkemaid toidupoode juurde ehitatud.

Kus need uhked kauplused on, küsis Rimi juht.

Foto: Andras Kralla

“Ega need ei ole uhkemad, kui olid 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi. Suhteliselt samad on kõik. Kus siis need nüüd uhked on ja kallid on?” küsis Mets Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta tõi esile, et Rimil oli viie aasta eest 96 000 ruutmeetrit müügipinda ja praegu 98 000 ruutmeetrit. Sama ajaga on Rimi aga sulgenud 11 poodi ja avanud 9 poodi. “Arvuliselt oleme vähenenud,” viitas Mets.

Intervjuus kirjeldas Mets käibemaksu tõusu mõju tarbimisele ja tõi välja, millistele toodetele Rimi maksutõusu edasi ei kanna. Samuti arutles ta, kuidas aitaks toidu hindu vähendada näiteks poodide lahtiolekuaegade lühendamine ja sortimendi vähendamine ning kuidas neid muutusi ellu viia. Samuti pakkus ta välja, kuidas võiks toidu käibemaksu mõju esialgu väiksemas mahus katseda.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Küsis Hando Sinisalu.