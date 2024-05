Sisuturundus

CVKeskus.ee

6. mai kell 10:45 Kuula







Kuidas leida hooajatöötajaid?

Suvi koputab uksele ja toob endaga paljudes ettevõtetes kaasa kõrghooaja, mil vajatakse täiendavat abi kohvikutes, restoranides, kauplustes, suveüritustel ja paljudes teistes valdkondades. CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler jagab nõuandeid, kuidas edukalt hooajalisi töötajaid värvata.

Avaldades hooajalise tööpakkumise Eesti külastatuimas tööportaalis CVKeskus.ee , kandideerib sellele keskmiselt rohkem kui 100 tööotsijat. Kuigi kandideerijate arvud on hooajalistele töödele kohati väga suured, ei tähenda see, et sellistel ametikohtadel puuduks konkurents parimate töötajate leidmise nimel.

Tiheda konkurentsi ja ajakriitilise olukorra tõttu võib uue hooajalise töötaja värbamine sõltuda mitte nädalatest ega päevadest, vaid isegi tundidest.

“Hooajalist tööd otsiv inimene kandideerib korraga mitmele positsioonile ja soovib tööd leida ruttu, mistõttu tuleb tööandjatel kiirelt reageerida ja tagasisidet jagada, et mitte parimaid töötajaid konkurentidele kaotada,” selgitab CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler.

Adler lisab, et suurim huvi on selliste hooajaliste tööpakkumiste vastu, kus on selgelt välja toodud töö tingimused - asukoht, tööaeg, töö sisu - ja loomulikult ka pakutav töötasu, sest lisaraha teenimine on ikkagi peamine põhjus, miks soovitakse ajutist tööd leida.

Et kasutada maksimaalselt ära hooaja ärilisi võimalusi ja tagada, et kõik vajalikud ülesanded saaksid alati õigeaegselt tehtud, soovitab CVKeskus.ee värbamisjuht hooajatöötajate värbamisel meeles pidada järgmiseid näpunäiteid.

Eelmise hooaja töötajad

Aja kokkuhoiuks tasub esmalt pöörduda nende poole, kes tunnevad sinu äri kõige paremini - eelmise hooaja töötajad. Nad teavad, mida on vaja töö ära tegemiseks, ja saavad pakkuda vajalikku tuge ilma tavapärase värbamise vaevata.

Paindlik töögraafik

Paindlikkus on üks peamiseid hooajatööde tõmbetegureid. Seega tasub läbi mõelda, kuidas muuta hooajalist tööaega paindlikumaks ehk panna hooajalistele töötajatele lauale konkurentidest tugevam väärtuspakkumine.

Üheks mõjuvaks teguriks on lasta töötajatel ise valida töö algus- ja lõppaega - seda tingimusel, et nad on siiski kohapeal olemas kindlal ajal.

Laienda otsingut kastist välja

Hooajatööd sobivad suurepäraselt tegema tööotsijad, kes kuuluvad kitsamatesse sihtrühmadesse. Kindlasti tasub vaadata hiljuti keskkooli lõpetanute ja üliõpilaste suunas, kes soovivad teenida lisaraha.

“Pea meeles, et kui sinu hooajaliste töötajate tulemuslikkus on tugev, võivad nendest saada püsivad meeskonnaliikmed. Nii väldid edaspidi tööjõupuudust ja tagad oma tootlikkuse aasta läbi,” julgustab Grete Adler.

Avalda kiirelt hooajaline tööpakkumine CVKeskus.ee tööportaalis

Kui ametikohtade täitmine on väljakutse, avalda kiirelt hooajaline tööpakkumine Eesti külastatuimas tööportaalis CVKeskus.ee, kus saad ligipääsu värbamisplatvormile, mis sisaldab kõike vajalikku värbamisprojekti haldamiseks.

Avaldada saad nii ühe hooajalise tööpakkumise hinnaga alates 59 eurot kui soetada hooajaks ka piiramatu paketi või isegi sotsiaalmeedia kampaania võimendusega hooajaliste töötajate värbamispaketi.