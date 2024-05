Maja vundamendi ja põrandate vajumise märgid: kuidas lahendada probleem õigeaegselt

Maja seintesse tekkinud praod ning vahed põrandaliistude ja seina vahel annavad meile märku tõsisemast ohust, et pinnase vajumise tõttu on hakanud hoone kandvad konstruktsioonid liikuma.

Kui hoone seintes on märgata tekkinud pragusid, vajunud põrandaid või purunenud plaate , siis tuleks kindlasti hinnata vajumise ulatust ning tegeleda probleemi põhjusega. Murekoha lahendamiseks on eesmärk tihendada ehitise all olevat pinnast ning seeläbi peatada maja vajumine. Seda tuleks teha soovitatavalt esimesel võimalusel, vastasel juhul jätkub vajumine ning kaasneda võivad veelgi kulukamad probleemid. Maja kandvate konstruktsioonide liikumisel tekivad soojus- ja elektrisüsteemide rikked, puruneda võivad veetorud, hoonesse tekib niiskus ja hallitus. Hoone vajumise tagajärjel kannatab paraku ka selle energiatõhusus. Kokkuvõtteks langeb kinnisvara väärtus ning kasvavad kütte- ja remondikulud.

Hoone vajumise protsessi põhjuseks on üldjuhul maja all ja vahetus läheduses oleva pinnasega toimuvad muutused. Pinnase liikumist võivad põhjustada erinevad tegurid. Aluspinnas on nõrk või ajaga muutunud, pinnas on enne ehitustööde algust kehvasti tihendatud, vundamendil on liiga suur koormus, puudulik maja drenaažisüsteem või on lõhkenud majaalune veetoru, mille tulemusel viib vesi pinnasest liivosised minema. Maja võib vajuma panna ka lähedal toimuvad ehitustööd, mille käigus pumbatakse pinnasest jõuliselt vett välja.

Probleemile peab reageerima

Kui märkate hoone juures vajumisele viitavaid muutusi, tasuks esimesel võimalusel pöörduda geotehnilisi töid teostavate professionaalide poole. Spetsialistid kinnitavad, et kui hoone vajumise ning pinnase tihendamise probleemiga õigeaegselt ei tegeleta, kaasnevad sellega tõsisemad murekohad tulevikus. Üksnes silmale nähtavate iluvigade likvideerimine maja vajumise protsessi ei peata – probleemi tuum jääb endiselt alles.

Eestis tegeleb vajunud ehitiste stabiliseerimisega ettevõtte URETEK Baltic meeskond, kes parandab pinnast keskkonnasõbralike geopolümeervaikudega kiirel ja tolmuvabal injekteerimise meetodil.

Foto: sergeizjuganov.com

„Sageli inimesed arvavad, et uute majade vajumine on tingitud nende ehituskiirusest ja -kvaliteedist, kuid see on pigem üldjuhul müüt, sest ehituskiirus ei põhjusta alati pragude teket majas. Probleemi tuum peitub siiski nõrgas aluspinnases,“ tõdeb URETEK Baltic projektijuht Aleksandr Varkki.

Kuidas URETEK tehnoloogia toimib?

URETEK innovaatiline sissepritsetehnoloogia pakub kauakestvat lahendust pinnase tihendamiseks ja kandevõime stabiliseerimiseks, maja vundamendi ja põrandate tõstmiseks ning taasloodimiseks. Teised traditsioonilised meetodid eeldavad vundamendi ning täitepinnase rekonstrueerimist, mis on oluliselt kulukam, aeganõudvam ja tülikam protsess.

Foto: MIKKO WILSKA

Pinnase kandevõime suurendamiseks ja hoone vajumise peatamiseks kasutab URETEK ainulaadset patenteeritud geopolümeervaikude segu ja selle paisumisomadusi – selleks tehakse pinnasesse väikesed 16mm läbimõõduga puuravad, kuhu injekteeritakse peenikeste metalltorude kaudu paisuv geopolümeervaik.

„Maa all pinnases järgib vaik vähima vastupanu teed ja paisub, täites kõik tühimikud, tihendades pinnast ning tõstes seda järk-järgult ülespoole. Meie tehniline meeskond jälgib kogu protsessi laserite abil, tihendades kõigepealt pinnase, stabiliseerides vundamendi ning loodides põrandad 1mm täpsusega tagasi algsele projekteeritud kõrgusele. Kogu töö saab tehtud 1-2 päevaga,“ selgitab Varkki.

Tänu asjaolule, et URETEK sissepritsetehnoloogia ei hõlma endas kaeve- ega lammutustõid, raskeveokite kasutamist ega ehitusjääkide äravedu, tagab nende tegevus minimaalse süsinikujalajälje keskkonnale.

„Võrreldes alternatiivsete meetoditega on URETEK tehnoloogial mitmeid olulisi eeliseid. Kui võtta arvesse seda, et traditsioonilisi pinnaseparanduse meetodeid kasutades tuleks kalkuleerida kokku kõik kulud – mis sisaldavad lammutamist, jäätmete äravedu, betoneerimist, siis võib julgelt väita, et URETEK tehnoloogia tuleb kokkuvõttes kordades odavam. Rääkimata veel ajakulust,“ nendib spetsialist.

URETEK Baltic meeskond teostab töid ilma elanike või ärihoone kasutajate igapäevaelu segamata – midagi ei kaevata ega lammutata, protsess on müra- ja tolmuvaba. Kliendid ei pea töö ajaks kodust välja kolima ega äriettevõtete planeeritud rahavood ning igapäevaprotsessid ei peatu.

URETEK tehnoloogiat saab rakendada nii elamute, kortermajade, äri- ja tööstusrajatiste, muinsuskaitseliste hoonete, lennujaamade, raudteede, sadamate, maanteede ning muude infrastruktuuri üksuste pinnase tugevdamiseks. URETEK tegutseb tänaseks 52 riigis ning omab ülemaailmselt pea 50-aastast kogemust.