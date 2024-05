Millisel positsioonil on Tesla täna tegelikult?

Teslasse investeerimine pole kunagi tähendanud üksnes ettevõttesse panustamist, vaid tegu investeerimisega tulevikumaailma, mille terviklikku pilti näeb ilmselt vaid selle liider Elon Musk. Freedom24 finantsanalüütikud piiluvad Tesla kulisside taha.

Tesla on nii auto- kui energiasektori majakas, mis vaatamata paljude analüütikute skeptilisusele üks maailma paljulubavamaid tegijaid.

Tesla teekonda tähistavad murrangulised saavutused alates elektrisõidukite turu teerajajamisest kuni säästvatele energialahendustele ülemineku algatamiseni. Muski püüdlused, mille hulgas on täielikult autonoomsed sõidukid, korduvkasutatavad raketid ja humanoidrobotid, ilmestavad tema julget lähenemist ning püüdlusi nihutada tehnoloogilisi piire.

Ameerika üks väärtuslikumaid aktsiaid

Alates sellest, kui Tesla aktsia 2020. aastal hüppeliselt tõusis, on selle väärtus tavasõidukite tootjate kõrval tõusnud veelgi. Isegi pärast hiljutist müüki hinnatakse Tesla aktsiate väärtuseks 500 miljardit dollarit, mis teeb sellest ühe riigi kõige väärtuslikuma aktsia.

Kuid Tesla seisab täna silmitsi väljakutsetega. Sõidukite tarned mitte ainult ei langenud esimeses kvartalis, vaid jäid ka tootmisest kõvasti maha, mis viitab nõudluse nõrgenemisele. Kuigi ettevõte ei ole veel esimese kvartali kasumit avaldanud, väheneb kasum tõenäoliselt oluliselt, sest hinnad on elektriautode tööstuses suurenenud konkurentsi tõttu langenud.

Hinnad langevad

Viimased arengud on aga tekitanud investeerimisringkonnas nii elevust kui ka muret. Tesla otsus optimeerida oma tööjõudu võib järgmistel kvartalitel tuua märkimisväärset rahalist kasu.

Samal ajal rõhutab ettevõtte otsus langetada mudelite Y, S ja X sõidukite hindu Tesla võimet reageerida kiiresti turu dünaamikale, eriti elektrisõidukite valdkonnas kasvava konkurentsi tingimustes.

Oodatud Model 2 tootmise peatamine on aga tekitanud investorites muret. Eeldati, et Model 2 muudab mängu, pakkudes taskukohase hinnaga atraktiivset sisenemispunkti Tesla tootevalikusse.

Ettevõtte hiljutine teade kõigi Cybertruckide tagasikutsumisest vigase gaasipedaali tõttu tõstab esile autotööstusele omased probleemid. Kuigi rahaline mõju on ilmselt minimaalne, rõhutavad sellised juhtumid rangete kvaliteedikontrolli meetmete tähtsust.

Kuna elektriautode müük on kasvava konkurentsi, nõudluse nõrgenemise ja kõrgete intressimäärade keskel kiratsemas, paneb Tesla oma lootused robot-taksole ning mehitamata sõidutehnoloogiale.

Isesõidukitest saab igapäevaelu osa

Tesla tegevjuht Elon Musk on öelnud, et ettevõte tutvustab oma robottaksot 8. augustil. Samas on Tesla tuntud oma väljaöeldud lubaduste viivitamisega… Tesla robottakso võib aga sõidukitemaailma oodatud särtsu tuua ning mängu põnevamaks muuta, ehkki regulatsioon muudab selle täieliku rakendamise ilmselt keeruliseks. Juba aastaid tagasi eeldati, et isesõidukit muutuvad igapäevaelu osaks, kuid seda pole juhtunud peamiselt ohutusprobleemide tõttu.

Tesla aktsiad tõusid pärast 24. aprilli esimese kvartali aruannet, hoolimata tulude, tarnete, kasumite ja tulude olulisest langusest võrreldes sama aja aasta varasemaga.

Elon Musk väljendas majandustulemuste väljakuulutamise ajal optimismi. Ta vihjas 2024. aasta lõpus või 2025. aasta alguses turule tulevatele soodsamatele autonoomse tehnoloogiaga massturu sõidukitele, mida asutakse valmistama juba olemasolevatel tootmisliinidel.

Visionäär võrdles inimeste poolt juhitavaid sõidukeid minevikus kasutuses olnud hobukaarikutega ning ta eeldab, et isesõidukitest saab midagi sama uhket kui Uber või Airbnb.

Soodne hind paneb ostma

Tesla aktsia hind on langenud, mis on asjatundlikele investoritele soodne aeg ettevõtte pikaajalise kasvupotentsiaali ärakasutamiseks.

Tulevikku vaadates on palju tegureid, mis võivad Tesla elavnemist kiirendada, pealegi on elektrisõidukite turu pikaajalised kasvuootused endiselt kõrged.

2024. aasta elektrisõidukite turu kasvuootused põhinevad rekordaastal, 2023. aastal läheneb elektrisõidukite müük maailmas 14 miljonile, mis moodustaks 18% kõigist müüdud autodest - see on 14% rohkem 2022. aastal. Eelmisel aastal müüdi igal nädalal üle 250 000 elektriauto.