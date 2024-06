Sisuturundus

CVKeskus.ee

4. juuni kell 6:51 Kuula







Töötajate värbamine CVKeskus.ee kaudu: kiire ja tulemuslik

Kantar Emori uuringute järgi on CVKeskus.ee tööportaal peamine tööotsingukanal kõikide ärivaldkondade töötajate seas ja SimilarWebi statistika kinnitab, et seda külastatakse koguni kolm korda rohkem kui ühtegi teist tööportaali Eestis. Mis võimalusi CVKeskus.ee tööandjatele pakub, mis teeb sellest eelistatuima värbamiskanali?

Keskmiselt pea 60 kandideerijat tööpakkumise kohta

Tasub meeles pidada, et kui kandideerimisele kulub rohkem kui 5 minutit, kaotab huvi 50-75% tööotsijatest.

CVKeskus.ee tööportaali eksperdid on põhjalikult analüüsinud tööotsijate käitumismustreid ja aastatega optimeerinud nii tööpakkumiste vaateid kui ka kandideerimisprotsessi, et muuta kandideerimisteekond võimalikult mugavaks.

Lisaks jõuab iga CVKeskus.ee tööportaalis avaldatud tööpakkumine automaatselt ka tööotsijate teavituskirjadesse (kus on rohkem kui 450 000 tellijat).

Selle tulemusel kandideerib CVKeskus.ee tööportaalis avaldatud tööpakkumistele keskmiselt pea 60 tööotsijat.

CVKeskus.ee tööportaalis avaldatud tööpakkumistele kandideerib keskmiselt pea 60 tööotsijat.

Värbamisplatvorm kui sinu isiklik juhtimiskeskus

Kui avaldad oma tööpakkumise CVKeskus.ee tööportaalis, aktiveerub ligipääs kandideerijate haldusplatvormile, mis sisaldab kõike vajalikku värbamisprojekti haldamiseks. See on justkui sinu isiklik juhtimiskeskus, kus saad hallata oma värbamisprojekti.

Platvorm on disainitud nii, et see oleks mugav ja intuitiivne, pakkudes kiiret ligipääsu kõikidele vajalikele tööriistadele ja funktsioonidele. Seal saad lihtsasti nii uuendada ja redigeerida tööpakkumise sisu, vaadata kandidaate, saata neile tagasisidet, lisada kiirmärkmeid, edastada kolleegidele hindamisele ja jälgida statistikat tööpakkumise vaatamiste arvu ja kandidaatide huvi kohta.

Kuidas konkurentidest rohkem tähelepanu saada?

CVKeskus.ee tööportaalis on mitmeid võimalusi, kuidas märgatavalt suurendada oma tööpakkumiste ja ka tööandja brändi nähtavust aktiivselt tööd otsivate töötajate seas:

• Tööpakkumise esiletõstmine: Soovi korral saad tööpakkumise otsingu tulemustes esile tõsta ja seeläbi märgatavalt suurendada tööpakkumise nähtavust aktiivsete tööotsijate seas. • Reklaambännerid: CVKeskus.ee tööportaalis saad avaldada ka reklaambännereid, mis tõstavad tööandja brändi Eesti tööturul esile. Võimalus on avaldada ka 3-päevane kiirbänner, kus meie turundusekspert kujundab bänneri ja avaldab selle 3 päevaks, garanteerides sellele vähemalt 50 000 näitamist.

Turunduses peitub talentide leidmise võti. Kuidas meelitada kandideerima passiivseid töövõtjaid?

Keeruliste värbamisprojektide puhul võib suurimast nähtavusest väheks jääda, sest soovitud oskuste ja kogemusega tippspetsialist ei pruugi olla hetkel aktiivselt tööd otsimas. Seega tuleb nendeni jõudmiseks ise aktiivselt tegutseda.

• Sihitud otsepakkumised: Iga CVKeskus.ee tööportaalis avaldatud tööpakkumine läheb automaatselt ka tööotsijate teavituskirjadesse (kus on rohkem kui 450 000 tellijat), kuid võimalus on tellida värbamiskonsultantidelt ka sihitud otsepakkumine sobivale sihtrühmale. • Turunduskampaaniad: CVKeskus.ee turundusspetsialistid viivad aastas läbi tuhandeid turunduskampaaniaid, et tõsta esile nii tööandjate brände kui suurendada ka tööpakkumiste nähtavust soovitud sihtrühmade seas. Näiteks on võimalus tellida sotsiaalmeedia kampaania, mis saavutab keskmiselt nähtavuse 54 000 näitamist ja kus sotsiaalmeedia ekspert garanteerib kampaania tulemuse.

Atraktiivse tööandja profiili loomine

CVKeskus.ee tööportaalis saad lisaks tasuta hallata tööandja profiililehte ja kasutada seda näiteks ettevõte karjäärilehena, kus on leitavad kõik aktiivsed tööpakkumised. Tööandja profiililehe saad muuta omanäoliseks, lisades sinna päisebänneri, ettevõtte tutvustuse, pilte, videosid, auhindu ja palju muud, mis aitavad luua atraktiivse tööandja kuvandi.

Loo oma isiklik talentide andmebaas

CVKeskus.ee tööportaalist leiad ka Eesti suurima CV-de andmebaasi, kus leidub sadu tuhandeid CV-sid. Ligipääs andmebaasile võimaldab sul kiiresti leida ja kaasata ka passiivseid töötajaid, kes võivad sinu pakkumisele vastata ka siis, kui nad ise aktiivselt tööd ei otsi.

Lisaks kandideerimiskutsete saatmisele saad salvestada väljavalitud CV-d mugavalt kaustadesse ehk luua oma ettevõttele isikliku talentide andmebaasi.

Kui oled aktiivsed personaliotsingutel, siis soovitame aktiveerida ka automaatteavituse, mis annab sulle kohe märku kui andmebaasi lisandub uusi CV-sid, mis vastavad sinu soovitud kriteeriumitele. Nii saad reageerida ja kandideerimiskutse saata enne teisi tööandjaid.

Koostööpartnerid kiidavad

CVKeskus.ee tööportaalis avaldatakse suurim valik tööpakkumisi Eestis. Ka Ristikheina Kohvik seisab pidevalt silmitsi vajadusega leida uusi ettekandjaid, kokkasid, kondiitreid, pagareid, autojuhte, nõudepesijaid, jt ning CVKeskus.ee on olnud ettevõtte värbamisprotsessides tõeline päästerõngas. Platvormi kasutajasõbralikkus ja efektiivsus on võimaldanud neil leida kiiresti ja tõhusalt sobivaid kandidaate.

Viimase aasta jooksul on Ristikheina Kohvik kasutanud CVKeskus.ee tööportaali CV-de andmebaasi, et leida spetsialiste, kes vastavad nende vajadustele.

"CV-de andmebaas on osutunud äärmiselt kasulikuks, sest saame kiirelt ligipääsu tuhandetele CV-dele, mis võimaldab leida töötajaid ka siis, kui nad ise aktiivselt tööd ei otsi. See tuleb kasuks just oskustööliste leidmisel," selgitas Ristikheina Kohviku juhatuse liige Meelika Nõmme.

Just CVKeskus.ee CV-de andmebaasi kaudu leidsid nad hiljuti suurepärase kondiitri, kes on toonud kohvikusse uut energiat ja loovust.

Lisaks on tööpakkumiste esiletõstmise võimalused ja sihitud otsepakkumised aidanud Ristikheina Kohviku kuulutustel silma paista ja jõuda täpselt nende inimesteni, keda nad otsivad.

“Kui suvehooajaks oli kiiresti vaja uusi ettekandjaid, tõstsime tööpakkumised esile ja lühikese ajaga laekus hulgaliselt kvaliteetseid kandidaate. Suutsime värvata suurepärase meeskonna, kes aitab hoida meie kohviku kvaliteeti kõrgel tasemel," lisas Meelika Nõmme.

Haara esmatellija sooduspakkumine alates 59 eurost

Tööjõu värbamine ei pea olema keeruline ega aeganõudev. CVKeskus.ee tööportaali abil saad keskenduda sellele, mis on sinu ettevõtte jaoks kõige olulisem – leida parimad talendid ja kasvatada oma äri.