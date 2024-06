Energeetikasektori tegijad, kes võivad käesoleval aastal korraliku tõusu teha

Pärast 2022. aasta tipptasemeid langesid gaasihinnad eelmisel aastal enam kui poole võrra. Üleilmne gaasiturg peaks käesoleval aastal siiski taastuma ning võib anda korraliku tõuke antud valdkonnas tegutsevate ettevõtete aktsiate tootlusele. Freedom24 spetsialistid toovad välja nimed, kelle tegemisi tasuks hoolikamalt jälgida.

Coterra Energy: nafta- ja gaasiettevõte, mille kasv on 33%

Coterra Energy Inc (CTRA) on nafta- ja gaasiettevõte, millel on mitmekesine varade portfell, mis sisaldab kvaliteetseid maagaasimaardlaid. Maagaas moodustab 72% ettevõtte süsivesinike kogutoodangust ja moodustab 38% ettevõtte tuludest. Coterra projektid hakkavad tootma kasumit WTI naftahinnaga 50 dollarit barreli kohta ja Henry Hubi gaasihinnaga 2,50 dollarit miljoni BTU kohta. Coterra vaatab igakuiselt turutingimuste alusel oma investeeringute jaotuse üle ja säilitab olulise tõusupotentsiaali, kui gaasihinnad hakkavad taastuma

Devon Energy: süsivesinike tootja, mille kasv on 26,3%

Devon Energy Corporation (DVN) on sõltumatu energiaettevõte, millel on kvaliteetsete süsivesinike maardlate portfell USA suuremates nafta- ja gaasibasseinides. Ettevõtte tegutseb mitmes valdkonnas ning tema portfellis leidub naftat, gaasikondensaati ja maagaasi. Praeguse tootmistaseme juures jätkub Devoni varudest üle 10 aasta, pakkudes pikaajalist kasvupotentsiaali. Tänu tugevale tegevustulemusele koos kõrgete naftahindadega ületasid Devoni 2024. aasta I kvartali majandustulemused analüütikute ootusi, võimaldades ettevõttel 2024. aasta väljavaateid tõsta.

Kinder Morgan: energiataristu ettevõte, mille kasv on 17,6% ja dividenditootlust 6%

Kinder Morgan Inc. (KMI) on Põhja-Ameerika üks suurimaid energiataristu operaatoreid. Ettevõte tegeleb maagaasi, naftasaaduste, toornafta ja gaasikondensaadi veo ja ladustamisega, samuti opereerib vedel- ja puistlasti terminale. Kinder Morgan ootab oma teenuste järele nõudluse olulist kasvu: ettevõtte prognooside kohaselt kasvab USA gaasinõudlus 2030. aastaks 19%, samas kui Mehhikost pärit LNG eksport võib samal perioodil kasvada 98%. Kinder Morgani pikaajalistel lepingutel põhinev ärimudel tagab ettevõttele prognoositavad rahavood ja aktsionäridele stabiilse kasumi tagasi.

Cadre Holdings: 30% kasvupotentsiaaliga turvavarustuse tootja

Cadre Holdings Inc. (CDRE) on juhtiv õiguskaitseasutuste ja sellega seotud valitsusasutuste varustuse ja varustuse tootja. Cadre'i tooteid müüakse 104 riigis üle maailma, kusjuures 80% ettevõtte tuludest moodustab USA. Cadre loodab, et tema kasvustrateegia suurendab 2024. aastal eelmise aastaga võrreldes 17% tulu ja 24% korrigeeritud EBITDAt. Nende eesmärkide saavutamise võti on ettevõtte aktiivne ühinemis- ja ülevõtmispoliitika.

Gogo: USA suurim ärilennunduse pardasideteenuste pakkuja 24,4% kasvuga

Gogo (GOGO) on USA suurim ärilennunduse lennuaegse ühenduse (IFC) teenuste pakkuja. Ettevõte teenindab 80% kõigist eralennukitest, mis lendavad suurema osa Põhja-Ameerika kohal. Järgmise 5–7 aasta jooksul peaksid enam kui 20% USA eralennukipargi omanikud uuendama oma lennukeid uute IFC-süsteemidega varustatud mudelitega. Arvestades Gogo tugevat positsiooni antud valdkonnas, on ettevõte tõenäoliselt peamine uute lennukite sideseadmete tarnija. Lisaks uudistab Gogo äritegevuse laiendamise kahte põhivaldkonda: uute tehnoloogiate kasutuselevõtu ja maailmaturule laienemist.