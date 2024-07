Tagasi ST 11.07.24, 12:33 Elektrisõidukite tööstus: suunda on muudetud Californias paiknev elektrisõidukite tootja Fisker kuulutas 18. juunil välja pankroti, saades koos Lordstowni, Proterra, Arrivali ja Arcimotoga sektori viiendaks ettevõtteks, kes ei suutnud toime tulla konkurentsi, tootmistsükli, regulatiivsete takistuste ja muutuvate tarbijaeelistustega.

Timur Turlov, Freedom Holding Corp. tegevjuht

Elektrisõidukite tööstuse probleemid ei mõjuta vaid uusi tulijaid, vaid ka autotööstuse suuri tegijaid, nagu Ford (F), General Motors (GM) ja Stellantis (STLV). Kõik kolm autohiiglast on viimase kuue kuu jooksul aktiivselt oma prognoose vähendanud. Volkswagen Groupis (lisaks Volkswagenile toodab see Audit, Porschet, Skodat), Mercedes-Benzis (MBG) ja BMW Groupis (BMW) on elektrisõidukite müügiolukord ebaselge. Uute USA elektriautode tootjate pankrotistumise põhjus on see, et nad üritavad kasutada nutitelefoni turule toomise ärimudelit, st arendada sisu ja disaini ning tellida kokkupanemist kolmandate osapoolte tootjatelt. Ent selline mudel ei tööta autotööstuses, kus ärimarginaale määrab tootmistsükkel ja mastaabisääst. Tesla juhib elektriautode tööstust just sellepärast, et neil on mitmeid tehaseid üle maailma. Ja uued ettevõtted, mis määratlesid end Tesla “tapjatena”, selles segmendis enam ei konkureeri.

Autotööstuse ettevõttetel nagu Rivian (RIVN) on samuti rasked ajad, kuid nad võitlevad ellujäämise nimel, arendades oma tootmisrajatisi. Ettevõte on sõlminud strateegilise lepingu Volkswageniga, et moodustada ühisettevõte oma elektriautode tarkvara arendamiseks. Rivian plaanib selle projekti kaudu koguda järgmise paari aasta jooksul 5 miljardit dollarit, et katta oma rahastamispuudujääki.

Elektrisõidukite sektor on viimase kümne aasta jooksul teinud tohutu hüppe, kuid võitlus turuosa pärast (üks raskemaid etappe iga uue tööstuse jaoks) algab nüüd. Investorile võib see olla üks põnevamaid võimalusi uue turuliidri või esiviisiku tuvastamiseks. Vana kaardiväe esindajad – Ford, GM, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW – on kogunud suure kogemustepagasi tootmisvõimsuste haldamises. See annab neile võime kohandada ärimarginaale tõhusamalt kui nooremad ettevõtted. Uustulnukatel on seevastu suured tehnoloogilised eelised, mistõttu on Teslal, Rivianil, NIO-l (NIO), Li Autol (LI), Xpengil (XPEV) ja Zeekril (ZK) hea võimalus edestada vanu, uimaseid etevõtteid, kes ei ole olnud uute trendidega kohanemisel eriti edukad. Ma olen Teslasse alati positiivselt suhtunud. Ja viimase kümne aasta jooksul oleme näinud, kuidas uus mängija ilmub ühele kõige konsolideeritumale turule ja võtab oma nišis liidripositsioni. Sellist edu ei pruugi igaüks korrata. Kuid mis on oluline, on võimalus kohaneda ja aktsepteerida uusi äritingimusi. Viimaste uudiste põhjal tundub, et Rivian on hakkanud selles suunas liikuma. Sellised strateegilised otsused annavad märku ettevõtte paindlikkusest ja võimest muutuda koos turutingimustega. On oluline, et investorid selliseid signaale märkaksid, et leida tõeline Tesla “tapja” ja kasumlikult sellesse ettevõttesse investeerida.

