Tagasi ST 02.08.24, 12:36 Kuidas kaitsta ettevõtte IT-infrastruktuuri loodusõnnetuste kahjustuste eest? Tugevate vihmasadude, tuule ja muude loodusstiihiate tekitatud kahjud võivad tõsiselt mõjutada äritegevuse järjepidevust. Elektri kadu võib peatada tootmise ja teenuste osutamise, erinevate asutuste tegevuse, aga ka igapäevaelu linnades. Lisaks ei pruugi seisakute tagajärjel saamata jäänud tulu olla ainuke õnnetus, võivad ka kaotsi minna olulised andmed, kui ei ole mõeldud IT-taristu varundus- ja avariitaasteplaanile ning muudele turvalistele andmesalvestuse lahendustele.

Tugevate vihmasadude, tuule ja muude loodusstiihiate tekitatud kahjud võivad tõsiselt mõjutada äritegevuse järjepidevust. Elektri kadu võib peatada tootmise ja teenuste osutamise, erinevate asutuste tegevuse, aga ka igapäevaelu linnades. Erinevate kataklüsmide korral võib enim ohtu sattuda erinevate veebiteenuste toimimine, lisaks säilitatakse tänapäeval igas tööstusharus üha enam dokumente ja faile just digitaalselt ning IT-süsteemide toimimine tagatakse andmekeskuste poolt hallatavas pilves.

Erinevate kataklüsmide korral võib enim ohtu sattuda erinevate veebiteenuste toimimine, lisaks säilitatakse tänapäeval igas tööstusharus üha enam dokumente ja faile just digitaalselt ning IT-süsteemide toimimine tagatakse andmekeskuste poolt hallatavas pilves. Tõenäoliselt toetub enamik inimesi igapäevaselt mõttele, et meiega midagi sellist ei juhtu, ega mõeldagi võimalikule mõjule äritegevusele. Olukorrad, kus väärtuslikud andmed lähevad kaotsi ootamatute infrastruktuuri- või võrguhäirete tõttu, pole aga sugugi haruldased. Loodusstiihiate mõju on ka meie piirkonnas muutumas suhteliselt sagedaseks nähtuseks.

Miks on andmekeskus parim valik ettevõtte IT järjepidevuse tagamiseks?

Andmekeskused on varustatud varutoiteallikate, dubleeritud võrguühenduste ja süsteemidega, mis tagavad andmete ja seadmete katkematu töö ka hädaolukordades. Näiteks Delska andmekeskustes Riias ja Vilniuses tagavad pideva toiteallika mitu sõltumatut elektriliini. Kui kõik toiteallikad peaksid üles ütlema, ei peataks ka see andmekeskuse tööd, kuna katkematu toitesüsteemid ehk UPS tagavad elektrivarustuse, kuni elektritootmist alustavad mitu ooterežiimis töötavat diiselgeneraatorit. Tänu mitmele SDMO diiselgeneraatorile ja APC Symmetra UPS süsteemile on andmekeskus võimeline töötama autonoomselt piisavalt kaua, et oodata ära voolu taastumist. Selle tulemusena võib ettevõtte IT-infrastruktuur jätkata tööd isegi ettenägematutes olukordades näiteks elektrikatkestuste korral.

Samuti pole andmekeskustele nii lihtne tekitada muud kahju. Nende hooned on spetsiaalselt projekteeritud, et neil oleks kõrge ohutustase, ja ehitatud vastavalt kõrgeimatele ohutusstandarditele, et need taluksid ka selliseid looduskatastroofe nagu üleujutused, tormid, maavärinad. Samuti on range juurdepääsukontroll - 24/7 füüsiline valve ja videovalve, samuti erineva tähtsusega ruumide juurdepääsukontrolli mehhanismid, sealhulgas biomeetriline süsteem.

Andmekeskuse teenuste abil saavad ettevõtted keskenduda oma põhitegevusele, tundmata muret IT-taristu hooldamise ja haldamise eest. Delska, endise nimega DEAC, on esimene ISO 22301:2019 sertifikaadiga andmekeskuste operaator Baltikumis. Talitluspidevuse juhtimissüsteemi (Business Continuity Management System) sertifikaat on sõltumatu kinnitus selle kohta, et andmekeskus on rakendanud kõige tõhusamaid ja kiireimaid viise oma kriitilise infrastruktuuri kõigi komponentide töö kaitsmiseks ootamatu eriolukorra korral. Lisaks töötavad andmekeskuses kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kes on saanud koolitust ja väljaõpet erinevateks kriisi- ja riskiolukordadeks.

Delska pakub ettevõtetele üle maailma täisspektri IT-taristuteenuseid, et tagada äritegevuse järjepidevus mitmes andmekeskuste asukohas Euroopas, samuti võimsat ja töökindlat andmeedastusvõrku. Andmete varukoopiad geograafiliselt erinevates kohtades koos usaldusväärse ja kiire võrguühendusega võimaldavad meie klientidel rakendada parima avariitaastekava (disaster recovery).

Delska pakub lisaks IT-seadmete paigutamisele ja rack rendile turvalistes andmekeskustes Riias, Vilniuses, Frankfurdis, Amsterdamis ja Stockholmis ka laia valikut teisi IT-teenuseid, sealhulgas privaatseid ja avalikke pilve-, turva- ja andmeedastuslahendusi, samuti IT-süsteemide hooldus- ja haldusteenuseid.

Kuigi lisakulutused võivad mõnd ettevõtet heidutada paremate turvalahenduste rakendamisest, tuleb teadvustada, et seisakute korral võivad kahjud tunduvalt ületada andmeturbeteenuste maksumust. Lisaks võib mõnikord võimalike riskide eiramine olla ettevõtte elujõulisuse seisukohalt otsustava tähtsusega. Seetõttu on avariitaastelahenduse juurutamine ja andmekeskuse mõistlik valimine omamoodi ettevõtte kindlustus, mida tuleb hoolikalt kaaluda.

Andmekeskuste operaatori Delska juhatuse esimees Andris Gailītis

*Delska on kaubamärk, mille alla ühinesid 2024. aasta juunis Läti ettevõte Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs (DEAC) ja Leedu Duomenu Logistikos Centras (DLC), tähistades 25. aastapäeva andmekeskuste äritegevuses.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun