Freedom24 platvormile lisandus majanduskalender

Majanduskalender on ligipääsetav veebiterminalis profiili või ettevõttekaardi kaudu ja võimaldab kasutajatel vaadata sündmusi, mis on seotud nende portfellis olevate või neile huvi pakkuvate aktsiatega. Hiljem ilmub majanduskalender ka Freedom24 mobiilirakendusse.

„Majanduskalender aitab klientidel jälgida olulisi sündmusi, mis võivad nende aktsiaid mõjutada. Näiteks näitab see, millal avaldatakse ettevõtte tulemused või millal on dividendide arvestuskuupäev, et kasutajad teaksid, millal osta aktsiaid, et saada dividende. See funktsioon oli meie tagasisidekanalis enim nõutud,“ selgitas Freedom24 projektijuht Alena Orlova.

Veel üks Freedom24 veebiterminali uus funktsioon on see, et kasutajad saavad nüüd Exceli faile üles laadida vahekaartidel Positsioonid, Tehingud ja Orderid. „Need täiustused muudavad teadlike investeerimisotsuste tegemise veelgi lihtsamaks,“ märkis Orlova.

Majanduskalendri olulisemad sündmused

Dividendi kirjekuupäev : kuupäev, mil ettevõte koostab eelseisva dividendimakse saamiseks kõlblike aktsionäride nimekirja.

: kuupäev, mil ettevõte koostab eelseisva dividendimakse saamiseks kõlblike aktsionäride nimekirja. Aktsiate jagunemine : teave aktsiate arvu ja väärtuse muutuste kohta pärast aktsiate jagamist.

: teave aktsiate arvu ja väärtuse muutuste kohta pärast aktsiate jagamist. Tickeri muudatused : värskendused aktsiate märgisümbolite muutuste kohta.

: värskendused aktsiate märgisümbolite muutuste kohta. Tulude avaldamise kuupäev : ettevõtte majandustulemuste avaldamise kavandatud kuupäev.

: ettevõtte majandustulemuste avaldamise kavandatud kuupäev. USA börside puhkepäevad: vabad päevad börsidel nagu Nasdaq ja NYSE.

Freedom24 on investeerimisplatvorm väärtpaberite, aktsiate, fondide ja muuga kauplemiseks, mis sobib iOS- ja Android-operatsioonisüsteemidega nutitelefonidele ja tahvelarvutitele. Selle loojaks on Euroopa maakler Freedom Finance Europe Ltd, mis kuulub valdusfirmasse Freedom Holding Corp., mille aktsiad on noteeritud Nasdaqi börsil. Ettevõttel on esindused USAs, Saksamaal, Poolas, Hispaanias, Kreekas, Prantsusmaal, Küprosel, Kasahstanis, Ukrainas, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Ettevõte avab peagi oma esinduse Baltikumis.

