Tagasi ST 23.09.24, 07:00 Tule meeskonnaga gastronoomiareisile Itaaliasse restoranis Bacio! Itaalia toitude restoran Bacio annab võimaluse üllatada oma meeskonda suurepäraste roogadega. Restorani ruumipaigutus pakub rohkelt võimalusi, et kujundada oma firmapidu meeldejäävaks sündmuseks.

Bacio turundusjuht Milla

Praegu on just õige aeg otsustada ära, kus toimub ettevõtte aastalõpupidu. Kadrioru pargi kõrval asuv restoran Bacio on just õige koht, kus lasta ennast kostitada headel toitudel. Restorani turundusjuht Milla ütles, et olenemata sellest, kuidas aastalõpu sündmust nimetada, kas jõulu või uusaastapeoks on nende jaoks oluline pakkuda külalistele a la carte teenindusega itaalia köögi parimaid maitseid. „Juba ainuüksi hoolikalt valitud menüü ja kvaliteetsed toorained annavad garantii, et road, mida pakume on maitsvad ja hõrgud. Külluslik toiduvalik rahuldab ka nõudlikuma sööja ootused,“ lausus ta.

Bacios toimub kogu söömine laudade taga, mitte püstijalu seistes. „Kui mõtleme sellele, et pidu võib kesta pikalt, meil kasvõi poole ööni, siis kaunilt sätitud külalised ja naised kontsadel ei pea püsti seisma tunde vaid saavad mõnusalt istudes einetada ja vestelda ning teha vahepause tantsimisest. Sellelgi nüansil on oma väärtus, kui järgi mõelda,“ tõdes Milla. Ta lisas, et klientide tagasiside pidudelt on olnud kiitev. „Eriti tuuakse välja seda, et kogu vajalik helitehnika on Bacios juba olemas ja ettevõte ei pea midagi peo korraldamiseks eraldi kuskilt juurde rentima. Meil on isegi diskokerad laes olemas ja vastav valgustus ning lava, tuleb ainult sobiv stiil ja muusika valida,“ muigab turundusjuht.

Foto: Maksim Toome

Hea koostöö

Bacio restoran avati kolm aastat tagasi ja pidev suhtlemine ettevõtetega on andnud hea kogemustepagasi pidude korraldamisel. Milla sõnul on ettevõtetel aastalõpu pidude korraldamise aeg läinud aasta-aastalt paindlikumaks, enam ei sihita ainult reedest päeva aasta viimastel nädalatel vaid pidusid toimub ka töönädala alguses – novembri keskpaigast kuni jaanuari keskpaigani välja.

„Oleme paindlikud pidulaua menüü koostamisel. Ettevõtted saavad ise valida, mida meie toitudest soovivad lauale tellida. Ka on kliendil võimalik öelda, millist jookide valikut soovitakse pakkuda ja kas baar on avatud lisajookide ostmiseks või mitte,“ rääkis turundusjuht.

Bacio plussiks on see, et restoranis on kaks saaliosa, mis võimaldavad mahutada laudade taha istuma kuni 150 inimest. „Liigendatud ruumilahendus pakub mitmeid võimalusi. Näiteks suuremasse saaliossa mahub istuma 100 inimest ja väikse saaliosa saab kujundada kas kasiinoks või muuks meelelahutuse paigaks,“ lisas lõpetuseks Milla.

Bacio turundusjuht Milla

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun