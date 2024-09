Tagasi ST 29.09.24, 09:32 Kuhu investeerida, kui tahad vältida USA varadele keskendumist enne USA presidendivalimisi? Ameerika Ühendriikide investorid peaksid oma koduturu tulemustega olema rahul - viimase kümne aasta vältel on S&P 500 kasvanud ligi 230%. Kummalisel kombel on USA aga loovutanud finantsturgude esikoha Argentina börsile, mille võtmeindeks on võrdluses sama perioodiga tõusnud lausu 240%.

Kuhu investeerida, kui tahad vältida USA varadele keskendumist enne USA presidendivalimisi? Foto: Vanja Savic

Märkimisväärse tulemuse taga on hüperinflatsioon, mis on viimastel aastatel Argentiina majandust ületanud - käesoleva aasta algusest on riigis minimaalne hinnakasv 250%, mistõttu jäävad kohaliku turu tegelikud tulemused Ühendriikide omale kõvasti alla, räägib Freedom Holding Corp. tegevjuht ja Freedom24 asutaja Timur Turlov..

USA ja Argentina kõrval on kümne aasta parima tootluse edetabelis Taani ja Hollandi aktsiaturud, mille tugevad tulemused kummutavad arusaama, et Euroopa börsidel ei saa palju teenida. Siiski alates 2002. aastast on Euroopa- ja USA sisemajanduse koguproduktide vahe peaaegu kahekordistunud, ulatudes 30%-ni, mis näitab, et Ühendriikide majandus on kasvanud viimase 20 aasta jooksul kiiremini. Sellest hoolimata uuendas Old World STOXX 600 aktsiaindeks 30. augustil S&P 500 järel kauplemise ajaloolist maksimumi, suutes püstitada Euroopa indeksi alusmääras USA eeskujul uue rekordi.

Mõlema majaduspiirkonna puhul juhivad indeksi alusmäära trendi suurettevõtted. Kui aga Ühendriike esindavad ärid kõrgtehnoloogia suunal, nagu Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), NVIDIA (NVDA) ja Microsoft (MSFT), siis Euroopa trendi kujundavad ettevõtted on mitmekesisemate tegevusvaldkondadega, alustades kiipide tootmiseks vajalike seadmete loomisest (ASML Hold) ja luksusbrändidest (LVMH Moët Hennessy) kuni insuliini tootmisele spetsialiseerunud (Novo Nordisk) ettevõtteni, mis kasvatab tänu dieediravimi Ozempic populaarsuse tõusule hoogsasti ka äriühingu aktsiaid.

Lisaks kuulub Old World STOXX 600 börsiliidrite hulka rahvusvaheline farmaatsiaettevõte Sanofi (SNY), millel on maailma laiem ravimiportfell; ülemaailmne kindlustusandja Allianz (ALIZF); Itaalia suurpank UniCredit (UNCFF) ning Ferrari (RACE), mis ei vaja enamasti lähemat tutvustamist. Nende Euroopa ettevõtete eripära on rahvusvaheliselt mitmekesine äritegevus, mis ei näita üksnes tulude hoogsat kasvu, vaid ka kõrgeid marginaale omas valdkonnas.

Nimetatud emitendid kujutavad endas niisiis head alternatiivi USA tehnoloogiaettevõtetele, kus kaubeldakse turu keskmisest väiksema hinnaga. Mõõduka majanduskasvu, langeva inflatsiooni ja kõrge baasintressimäära korral aitab investeerimine Old World STOXX 600 aktsiatesse vähendada portfelli riski ilma peamist tootlust kaotamata ning on ideaalseks variandiks pikaajalistele investoritele, kes soovivad vältida Ühendriikide varadesse investeerimist enne eelolevaid presidendivalimisi ja kasvavaid geopoliitilisi pingeid.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun