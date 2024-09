Tagasi ST 30.09.24, 12:53 SEB: jah, andmed on uus kuld, kuid nende kasutamine nõuab kriitilist mõtlemist

Saates “Minu karjäär” kuuleb, kuidas pannakse SEBs reaalainete oskused enda kasuks tööle. Foto: Andras Kralla

Panganduses mängivad andmeteadus ja matemaatika järjest suuremat rolli, kuid pelgalt tehnoloogia usaldamisest ei piisa – edukas andmekäitlus ja otsustamine nõuavad inimestelt üha enam kriitilist mõtlemist ja laialdasi teadmisi.

SEB kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt rõhutas saates “Minu karjäär”, et kuigi andmed on tänapäeva panganduses oluline ressurss, tuleb nende kasutamisel olla hoolikas.

“Kui aastaid tagasi suhtuti tõenäosuslikesse mudelitesse suure skepsisega, siis tänapäeval usaldatakse keerukaid algoritme, nagu näiteks ChatGPTd, mis suudavad töödelda miljoneid parameetreid. Kuid tehnoloogia ei lahenda kõiki probleeme – kriitiline küsimus on alati, kas need vastused on õiged. Andmed on uus kuld, kuid nende kasutamine nõuab teadmisi ja vastutust,” ütles Kitt.

Kitt tõdes, et suurim muutus viimastel aastatel pole olnud üksnes tehnoloogiline areng, vaid ka andmete ja ettevõtte äri poole tihedam koostöö.

“Kui varem oli andmete kasutamine tehnoloogiaosakonna pärusmaa, siis täna peavad kõik ärivaldkonnad mõistma, kuidas andmeid koguda ja hallata. See tähendab ka seda, et igasse osakonda on vaja inimesi, kes oskavad küsida õigeid küsimusi ja tagada, et andmekaitse ja privaatsus on alati kooskõlas regulatsioonidega,” selgitas Kitt.

Matemaatika kui finantssektori alustala

Saates jagas oma kogemusi ka SEB analüütik ja matemaatika magistrant Anne-Mari Vainura, kes rääkis, kuidas matemaatika on aidanud tal lahendada panganduses keerulisi probleeme.

“Matemaatika arendab loogilist mõtlemist ja aitab näha mustreid, mis on igapäevatöös üliolulised. Ülikooliõpingud on andnud mulle tugeva loogilise mõtlemise põhja, mida rakendan panganduses nii andmete analüüsimisel kui ka erinevate probleemide lahendamisel,” rääkis Vainura.

Vainura lisas, et SEBs praktikal olles sai ta kogeda, kui mitmekülgne võib analüütiku töö olla. “Praktika käigus sain tegeleda andmete analüüsiga, robotite haldamisega ja erinevate süsteemide testimisega. Praktika oli väga mitmekesine ja see aitas mul näha, kuidas matemaatikat saab reaalselt rakendada,” selgitas ta.

Saates puudutati ka tulevikutrendide teemat, kus Kitt tõdes, et andmeteaduse ja matemaatikaoskustega spetsialistide järele on kasvav nõudlus. “Andmed on tulevikus üha olulisem ressurss, kuid selleks, et neid õigesti kasutada, peab spetsialist mõistma palju enamat kui ainult matemaatika. Tehnoloogia areng tähendab, et tuleb osata ka andmekaitse regulatsioone ja andmehalduse süsteeme. Andmete kvaliteet ja õigesti kogumine on muutunud keskseteks teemadeks,” selgitas Kitt.

Lisaks räägiti saates matemaatika ja reaalainete olulisusest ja kvaliteedist ning sellest, kui tähtis roll on heal õpetajal matemaatika vastu huvi tekkimisel. Saadet juhib Sigrid Hiis.

