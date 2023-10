SEB: investeerimisega alustamine peab käima lihtsalt ja mugavalt

SEB panga kapitaliturgude maakler Erik Laur ja SEB kogumis- ja investesteerimistoodete äriarendaja Allar Henri Kivi. Foto: Sigrid Hiis

Pangatööle mõeldes võib nii mõnelgi olla ettekujutus, et tegemist on suhteliselt jäiga struktuuri ja pintsaklipslasi täis valdkonnaga. SEB panga kapitaliturgude maakler Erik Laur ja SEB kogumis- ja investesteerimistoodete äriarendaja Allar Henri Kivi lükkavad saates “Minu karjäär” selle väite ümber.

Nii Laur kui Kivi leidsid mõlemad tee SEB panka läbi YouthLab praktikaprogrammi, kuhu saamiseks on konkurents väga tihe. “Kõige olulisem on, et kandidaat oleks juba kandideerides tema ise. Oskusi annab alati juurde õpetada, aga see, kui sa oled entusiastlik ja avatud on kindlasti juba väga suur boonus,” räägib Kivi sellest, mida tema praktikajuhendajana kandidaatide puhul hindas. Laur lisab, et kõikidel praktikal osalejatel soovitab ta ka teistes osakondades töövarjuks käia. “See on väga hea võimalus näha, kuidas töö teistel aladel käib ning selle põhjal saad ehk ka juba karjäärivalikute osas lihtsamini otsutada,” annab Laur nõu.

Kivi võrdleb äriarenduse osakonna tööd rohkem isegi tehnoloogiaettevõtte kui pangaga, sest pidevalt arendatakse uusi tooteid ning tegutsetakse agiilsete põhimõtete järgi. “Praegu on meie eesmärk teha investeerimine tavainimesele võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks. Selleks arendasime hiljuti näiteks Roboinvestori, mille kaudu saab juba alates ühest eurost investeerida. Meie pikem soov on pakkuda lihtsat teenust ning täiendada kliendi teadmisi investeerimisest. Tahame luua tooteid, mis kliente päriselt ka huvitavad ja aitavad,” räägib Kivi tulevikutoodetest ja käimasolevatest projektidest.

Laur, kes ise on kogumisega juba lasteaiast alates tegelenud, hetkel klientides muret ei taju, aga tõdeb, et huvi võlakirjade ostmise vastu on kasvanud. “Pigem näen, et majandustsüklist tulenevalt on alla läinud ka võlakirjade hinnad ja selle tulemusena võlakirjade tootlus tähtajani kõvasti tõusnud. Usun, et see on võlakirjaturu investori perspektiivis atraktiivsemaks muutnud,” räägib Laur.

Lisaks kuuleb saatest, milline näeb välja kapitaliturgude maakleri ning kogumis- ja investeerimistoodete äriarendaja tööpäev. Ka konfidentsiaalsusest, Wolf of Wall Streetist ja soovitustest tulevastele praktikantidele tuleb saates juttu.

Saadet juhib Sigrid Hiis.