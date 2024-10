Tagasi ST 23.10.24, 11:27 Advokaadibüroo TARK: andmete turvalisuse tagamiseks on vaja professionaalset abi Tundlikke kliendiandmeid omavad advokaadibürood on küberkurjategijate pidevas huviorbiidis, mistõttu nõuab advokatuur, et küberturvalisus oleks tagatud kõrgeimal tasemel. Et nõuded saaksid täidetud ka päriselt ning ka töötajate teadlikkus tõstetud, on mõistlik kaasata oma ala spetsialistid, usub advokaadibüroo TARK juhtivpartner Tanel Tark.

Advokaadibüroo TARK juhtivpartner Tanel Tark.

„Advokaadibüroodes on hästi oluline, et kõik kliendiandmed oleksid turvaliselt kaitstud. Me oleme seda alati tähtsustanud ning rakendanud kõrgeid turvameetmeid, aga ühel hetkel tulid advokatuuri poolt täpsemad juhised, kuidas peaks olema küberturvalisus tagatud ning millised protseduurid ja süsteemid selle jaoks oma IT-lahendustesse sisse viia,“ räägib TARK advokaadibüroo juhtivpartner Tanel Tark. Ta nendib, et kuna protseduurid olid kirjeldatud väga põhjalikult ning mitte-IT-taustaga inimese jaoks kohati ka raskesti mõistetavad, hakati otsima professionaalset abi ja jõuti Teliani.

Lisaks IT-juhtimisteenusele kasutab TARK ka Telia äriklientidele mõeldud töökohahaldusteenust ja Microsoft 365 pilvehaldust . Viimane on osutunud eriti kasulikuks, sest büroo on pidanud lühikese aja jooksul mitu korda kolima ning see on võimaldanud teha seda võimalikult sujuvalt, samal ajal kindlustades kõikide andmete turvalisuse.

„Microsofti pilv on dünaamilise töötamise alus. Pilve litsentsi taset on võimalik tõsta Standard tasemelt Premiumiks, mis muuhulgas sisaldab ka dokumentide analüüsi, mis ei lase tundlikke andmeid välja saata ja vähendab seega ka isikuandmete lekke võimalust,“ räägib TARK advokaadibüroole Telia poolt IT-juhi teenust pakkuv Risto Pommer.

IT-süsteemide turvamise kõrval ei tohi ära unustada töötajate teadlikkust

Kuigi TARK küberrünnakute ohvriks langenud ei ole, on oht reaalne. Pommeri sõnul näitab küberrünnakute eest kaitsva tulemüüri logi, et büroo andmetele proovitakse pidevalt eri kasutajakontodega ligi pääseda.

„See tuli meile üllatusena, et meie vastu nii palju huvi tuntakse,“ nendib Tark. Ta ütleb, et ohu teadvustamine on esimene samm ja tuleb arvestada, et risk aina kasvab, mitte ei kao ära.

Sama oluline on tema sõnul küberturvalisuse tagamiseks rakendatavate protsesside tutvustamine töötajatele. „Muidu ei pruugi neist lihtsalt kasu olla. Kuna see ei ole meist kellegi põhitegevus, vaid taustal toimuv asi, siis ei saa eeldada, et kõik töötajad on suured küberturvalisuse spetsialistid,“ räägib Tark. Teadlikkuse tõstmiseks on ettevõttes tehtud mitu koolitust. „Telia pakub ka online-koolitusi , mida on töötajatel võimalik iseseisvalt vaadata. See on hea võimalus end küberturvalisusega jooksvalt kursis hoida ja ka tõsta teadlikkust,“ soovitab Tark.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun