Tagasi ST 31.10.24, 09:19 XV Limassoli majandusfoorum toimus koostöös Freedom24-ga 18. oktoobril toimus Küprose majanduselu märgiline sündmus ‒ Limassoli majandusfoorum ‒ kuhu kogunesid traditsiooniliselt võimuliidrid ja ettevõtlusjuhid kiiresti muutuva majandusmaastiku, tõhusate kasvustrateegiate ning innovaatilise arengu põhiprobleemide aruteluks. XV Limassoli majandusfoorumi strateegiliseks partneriks oli Freedom24.

Foorumi peamiste teemadena käsitleti juhtimist, riske ning ettevõtluse tulevikku puudutavaid strateegilisi otsuseid. Muuhulgas tulid esitamisele ka ettekanded Euroopa majandusliku olukorra, tehisintellekti ning eksponentsiaalse juhtimise teemadel. Vestluspaneeli avas Küprose president Nikos Christodoulidis.

Freedom Holding Corp-i juhataja ja Freedom24 asutaja Timur Turlõv esines foorumil ettekandega riskide hindamise, strateegiate loomise ja otsuste tegemise teemal. Lisaks viis riskide valdkonna ekspert Caspar Berry läbi arutelu, kus juhid jagasid oma isiklikku kogemust ja mõtteid, kuidas julged strateegilised sammud ja uuenduslik mõtlemine aitavad ettevõtet tõsta kvalitatiivselt uuele tasemele. Lisaks Turlõvile võtsid diskussioonist osa ka Siemens A.E. tegevdirektor Vasileios Chatzikos ja Deloitte Küprose partner Clea Evagoru. Sessiooni modereeris Küprose Panga riskijuhtimise osakonna juhataja Dimitris Dimitriou.

„Väga vähesed inimesed on täna valmis võtma riske. Kui oled piisavalt julge, tuleks turul niši leidmiseks võtta suuri riske aga juba ettevõtlusega alustamisel, mil on mängus vähem raha. Seejuures tuleks arvestada, et mõningad otsused on parem jätta tegemata. Olen algustaastatel ka ise teinud kalkulatsioone ja plaane, mis tegelikkuses käiku ei lähe . Nõnda võib mõnikord lõpptulemus plaanitust kardinaalselt erineda,” avas Turlõv diskussioonis riskijuhtimise ja ettevõtte strateegiliste sammude tagamaid.

Limassoli majandusfoorumil kogunevad iga-aastaselt kogenud ettevõtete juhid, et vahendada olulisi majanduslikke arenguid, innovatiivseid juhtimisstrateegiaid ja eesootavaid muutusi äritegevustes, mis mõjutavad nende peamisi otsuseid. Seekordne foorum toimus 15ndat korda Küprosel.

