Tagasi ST 08.11.24, 11:00 Bigbank: kinnisvara ostjad noolivad madalamat varaklassi Majanduses ja ka kinnisvaraturul on sügisel toimunud mõned muudatused, üheks neist euribori langus. Bigbanki ettevõtete panganduse üksuse juht Aimar Roosalu kinnitas, et kinnisvaraturul on märgata elavnemist – suuresti just järelturu korterite osas.

Bigbanki ettevõtete panganduse üksuse juht Aimar Roosalu räägib koos Raul Eametsaga Äripäeva raadio sisuturundussaates kinnisvaraturu trendidest. Foto: Raul Mee

“Kui vaadata korterite hindu, siis need ei ole langenud, pigem on mindud madalamasse varaklassi,” tõdes Bigbanki peaökonomist Raul Eamets tehingute hinnaklassi kommenteerides. Uusarenduste taga on tema sõnul hästi kapitaliseeritud firmad, kellel on aega oodata ja hinnalangust ei ole põhjust prognoosida.

See aeg, kus kortereid osteti investeeringute tarbeks, on minevik. „Kinnisvara investeeringuteks soetamisel tuleb vaadata, mida teeb euribor, kui ta on üle 3,1%, siis ilmselgelt ei ole see majanduslikult mõttekas, sest isegi kui üürist saad laenu teenindatud, siis kasumlik see ei ole,“ selgitas Eamets.

Seevastu ärikinnisvaras on populaarsed stock-office-pinnad, kus Roosalu sõnul on isegi kerge ületootmine.

