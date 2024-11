Tagasi ST 11.11.24, 13:00 Baltikumi suurim kasutatud autode müüja Longo Group pakub kõrge tootlusega võlakirju Eesti ja kogu Baltikumi suurim kasutatud autode jaemüüja AS Longo Group pakub kõigis kolmes Balti riigis võlakirju summas 10 miljonit eurot, mille aastane fikseeritud intressimäär on 10% ja tähtaeg kolm aastat. Võlakirjade märkimisperiood kestab kuni 25. novembrini ning on avatud nii jae- kui ka kutselistele investoritele.

Longo Groupi kõik müüdavad autod on kontrollitud ajaloo, tõestatud läbisõiduga ning täielikult hooldatud. Foto: Longo Group

„Alates oma asutamisest on Longo Groupi missioon Balti riikide juhtiva tegijana olnud anda kasutatud autode turule uus tähendus. Selle aluseks on laia autovaliku, kõrge kvaliteedi ning ausa ja läbipaistva teenuse pakkumine meie klientidele. Oleme teinud kõik vajaliku ettevalmistuse, et viia ettevõtte laienemine järgmisele tasemele ning see võlakirjapakkumine kiirendab veelgi meie laienemisplaane,“ ütles AS Longo Groupi asutaja ja juhatuse liige Edgars Cērps.

AS Longo Groupi võlakirjaemissioonist kogutud kapital on suunatud olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ning lisainvesteeringuteks, et rahastada kontserni laienemisplaane. See hõlmab käibekapitali investeeringuid, mis on vajalikud uue autovaru ostmiseks, sõidukite ettevalmistamiseks ning müügivõrgu laiendamiseks.

“AS Longo Groupi tagatud võlakirjade pakkumine annab investoritele võimaluse osaleda kontserni kasvuloos ja samal ajal toetada Balti kasutatud autode turu läbipaistvuse suurendamist. See laiendab Balti jaeinvestoritele kättesaadavate võlakirjade valikut, kuna minimaalne investeering on vaid 100 eurot,“ ütles AS Signet Banki investeerimispanganduse tegevjuht Kristiāna Janvare.

Pakkumise peamised tingimused

Eestis, Lätis ja Leedus toimuva avaliku võlakirjaemissiooni käigus pakub AS Longo Group investoritele võimalust osta kuni 100 000 võlakirja, mille nimiväärtus on 100 eurot võlakirja kohta, aastane fikseeritud intressimäär 10% ja tähtaeg kolm aastat. Märkimine on avatud nii jae- kui ka kutselistele investoritele ja sisaldab vahetuspakkumist kahele olemasolevale võlakirjaemissioonile, mille tähtajad on novembri lõpus 2024 ja juunis 2025.

Võlakirjad on tagatud AS Longo Groupi Läti ja Leedu tütarettevõtete varade pandiga, mis katab kontserni võlakirju piisava reserviga.

AS Longo Groupi võlakirju saab osta kuni 25.11.24 kella 14.30ni. Heakskiidetud põhiprospekt on saadav Läti Panga veebilehel www.bank.lv . Vajadusel konsulteerige enne investeerimist eksperdiga.

AS Longo Group pakub investoritele võimalust liituda lojaalsusprogrammiga. Investorid, kes investeerivad avaliku võlakirjaemissiooni raames rohkem kui 500 eurot, saavad võimaluse liituda lojaalsusprogrammiga. See annab õiguse saada Longos auto ostmisel allahindlust ja muid soodustusi, mis sõltuvad investeeringu summast. Lojaalsusprogrammi üksikasjalikud tingimused on avaldatud kontserni veebilehel www.longo.group

Turuliider nii Eestis kui kogu Baltikumis

Longo Group AS on Balti riikide suurim kasutatud autode jaemüüja, pakkudes regioonis kõige mitmekesisemat sõidukivalikut. 2018. aastal asutatud Longo annab tööd enam kui 140 spetsialistile ning saavutas 2023. aastal märkimisväärse 47,8 miljoni euro suuruse käibe. Ettevõtte peakorter asub Lätis, kust juhitakse 9 tütarettevõtet Eestis, Leedus, Poolas, Hollandis, Belgias ja Saksamaal.

Alates oma asutamisest on Longo seadnud eesmärgiks luua uued kvaliteedistandardid kasutatud autode jaemüügis, pakkudes klientidele läbipaistvat, usaldusväärset ja erakordset ostukogemust nii veebis kui ka kohapeal müügiesindustes. Kõik müüdavad autod on kontrollitud ajaloo, tõestatud läbisõiduga ning täielikult hooldatud.

Longo on tegutsemise algusaastatest alates sihipäraselt panustanud veebimüüki, luues platvormi www.longo.ee . See müügikeskkond võimaldab klientidel saada pakutavatest sõidukitest põhjalikuma ülevaate kui autoplatsi külastades.

Ambitsioonikad kasvuplaanid

Praegu hõlmab turuliidrina tegutsev Longo ligikaudu 1% Baltikumi turust. Arvestades, et kasutatud autode turg ulatub 4 miljardi euroni, on kasvupotentsiaal märkimisväärne. Teised sarnased turud nagu Soome ja Tšehhi on näidanud, et juhtiv edasimüüja võib saavutada kuni 8-10% turuosa. Lisaks alustas ettevõte 2022. aastal kasutatud autode müüki ka Poolas – turul, mis on suuruselt võrreldav kogu Balti riikide turuga kokku. Ettevõtte senised tulemused tõestavad Longo võimet kasvada.

Longo kasvupotentsiaali tunnustas ka Financial Times , kes lisas ettevõtte 2024. aasta FT 1000 edetabelisse, mis hõlmab Euroopa kiiremini kasvavaid ettevõtteid. Longo oli seal Läti ettevõtete seas 1. kohal ja Euroopa autotööstuse sektoris 10. kohal.

See on turundusteatis, mis on koostatud vastavalt põhiprospekti määrusele ning ei kujuta endast investeerimisnõuannet ega pakkumist. Siin esitatud teave sisaldab infot AS Longo Groupi võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Iga investeerimisotsus peab põhinema Läti Panga poolt kinnitatud põhiprospektil. Heaks kiidetud põhiprospekt on saadaval Läti Panga veebilehel bank.lv . Enne investeerimist konsulteerige vajadusel eksperdiga.