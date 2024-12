Tagasi ST 13.12.24, 22:19 S&P Global Ratings agentuur tõstis Freedom24 ja Freedom Holding Corp. tütarettevõtete krediidireitinguid Rahvusvaheline reitinguagentuur S&P Global Ratings tõstis Freedom24 kaubamärki omava Freedom Finance Europe Ltd. pikaajalist krediidireitingut B-tasemelt B+-tasemele.

Sellele lisaks, S&P tõstis B+-tasemele veel kolme Freedom Holding Corp. tütarettevõtte – Freedom Finance JSC, Freedom Finance Global PLC ja Freedom Bank Kazakhstan JSC – pikaajalised krediidireitingud ning kinnitas nelja ettevõtte lühiajalised reitingud B-tasemele. Freedom Holding Corp. pikaajaline krediidireiting jäi oma senisele tasemele B-.

Reitinguagentuur tõi raportis esile Freedom Holding Corp. tugeva positsiooni jaeklientide kauplemise turul Kasahstanis ning grupi järjest suureneva kohalolu Euroopas, samuti mitmekesise äriportfelli, milles sisaldub pangandus- ja kindlustustegevus Kasahstanis. „Ootame, et kavandatud mõõdukad bilansikasvu määrad koos tugevate kasumiaruannetega, mida on mitmekesistatud erinevate investeerimisallikatega ja geograafiliselt, toetavad grupi kõrget kapitaliseerimist", teatas S&P.

Reitinguagentuur lisas, et valdusettevõte on olnud edukas „luues riskijuhtimise ja vastavusjärgsete nõuete süsteemi suures grupis, kus on palju tütarettevõtteid, mis töötavad erinevates jurisdiktsioonides".

„Stabiilsed prognoosid seoses Freedom Holding Corp. ja selle peamiste tütarettevõtetega peegeldavad meie ootusi nende äriprofiili ja finantsnäitajate stabiilsuse osas järgmise 12 kuu jooksul, kus Kasahstani majanduslikud ja sektoriaalsed riskid vähenevad ning järelevalve reguleerivate asutuste poolt tugevneb," märkis S&P.

Freedom24, mille peakorter asub Küprosel, mängib olulist rolli, tagamaks valdusettevõtte edu Euroopa piirkonnas ning tugevdades riigi mainet finantskeskusena.

Freedom24 tegevjuht Jevgeni Tjapkin kommenteeris reitingu tõusu järgmiselt: „See saavutus tähistab meie püüdlusi innovatsiooni ja usalduse tugevdamiseks igal turul, kus me tegutseme. Küprose ökosüsteem pakub tingimusi kasvuks ja koostööks, võimaldades meil tuua kasu meie klientidele ja samal ajal panustada kohalikku majandusse. Jätkates laienemist Euroopas, järgime endiselt kõrgemaid standardeid reguleerivate nõuete täitmise ja riskijuhtimise osas."