Tagasi ST 31.01.25, 11:35 Ettevõtete territooriumid peidavad endas palju tuleohutusriske – kuidas neid maandada enne, kui käib päriselt „pauk“? Ühe ettevõtte alalt ehitusmaterjalide või kütuse vargus on ärile suur kahju. Kui süttib tootmishoone või masin, võib see tähendada mitu miljonit varakahju ning halvemal juhul ohtu inimeludele. Varajane riskide maandamine ja mitu sammu ette mõtlemine võib õnnetuse korral päästa terve äritegevuse.

Foto: Andres Raudjalg

Mõnikord võib hooletult parkiv sõiduk olla süütenöör, et ühe hoone tulekahju kanduks teistele majadele. Riske võib põhjustada ka vales kohas ladustatud põlevmaterjal või teinekord liiga pikaks kasvanud muru.

Seaduse järgi on riskianalüüs suurõnnetuse ohuga ja ohtlikele ettevõtetele kohustuslik. Järjest enam tellivad seda ka tööstused, näiteks erinevad puidu-, metalli- ning turbatööstused.

„Ettevõte ei pruugi seaduse järgi olla riskianalüüsi kohuslane, kuid tööstustes on reeglina kõrgendatud tuleoht ning omanikud soovivad üha enam kaitsta oma vara ja äritegevust. Üks hooletu samm võib teinekord tuua saatuslikke tagajärgi, neid näiteid on meil paraku Eestis samuti tuua,“ räägib Foruse ohutusteenuste valdkonna juht Ahti Kuusk.

Tuleohutuse riskide analüüs versus tuleohutusülevaatus

Kui kohustuslik tuleohutusülevaatus või enesekontrolli tuleohutusaruanne hindab lühidalt ja lihtsalt öeldes hoonete tuleohutusnõuetele vastavust ning keskendub valdavalt ühele hoonele, siis tuleohutuse riskianalüüs vaatleb turvalisust kogu ettevõtte territooriumil ja annab suure pildi.

Riskide hindamine annab tervikülevaate alates sellest, kuidas üldse võib objektil tulekahju tekkida kuni tuleohutusnõuetele ja häire edastamise ning reageerimiseni välja. Riskianalüüs on samuti abiks, kui ettevõte plaanib oma alal laieneda või teha ümberehitust.

Vajadusel saavad eksperdid anda nõu, milliseid täiendavaid meetmeid kasutada, et tagada ohutus ja turvalisus.

Kohustusliku tuleohutusülevaatuse käigus tuleb ülevaatus teha büroodele üle 750 ruutmeetri ning tööstus- ja laohoonetele, mis on üle 1000 ruutmeetri. Lisaks veel suurtele garaažidele ning parkimismajadele.

Üks tootmiskompleks sisaldab sageli aga mitmeid erineva suurusega hooneid. „Kui tuua näitena puidutööstus, siis selle juurde kuulub ka saekaater, kuivatid ning erinevad abihooned. Riskianalüüs annabki kogu kompleksi põhjal tervikliku vaate. Lisaks tuleohutusele hindavad meie turvavaldkonna kogemusega spetsialistid laiemalt ka erinevaid turvariske,“ kinnitab Kuusk.

Riskianalüüs – kõik hooned olulised

Sageli keskendutakse tuleohutuses suurtele hoonetele, aga väiksemad unustatakse ära. Lisaks ei pöörata tähelepanu kogu territooriumile. Riskid saadavad meil tegelikult igal pool. Õnnetus võib alguse saada just väljast.

„Näen oma kogemuse pealt, kuidas ettevõtted on tuleohutusele mõeldnud, aga i-le on jäänud sageli täpp peale panemata. Süsteemid ja tuleohutuspaigaldised võivad olla väga head ning kaasaegsed, aga kui nendega ei osata midagi peale hakata, siis on halvasti,“ ütleb ta.

Kõige levinumad mured on ohutu evakueerumisega, tulekustutite puudumine ja läbimõtlematus tulekahjuhäiretele reageerimisel. Esineb ka juhtumeid, kus signaal läheb küll päästeametisse, kuid vajaduse tekkimisel ei pääse õhtusel ajal päästeautod territooriumile.

Kui tulekustutid on vihma saanud, räästa all, roostetanud ja talvisel ajal nagu jääpurikad, siis selliseid kustuteid ei saa kasutada. Need ei päästa kindlasti kellegi elu. Ahti Kuusk

Nii võib juhtuda, et päästjatel tuleb tegeleda sisuliselt värava või uste maha lõhkumisega. See võib võtta mitu minutit. „Tulekahju puhkedes on loetud minutid võtmetähtsusega, et kaitsta materiaalset vara ja inimesi,“ nendib Kuusk.

Õnnetuse korral on ülioluline kiire avastamine, operatiivne teavitamine ja reageerimine. Nii näiteks võib teinekord olla abiks tootmisalale termokaamerate paigaldamisest. Need reageerivad temperatuuri muutustele. „Kui tekib tulehäire, saab valveoperaator kiirelt ala üle vaadata ja esmase info, kas on reaalne tuleoht,“ selgitab Kuusk.

Ta lisab, et teinekord on kliendi soovil juhtimiskeskusega läbi mängitud kogu reageerimine ja uste avamised ning sulgemised. See annab täiendava kindluse ja meelerahu.

Kindlasti ei tasuks alahinnata tulekustutite vajadust väliterritooriumil. Eriti, kui hoovis toimub kauba laadimine või seal tehakse tuletööd.

Foruse tuleohutuseksperdid näevad üsna tihti, kuidas kustutid väliterritooriumil puuduvad või ei kaitsta neid ilmastikutingimuste eest. „Minu praktikas on ette tulnud olukordi, kus kustutid on vihma saanud, räästa all, roostetanud ja talvisel ajal nagu jääpurikad. Selliseid kustuteid ei saa kindlasti kasutada ja need ei päästa kellegi elu,“ kinnitab ta.

Foto: Andres Raudjalg

Turvavaldkonna kogemusega eksperdid

Riskid peituvad sageli seal, kus me neid ei oska märgata. Hoones sees võivad tuleohutusnõuded olla seaduse järgi täidetud, kuid vahepeal on hea, kui võõras pilk oma ekspertteadmistega vaatab ringi ja küsib ootamatuid ning natukene rumalaid küsimusi.

Kuna Foruse tuleohutusspetsialistidel on ka pikaaegne turvavaldkonna taust ning kogemus väga erinevat tüüpi objektidega, oskavad eksperdid juhtida laiemat tähelepanu erinevatele riskikohtadele ning anda soovitusi, kuidas oma vara kaitsta.

Ahti Kuusk ütleb, et see on loomulik, et klient ei tule ise kõige peale ega orienteeru keerulistes õigusaktides. Riskianalüüs aitabki suunata õigete küsimuse ja tähelepanekutega teele, mis suunab mõtlema rohkem ohutusele.

Peale objektil käimist saavad kliendid riskianalüüsi kohta põhjaliku aruande, kus on muu hulgas toodud välja erinevad riskikohad, nende esinemise sagedus, parendusettepanekud ja meetmed, kuidas riske maandada. Kõik selleks, et tagada muretum äritegevus ja oma inimeste ning materiaalse vara kaitse.

Viimasel ajal on Foruse eksperdid andnud samuti riskianalüüsi käigus ettevõtetele nõu, kuhu saab rajada vajadusel varjumiskoha ning kuidas need oleks inimestele ohutud ja turvalised. Iga kelder pole varjumiskohaks sobiv.

Kui soovid oma ettevõttele tellida riskianalüüsi , võta Forusega ühendust läbi kodulehe. Kas teadsid, et Forus teeb riskide hindamist ka erinevatele avalikele üritustele. Tuleohutuses ja turvalisuses kehtib reegel – parem karta kui kahetseda!