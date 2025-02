Tagasi ST 04.02.25, 15:24 Rahakratt: varem sõitsin roikaga, mis pidevalt lagunes, kuid enam mitte Hiljuti miljonäristaatusesse jõudnud investor Rahakratt hoolimata finantsvabadusest priiskama ei kuku – luksusautode kollektsiooni omamise asemel sõidab ta ringi rendiautoga ning seetõttu pole ta ka eriti kursis palju furoori tekitanud automaksuga.

Rahakratt autoparanduse ja -maksu üle pead murdma ei pea.

“Igasugune autoga tegelemine on korralik ajakulu ja mulle on peamine selle arvelt võimalikult palju kokku hoida. Just seepärast eelistan ma auto rentimist võtta nagu koka või koristaja teenust, isegi kui hea auto rentimine võib olla gramm kallim. Mulle meeldib, et kui jälle mõni uus maks – näiteks summutimaks või muu taoline, välja mõeldakse, siis mind see ei torgi,” selgitas Rahakratt oma auto omamise filosoofiat.

Auto olgu võimalus, mitte kuluauk

Rahakratt ise vurab ringi Mobire täisteenus-rendiautoga, mille kohta ta ei ütleks, et tegemist oleks justkui rikaste lõbuga, vaid pigem mõistliku lahendusega neile, kes tahavad targalt oma raha ja aega kasutada. Ehkki päris täpseid arvutusi, kui palju autokulud vähenenud on, Rahakratt teinud pole, jäävad tal ära ootamatud kulud ning ka keskkonna mõttes on tegu kokkuhoidvama viisiga. “Varem sõitsin mingi roikaga, mis pidevalt lagunes. Ainus kütuse kokkuhoid oli selles, et auto muutus iga otsast kukkunud jupiga kergemaks.”

Kui võimalik, tee sõidud ühe soojaga ära

Rahakratt tunnistab, et kõige suurem rahaline kokkuhoid on üldse mitte autoga sõita, kuid kui seda siiski teha tuleb, võiks sõidud hoolikalt läbi mõelda ning need ühe soojaga ära teha. “Mul on nädalas päevi, kus auto ei liigugi, sest lasen ringi bussi, trammi või rattaga,“ ütleb ta.

Samuti kasutab Rahakratt autobasseinitamist (carpooling), nagu ta seda ise nimetab. “Kui kuhugi lähen, siis pakun alati teistele enda autos kohta või küsin, kas kellelgi teisel on mulle vaba tooli – väga lihtne ja säästlik.”

Hoolimata machomehe, kuvandist sõidab Rahakatt ringi väga ökolt. “Ma sõidan 99% ajast püsikaga, sest ma ei taha trahve maksta,” lisab ta lõpetuseks.