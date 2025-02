Tagasi ST 19.02.25, 11:58 Mihkel Nestor: Eesti energeetikas konkurentsieelist pole ja on küsitav, kas see kunagi tuleb Odav elekter ja tootmisvõimsuste suurendamine on kujunenud justkui Eesti Nokia leidmiseks. Majandusanalüütik Mihkel Nestor ja AVH Grupi tegevjuht ning endine Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim arutlevad, milline on selle Nokia mõju majandusele.

Mihkel Nestori sõnul on Eesti energeetika konkurentsieelis tugeva küsimärgi all. Foto: Raul Mee

Nestori sõnul räägitakse lootusest, et kui hind alla tuua, siis tulevad Eestisse suured tootmised ja majandus läheb õitsema. „Sellega on nagu Eesti Nokiaga, sest seda pole leitud. Mõnel tõmbab hinge kinni, aga Eestis pole kunagi olnud nii palju energiaintensiivseid tootjaid,“ ütles ta. Räim täiendas, et mõni ettevõte ongi seepärast hakanud ise elektrit tootma, sest on aru saadud, et see on lihtsam kui riigi järel ootamine.

Räim leiab, et riigi vaates on oluline võimsuste paljusus ja hajutatus. „Ühte võluvitsa ei ole. Ressursse on vaja erinevaid. Maismaatuul, päike, meretuul, gaas ja biogaas, salvestus, olemasolevad võimsused.“

Aina rohkem meenutab praegune olukord saatekülaliste sõnul kurikuulsat metsandusdebatti. „Keskmine inimene ei tea sellest midagi, olemas on kõvad ülikoolid teadlaste ja ekspertidega – nendega peaks ju mõistliku konsensuseni jõudma. Energeetikas on aga silmaga nähtavat poolt veel vähem kui metsanduses,“ ütles Nestor. Räim nõustus ja ütles, et nähtav komponent on elektrihind, millele on lihtne näpuga näidata.

„Mis juhtub, kui ei tule siia odavat elektrit?“ küsis Nestor. Majandus kohaneb tema sõnul igasuguste oludega ja Räime sõnul on selge, et jõuga ei ole siia mõtet suruda, kui rääkida muna või kana olukorrast.

“Energiakooli” saadet juhib Henrik Kalmet.