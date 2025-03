Ettevõtte müümine – kuidas ära tunda õige hetk väljumiseks?

Millal on õige hetk müüa?

InCorply kogemus näitab, et parim aeg ettevõtte müümiseks on siis, kui ettevõte on kasumis ja kasvupotentsiaaliga, valdkond on atraktiivne ning ostjate huvi on suur. Samas ei ole ideaalset müügimomenti lihtne ette ennustada.

„Sageli loodavad ettevõtjad ära oodata täiusliku hetke, kuid see ei ole mõistlik lähenemine. Ettevõtte müügiprotsess on väga ajamahukas, turu muutused võivad tulla ootamatult ning ettevõtte väärtus võib perfektse momendi ootuses hoopis langeda,“ hoiatab Maasik. Ta toob võrdluse aktsiaturuga – kõik tahavad müüa kõrgeima võimaliku hinnaga, aga täpset tippu on keeruline tabada.

Halvim stsenaarium on müügiga venitada nii kaua, et see tuleb teha ettevõtte raskuste tõttu. Sellisel juhul ei pruugi olla enam midagi müüa või on ostjatel rohkem võimu tingimuste üle läbi rääkida. Seetõttu on mõistlik müügile mõelda juba siis, kui ettevõttel läheb hästi.

Kuidas müügiga alustada?

Kui ettevõtte müük on reaalne võimalus, tasub alustada järgmiste sammudega:

Konsulteeri spetsialistiga. Seejärel saad otsusta, kas proovida kõigega ise hakkama saada või kasutada ettevõtte müümisel eksperdi abi. Mõista protsessi. Ettevõtte müük on keerukas protsess, mille igas etapis tuleb teha läbimõeldud otsuseid. Süvene, kuidas kogu protsess välja näeb, et teeksid õigeid asju õiges järjekorras. Sea realistlik müügihind. Ostja jaoks on tegemist investeeringuga, kus riski, kapitali hinna ja oodatava tulususega peab klappima ka hind. Liiga kõrge müügihinna seadmine peletab ettevõttest huvituvad investorid eemale ja tehingut ei toimu. Hoia müük konfidentsiaalsena. Liiga vara avalikustatud müügiplaanid võivad töötajates, klientides ja partnerites ebakindlust tekitada. Ettevõtet ise müües on konfidentsiaalsust keeruline tagada, teenusepakkuja (nt InCorply) saab tutvustada ettevõtet märksa laiemale huviliste ringile ilma, et ettevõtte nimi teatavaks saaks. Ise müües ole kindlasti ka ettevaatlik, millist infot sa potentsiaalse ostjaga jagad.

Mis saab pärast müüki? Vabadus uueks alguseks

„Omanikud peaksid mõtlema, mida nad tegelikult teha soovivad. Kas ettevõtte juhtimine pakub neile jätkuvalt rahuldust või on see muutunud koormaks? Kui teine variant tundub tuttav, võib müük olla just see samm, mis annab võimaluse uueks alguseks,“ ütleb Maasik. Tema sõnul ei tähenda ettevõtte müük loobumist, vaid see võib olla järgmine samm uue vabaduse ja võimaluste suunas.