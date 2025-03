Tagasi ST 06.03.25, 14:16 Nicosias toimuvat FIDE naiste Grand Prix’d toetab Freedom24 Küprosel Nikosias toimub 14.–25. märtsini Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) ja Küprose Maleliidu egiidi all FIDE naiste Grand Prix 2024–2025 neljas osavõistlus. Sündmus toob turniirisarja Vahemere äärde Küprose pealinna, kus kümme maailma juhtivat naismaletajat võistlevad mitte ainult auhindade, vaid ka kriitilise tähtsusega Grand Prix punktide nimel, mis määravad kvalifikatsiooni järgmisele FIDE naiskandidaatide turniirile.

Grand Prix sarjas osaleb 20 mängijat ja iga mängija osaleb kuuest turniirist kolmel. Iga sündmus on 10 mängijaga ringmäng, kus osalejad teenivad punkte oma lõpliku edetabeli alusel. Sarja võitja selgitatakse välja kõigi kolme mängitud turniiri punktide kogusumma alusel.

Auhinnafond: 80 000 eurot ürituse kohta, lisaks jagatakse 120 000 eurot üldarvestuse 10 parima lõpetaja vahel.

Kvalifikatsioon: sarja kaks parimat mängijat pääsevad 2026. aasta FIDE naiskandidaatide turniirile.

Üritusel on silmapaistev koosseis, sealhulgas Aleksandra Gorjatškina, kes juhib Grand Prix edetabelit pärast seda, kui võitis järjest teise ja kolmanda osavõistluse Šõmkentis ja Monacos. Temaga liituvad India staarid Harika Dronavalli ja Divya Deshmukh ning kuulsad õed Muzõtšukid, Anna ja Marija. Võistlustel osalevad ka endine Euroopa meister Nana Dzagnidze, Saksamaa esinumber Elisabeth Pähtz, Kreeka tippmängija Stavroula Tsolakidou ning selle hooaja uued tulijad Zhu Jiner ja Olga Badelka, kes asendavad sarjas Lei Tingjie ja Regina Theissl-Pokorna.

Pärast neljast osast kolme läbimist juhib Aleksandra Gorjatškina Grand Prix edetabelit, olles kindlustanud esikoha nii Šõmkenti kui ka Monaco osavõistlustel. See on tema viimane võimalus punkte koguda.

FIDE president Arkadi Dvorkovitš rõhutas Grand Prix sarja olulisust kui pühendumist naiste male edendamisele. „See turniir näitab mitte ainult naiste maleeliidi erakordset annet, vaid tugevdab ka meie pühendumust male ülemaailmsele edendamisele,“ sõnas Dvorkovitš. „Tugeva naiste malekogukonna loomine on meie jaoks väga oluline, et jätkata oma eesmärkide poole püüdlemist ja naiste huvide esindamist males. Seega ootame Küprosel kõrgetasemelist malemängu.“

Freedom Holding Corp.-i tegevjuht Timur Turlov avaldas üritusele tugevat toetust. „Me hindame malet mitte ainult selle intellektuaalse sügavuse ja mitmekülgsuse poolest, vaid ka selle poolest, et kõik olemata soost ja vanusest saavad malelaua taga oma tugevust näidata,“ sõnas ta. „Tänapäeval on naised malemaailmas üha enesekindlamad ja säravamad, näidates erakordset tahtejõudu, strateegilist mõtlemist ja oma iseloomu tugevust. Nad murravad stereotüüpe ja tõestavad, et male on eneseväljenduseks ainulaadne võimalus,“ rääkis Turlov. „Freedom Holding Corp. kui maleliikumise üks suurimaid sponsoreid toetab seda inspireerivat suundumust uhkusega. Me usume naiste oskuste tugevusse ja jälgime World Grand Prix neljandat etappi suure huviga.“

Turniiri toetava Freedom24 tegevdirektor Jevgeni Tjapkin kinnitas ka omalt poolt ettevõtte pühendumust male edendamisele Küprosel. „Nicosias toimuva FIDE Naiste Grand Prix neljanda etapi eelõhtul kinnitame oma pühendumust male edendamisele Küprosel meie partnerluse kaudu Küprose maleliiduga. Male kasvatab strateegilist mõtlemist ja meelekindlust, omadusi, mis on hindamatud nii spordis kui ka elus,“ märkis ta. „Osana meie pikaajalisest pühendumisest on mul hea meel teatada, et peagi avatakse Limassolis Freedom Chess Academy, mille eesmärk on kasvatada tulevasi tšempione ja edendada mängu kohalikes kogukondades,“ lisas Tiapkin.

Küprose maleliidu president Criton Tornaritis rõhutas Küprose turniiri võõrustamise olulisust. „Oleme uhked, et Küpros on kujunemas maailmatasemel maleürituste peamiseks toimumiskohaks. Tugev partnerlus FIDE, Küprose maleföderatsiooni ja meie Freedom24 partneritega paneb aluse uuele male arengu ajastule riigis,“ märkis ta. „See koostöö toob Küprosele mitte ainult tipptasemel turniire, vaid loob ka uusi võimalusi mängijatele ja laiemale malekogukonnale. Kavatseme seda edulugu jätkata ja oma algatusi veelgi laiendada.“