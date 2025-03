Tagasi ST 24.03.25, 10:44 5 praktilist sammu, kuidas võlgnikke tõhusalt hallata ja võlad kätte saada Juhina tead, kui oluline on täpne ja õigeaegne maksete laekumine. Kui ettevõtte rahavood on häiritud, satub surve alla kogu majandustegevus ja ettevõttest endast võib saada võlglane. Äripäev PRO tellijana saad TASUTA kasutada Infopanga võlaregistrit , mis on aidanud tagasi tuua ca 50% ettevõtete võlanõuetest. Neist üle 40% juba esimese 7 päeva jooksul.

Samm 1: kontrolli oma klientide ja koostööpartnerite maksekäitumist

Kas oled kindel, et su ettevõtte kliendid ja koostööpartnerid on maksevõimelised? Enne uue kliendi või äripartneriga lepingu sõlmimist on ettevõttel ülioluline kontrollida tema tausta ning maksekäitumise ajalugu.

Ettevõtte tausta saad kontrollida erinevatest taustainfoportaalidest. Näiteks Infopank annab sulle ülevaate Eesti ettevõtete krediidihinnangutest, maksedistsipliinist, võlainfost ja muudest olulistest näitajatest, mille põhjal veendud, kas tegemist on usaldusväärse ettevõtjaga, kellel rahaasjad korras. Nii saad probleeme ennetada juba varakult.

Kui klient jääb sinu ettevõttes püsitellijaks, ei piisa ühekordsest kontrollist, sest ettevõtte hea krediidihinnang võib negatiivseks muutuda väga kiiresti. Infopanga kuldpakett sisaldab muu hulgas ka seireteenust, mis saadab sulle operatiivselt teavitusi sinu klientide või koostööpartnerite krediidihinnangute muutustest, juhtkonna vahetusest või uutest võlanõudest.

Samm 2: Lisa tähtajaks maksmata arved võlaregistrisse ja võlad laekuvad kiiremini

Kui võlad on juba tekkinud ja oled saatnud võlgnikule mitmeid meeldetuletusi ning arve tähtajast on möödas vähemalt 30 päeva, siis soovitame lisada need võlgnevused Infopanga võlaregistrisse . Seejärel tegeleb Infopank juba ise võlgnikuga edasi. Pärast detailide kontrollimist saadame talle nõudekirja.

Kui võlgnik ei tasu võlga 7 päeva jooksul, avalikustatakse võlg nii Äripäevas kui ka Infopangas võlgniku infokaardil. Lisaks avalikustatakse viimati registris avalikustatud võlgnikud ka Äripäeva avalehel. Nii motiveerime võlgnikke oma kohustusi täitma.

Avalikustatud võlglased Äripäeva ning teemaveebide avalehel

Samm 3: jälgi ja uuenda võlglaste andmeid regulaarselt

Juhina tead, kui oluline on õige ja ajakohane info. Kui võlgnevus on laekunud, tuleks sellest koheselt Infopanka teavitada, et meie andmed oleksid täpsed ja usaldusväärsed.

Samm 4: kasuta võlaregistrit ettevõtte rahavoogude juhtimiseks

Ettevõtte rahavoogude juhtimine on üks osa juhi tööst. Kui tead, millised kliendid on võlgnike nimekirjas, saad planeerida arvete väljastamist ja kujundada krediiditingimusi. Võlaregistri kasutamine kiirendab võlgade sissenõudmist ja aitab ennetada ettevõtte likviidsusprobleeme. Ära unusta probleemidesse sattunud ettevõtte krediiti aegsasti sulgeda ja küsida järgnevate tehingute puhul ettemaksu.

Samm 5: tegutse seaduslikult ja vastutustundlikult

Võlgnike andmete haldamisel on oluline järgida seadusi ja eetilisi põhimõtteid. Enne võlga lisamist võlaregistrisse veendu, et oled eelnevalt võlgnikule korduvalt arve tasumist meelde tuletanud. Infopanga platvorm järgib kehtivaid andmekaitse nõudeid ning tagab, et protsess on turvaline ja korrektne.

"Lisasime Infopanga võlaregistrisse võlateatise ettevõtte kohta, kellel oli jäänud arve tasumata. Päev pärast teatise lisamist võttis ettevõtte esindaja meiega ühendust ja saime kokkulepped sõlmitud. Suured tänud!" Taavi Ossip Ostujuht / Bestor Grupp OÜ