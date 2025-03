Tagasi ST 27.03.25, 17:53 Nicosias toimunud FIDE naiste Grand Prix võitis ukrainlanna Anna Muzõtšuk Küprosel Nicosias Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) ja Küprose Maleliidu egiidi all 14.–25. märtsini toimunud naiste Grand Prix võitjaks tõusis Anna Muzõtšuk Ukrainast, kes kindlustas võidu pärast pingelist viimast vooru, kus kõik partiid lõppesid viigiga. FIDE naiste Grand Prix’d toetas Freedom24.

„Olen väga õnnelik, et selle ürituse võitsin: viimati jagasin turniiril esikohta 13 aastat tagasi, nii et see võit on minu jaoks tõesti eriline. Selle eest tahan tänada organisatsiooni mängijale heade tingimuste loomise eest ja loomulikult kõiki, kes aitasid mul seda saavutada,“ sõnas Muzõtšuk.

Rääkides oma võimalustest võita üks kahest kohast järgmisel naiste kandidaatide turniiril jäi Muzõtšuk tagasihoidlikuks. „Ilmselgelt suurendab see turniirivõit minu võimalusi kvalifitseeruda, kuid kõik on endiselt väga ebaselge. Üritan Austria turniiriks hästi ette valmistuda ja loodan, et kõik läheb hästi,“ sõnas ta.

Freedom24 ja selle emaettevõte Freedom Holding Corp. on näidanud üles pikaajalist pühendumust malekultuuri edendamisele kogu maailmas, eriti Küprosel, kus asub Freedom24 peakontor. Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov rõhutas FIDE naiste Grand Prix olulisust naiste male edendamisel.

„Usun, et male pole ainult isikliku kasvu ja iseloomu kujundamise tööriist, vaid ka oluline viis harmoonilisema, teadlikuma, sallivama ja tulevikku vaatava ühiskonna kujundamiseks,“ ütles Turlov. „Freedom Holding Corp.-il ja FIDE-l on ühine missioon – muuta maailm paremaks kohaks.“

Freedom24 oli ka 2023. aasta mais Küprosel peetud FIDE naiste Grand Prix 2022–2023 IV vooru põhipartner. Lisaks toetas ettevõte 2024. aasta Küprose lahtiseid malemeistrivõistlusi ja muid male võtmesündmusi nii kodu- kui ka välismaal.