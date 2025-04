Tagasi ST 01.04.25, 15:58 Respo kasvatas e-poe müüki pakkudes äriklientidele järelmaksuvõimalust Kuidas kasvatada oma e-poe müüki kiiresti ja minimaalse kuluga? Respo Haagised, sõiduautode järelhaagiste valdkonna turuliider, tõi 2025. aasta alguses oma äriklientidele välja uue ostuvõimaluse – Hoovi ärikliendi järelmaksu makselingi. Juba aasta esimeses kvartalis moodustas Hoovi järelmaksuga tehtud müük 15% kogu Eesti e-poe müügist, mis näitab, et oma äriklientidele paindlike maksevõimaluste pakkumine suurendab märkimisväärselt ostuvalmidust ning kasvatab kogumüüki.

Foto: Respo

Mis on Respo ja mida nad pakuvad?

AS Respo Haagised on Eesti suurim ning üks Põhjamaade ja Euroopa juhtivaid haagiste tootjaid. Ettevõte on tegutsenud üle 30 aasta ning keskendub kvaliteetsete ja vastupidavate haagiste arendamisele, tootmisele ja müügile. Respo tootevalikusse kuuluvad sõiduautode järelhaagised nii eraisikutele kergemaks kasutamiseks kui ka äriklientidele igapäevaseks töövahendiks.

Respo eesmärk on pakkuda kaasaegseid, kasutajasõbralikke ja töökindlaid haagiseid, arendada pidevalt oma tooteportfelli ning pakkuda klientidele terviklikku ja mugavat ostukogemust – nii esindustes kui ka e-poes. Ettevõttel on esindused Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis ning haagised vastavad Euroopa Liidu kvaliteedinõuetele.

Kuidas Hoovi ärikliendi järelmaks Respo müüki kasvatada aitas?

Paljud ettevõtted pakuvad oma äriklientidele võimalust tasuda tellimuste eest 7-, 14- või 30-päevase tähtajaga. Pikemate maksetähtaegade pakkumine aitab klientidel oma rahavooge paremini hallata ja võimaldab seeläbi neile rohkem müüa. Hoovi ärikliendi makselahendus võimaldab ostjale lausa 90-päevast maksetähtaega või siis võimalust jagada tellimuse eest tasumine osamakseteks kuni 5 aasta peale.

Hoovi makselahendus integreeritakse e-poodi sarnaselt pangalinkidele ning see võimaldab kliendil ostu sooritamise käigus makseviiside juures valida maksemeetodiks Hoovi ärikliendi järelmaks. Ostja jaoks on lahendus täisautomaatne ning tellimuse saab vormistada e-poe keskkonnas ühe korraga ilma e-kirju ootamata. Järelmaksu vormistamine võtab keskmiselt umbes 5 minutit ning 86% järelmaksu taotlustest on siiani saanud Hoovilt positiivse krediidiotsuse.Hoovi ärikliendi makselingi liidestus pangalinkide ja eraisiku järelmaksu makselinkide kõrval Respo e-poes.

Mis motiveeris Respot alustama koostööd Hooviga?

Respo reklaami- ja IT-osakonna juhataja Kaarel Matsin näeb koostöös Hooviga olulist strateegilist väärtust:

„Koostöö Hoovi järelmaksu teenusega aitab meie visiooni ellu viia mitmel olulisel viisil:

Lihtne ja kiire järelmaksu võimalus muudab kvaliteetse haagise soetamise kättesaadavamaks äriklientidele. See aitab kasvatada ärikliendi müüki, pakkudes paindlikke makselahendusi ka väiksematele ettevõtetele ja alustavatele äripartneritele.

Mugav makselahendus toetab Respo soovi pakkuda kliendile mitte ainult toodet, vaid ka terviklikku ja probleemivaba ostukogemust.

Tänu Hoovi järelmaksule saab Respo positsioneerida end turul innovaatilise ja kliendikeskse ettevõttena, mis reageerib paindlikult klientide vajadustele ja ootustele.

Pikemas perspektiivis aitab järelmaksu kasutuselevõtt kaasa Respo haagiste müügi kasvule ja brändi tuntuse suurenemisele ka nende sihtgruppide seas, kes otsivad rahaliselt paindlikke ostulahendusi.“

Kuidas makselingi liidestamine sujus?

Respo ja Hoovi koostööle aitas kaasa tõik, et Hoovil oli olemas juba valmis Magento plugin, mida Respo kasutab oma e-poe platvormina.

„Liidestusprotsess oli meie jaoks kiire ja lihtne. Pärast liidestuse valmimist toimub järelmaksu haldus automaatselt ja läbipaistvalt, vähendades meie klienditeeninduse koormust,“ kommenteeris Matsin.

Kuna kõik müügitehingud ei toimu e-poe kaudu, siis on võimalik võtta Hoovi makselahendus kasutusele ka ilma kodulehe liidestuseta. Sellisel juhul sisestab müügiesindaja tellimuse ja kliendi andmed ise vastava portaali kaudu ning teeb järelmaksupakkumise kas müügipunktis koha peal või edastab koos üldise hinnapakkumisega e-kirja teel.

Hoovi roll: muuta kvaliteetne haagis kättesaadavaks

Hoovi järelmaksu tootejuht Kevin Omelin rõhutab Respo tugevust tootearenduses ning Hoovi rolli ostukogemuse terviklikkuse tagamisel:

„Respo on loonud väga tugeva tootebaasi – meie roll on toetada seda sujuva ja paindliku ostulahendusega just ärikliendi segmendis. Hoovi ärikliendi järelmaks aitab ettevõtetel muuta haagise ostu kättesaadavaks, kui kohe kogu summat välja käia ei saa või kui on oluline säilitada käibevahendid igapäevaseks äritegevuseks.“

Tulemused räägivad iseenda eest– lihtne ja kiire järelmaksuvõimalus (vormistamine 5 minutiga), kõrge järelmaksutaotluste aktsepteerimismäär (86%) ning märkimisväärne e-poe müügi kasv tõestavad, et innovaatilised makselahendused on oluline osa kaasaegsest ja kliendikesksest äristrateegiast.

Ärikliendi järelmaksu makselahenduse lisainfo ja liidestamise päringuvormi leiab Hoovi kodulehelt.