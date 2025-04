Tagasi ST 11.04.25, 11:00 Eesti investorid eelistavad riske ja mitmekesisust, Läti ja Leedu omad ilmutavad erinevat turukäitumist Värske Freedom24 analüüs toob välja, et Balti riikide – Eesti, Läti ja Leedu – investorid jälgivad aktiivselt globaalseid trende tehisintellekti, tehnoloogia ja krüptovaluutade vallas, kuid samas avalduvad neil selged rahvuslikud eelistused ja erinevad investeerimisstrateegiad. Eesti investorid paistavad silma lähenemisega, mida iseloomustab eklektilisus ja kõrge risk, samal ajal näitavad nende Balti naabrid vastandlikke tendentse spekulatiivsete ja tasakaalukamate strateegiate suunas.

Eesti: eklektilisus ja nišivaldkonnad

Eesti investorid demonstreerivad Balti riikide võrdluses kõige mitmekesisemat ja spekulatiivsemat portfelli, selgus 10 populaarseima aktsia ja börsil kaubeldava fondi (ETF) uuringust. Nad investeerivad kõigesse alates Hiina e-kaubandusest (Pinduoduo Inc. – PDD, TAL Education Group – TAL, Trip.com Group – TCOM) kuni biotehnoloogiani (Viking Therapeutics – VKTX, Neuronetics – STIM), pooljuhtideni (Super Micro Computer – SMCI, Micron Technology – MU), küberturvalisuseni (CrowdStrike – CRWD) ja arenevate digitaaltervise kaubamärkideni (Hims & Hers Health – HIMS). TeraWulf Inc. (WULF) näitab jätkuvat isu krüptorahaga seotud ettevõtete järele.

Nende ETF-i valikud peegeldavad eklektilisust koos võimendatud ja kõrge riskiga varadega, nagu YINN (Hiina), BITX (Bitcoin), LABU (biotehnoloogia) ja SQQQ (pöörd-Nasdaq). Samal ajal kasutavad eestlased ka riskimaandamise strateegiaid defensiivsemate ETF-ide kaudu, nagu BIL (lühiajalised USA riigivõlakirjad) ja TMF (pikaajalised riigivõlakirjad).

Maxim Manturov. „See on portfell, mille on koostanud digiteadlikud ja globaalselt mõtlevad investorid, kes näevad volatiilsuses võimalust.“ „Eestlased ei järgi ainult haipe – nad uurivad nišiturge ja kasvatavad oma positsioone suure finantsvõimendusega instrumentidega,“ ütleb Freedom24 investeerimisuuringute juht. „See on portfell, mille on koostanud digiteadlikud ja globaalselt mõtlevad investorid, kes näevad volatiilsuses võimalust.“

Läti: kõrgtehnoloogia ja kõrged panused Läti investorid näitavad üles suurt isu kiiresti kasvavate ja spekulatiivsete varade järele, seda eriti tehnoloogia ja krüptovaluutade vallas. Nende enim eelistatud aktsiate hulgas on NVIDIA (NVDA), Super Micro Computer (SMCI), Intel (INTC), Coinbase (COIN) ja Palantir Technologies (PLTR). Populaarsed on ka spekulatiivsed investeeringud, nagu IonQ (IONQ) ja Affirm Holdings (AFRM). Nende ETF-i valikud järgivad sarnast teemat, kus domineerivad Bitcoiniga seotud fondid (IBIT, BITO, BITU) ja pooljuhtidele keskendunud finantsvõimendusega ETF-id nagu SOXL ja SOXS. Riskimaandamise tööriistad, nagu SPY (S&P 500), TLT (pikaajalised riigivõlakirjad) ja FAS (finantsvarad), pakuvad teatud tasakaalu. „Läti investorid eelistavad selgelt kasvu ja volatiilsust, peegeldades AI- ja krüptoturgude entusiasmi," ütleb Manturov. „See on julge riskistrateegia, mis sobib ideaalselt neile, kes otsivad potentsiaalset lühiajalist kasu." Leedu: kasv kombineeritud stabiilsusega Leedu investorid eelistavad tasakaalukamat ja rohkem sissetulekutele orienteeritud lähenemist. Ka nemad näitavad üles suurt huvi tehnoloogiaaktsiate – Tesla (TSLA), AMD, NVDA ja SMCI – ning krüptovaluutade vastu läbi Coinbase'i (COIN) ja MicroStrategy (MSTR). Leedut eristab aga dividendi- ja optsioonipõhiste tulustrateegiate kaasamine. Aktsiad nagu Realty Income Corporation (O) ja ETF-id nagu TSLY, QYLD.EU ja MSTY näitavad keskendumist regulaarsele rahavoole. Mitmekesistamine on püsiv prioriteet: leedulased valivad laia turu ETF-e, nagu SPY (USA) ja VUAA.EU (Euroopa), hoides samal ajal mõningaid spekulatiivseid varasid, nagu BITO (Bitcoin) ja TQQQ (võimendusega tehnoloogia). „Leedu paistab silma selle poolest, et kasv on kombineeritud stabiilsusega," märgib Manturov. „See on küps ja mitmetahuline lähenemisviis, kus kiire kasvu potentsiaal eksisteerib koos järjepideva tuluga." Ühised teemad, erinevad strateegiad Kõigis kolmes riigis valitsevad teatud ühised teemad. Aktsiad nagu NVIDIA ja SMCI on üldiselt populaarsed, peegeldades ülemaailmset elevust seoses tehisintellekti ja pooljuhtide tööstusega. Krüptoraha on endiselt kõigis kolmes riigis tugev huvivaldkond, kus rakendatakse erinevaid riskivalmiduse ja -maandamise taktikaid. Erinevused samas püsivad:

• Eesti kaldub eklektilistesse ja nišisektoritesse, kus on kõrge riskiga ETF-id ja minimaalne kattumine naabritega.

• Läti keskendub kõige rohkem krüptole ja pooljuhtidele, kasutades sageli agressiivset võimendust.

• Leedu pooldab kasvu ja dividendide kombinatsiooni, sealhulgas uuenduslikke optsioonistrateegiaid.

Globaalne väljavaade, lokaalne maitse

Need eelistused peegeldavad mitte ainult investorite psühholoogiat, vaid ka laiemaid majanduslikke ja kultuurilisi tunnuseid. Läti investoreid iseloomustab USA jaemüügiturgudel valitsev kiire ja kõrge riskiga mõtteviis. Leedulased rakendavad rohkem euroopalikku vaadet, väärtustades jätkusuutlikkust ja sissetulekut. Eestlased võtavad omakorda omaks digitaalsed trendid ja globaalsed võimalused, tehes ebatraditsioonilisi ja mitmekesiseid valikuid.

„Balti investorid on selgelt seotud globaalsete turgudega, kuid igaüks neist toob lauale ainulaadse maitse,“ lõpetab Manturov. „Nende mustrite mõistmine aitab luua selgema pildi sellest, kuidas kohalik kultuur ja juurdepääs platvormidele investeerimiskäitumist kujundavad.“

Analüüs põhineb Freedom24 Eestist, Lätist ja Leedust pärit klientide läinud aasta aktiivsusel.

Freedom24

Freedom24 on Freedom Holding Corp. Euroopa tütarettevõtte Freedom Finance Europe Ltd kauplemisplatvorm. Platvorm võimaldab juurdepääsu globaalsetele finantsturgudele, sealhulgas aktsiatele, ETF-idele ja IPO-dele, muutes mitmekesiste ja kaasaegsete portfellide loomise lihtsamaks nii Baltikumi kui ka mujal asuvate investorite jaoks.

Tähelepanu! Investeerimine väärtpaberitesse ja teistesse finantsinstrumentidesse hõlmab alati kapitali kaotamise riski. Varasem tootlus või prognoosid ei taga tulevasi tulemusi. Enne investeerimisotsuse tegemist on oluline läbi viia isiklik analüüs. Ettevõte võib tegutseda selles materjalis mainitud finantsinstrumentidega kauplejana või likviidsuse pakkujana. Kõik selles pakkumises esitatud soovitused ja teave on siiski sõltumatud ega ole mõjutatud ettevõtte kauplemispositsioonidest. Rakendame kõiki vajalikke meetmeid huvide konfliktide vältimiseks ja edastatud teabe objektiivsuse tagamiseks.