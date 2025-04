Tagasi ST 17.04.25, 16:25 Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov: Börsid emotsioonide meelevallas

Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov

Foto: Freedom24

Eelmisel nädalal USA turg kukkus kolme päevaga peaaegu 15%, mis on üks suurimaid langusi selle ajaloos. Selle dünaamika põhjuseks oli uus imporditollide ähvardus USA kaubanduspartneritele ning nn vastastikused tariifid president Donald Trumpi poolt 2. aprillil välja kuulutatud "vabanemispäeva" raames. Majandusloogika ja -arvutused selles olukorras ei toiminud, mistõttu oli turureaktsioon sedavõrd järsk ja kiire. 9. aprilli hommikuks olid tollid Hiina kaupadele juba ületanud 100% ning Peking vastas sellele omapoolsete tariifidega USA kaupadele, mis ületasid 80%. Kauplemispäeva lõpus teatas Trump ootamatult, et uusi väliskaubandusreegleid lükatakse 90 päeva edasi kõikide riikide jaoks, välja arvatud Hiina. See uudis põhjustas investeerimiskogukonnas tugeva positiivse reaktsiooni – vaid kolme tunniga tõusis S&P 500 indeks 9%. Sellist volatiilsust ei ole aktsiaturgudel nähtud alates pandeemiaajast.

Kõige märkimisväärsem on see, et volatiilsus oli seekord tehislikult esile kutsutud, mitte välistest teguritest tingitud, nagu COVID-19 ajal. Sarnane olukord valitseb mitte ainult aktsiaturul, vaid ka võlakirjaturul – isegi USA riigivõlakirjad sattusid müügisurve alla. Brenttoornafta hind kukkus hetkeks üle 20% (mis viitab täiemahulisele "karuturu" pöördele), langedes 59,31 dollarini, kuid pärast tariifide peatamise uudist taastus hind kiiresti üle 10%.

Positiivset reaktsiooni seletab peamiste riskide taandumine, mille hulka kuuluvad: • kiirenev inflatsioon – peamiselt USA-s, aga ka globaalselt • võimalik kaubapuudus • tarneahelate katkemine • majandus- ja kaubandussuhete katkemine USA-ga • üleminek karuturule koos edasise müügisurve tugevnemisega, mida toetab rikkuse efekti kadumine (varade väärtuse tõus/langus mõjutab inimeste tarbimist ja säästmist)

Ebamäärasus ja volatiilsus jäävad lähiajal kestma, kuid vaatame tulevikku optimistlikult. Kui ma märtsis soovitasin osaliselt riskimaandamispositsioone vähendada ja tasapisi uusi positsioone avada, siis nüüd on võimalik kaitseinstrumentide mahtu veelgi vähendada ning suurendada suurettevõtete tehnoloogiaaktsiate ostmist (agressiivse riskiprofiiliga investoritele), mis olid tugevalt üle müüdud.

Kui sinu riskitaluvus on neutraalne või konservatiivne, siis piisab esialgse plaani järgimisest ja portfelli koosseisule tähelepanu pööramisest. Kvaliteetsed varad peaksid moodustama portfelli põhiosa. Lähituleviku aktsiaturgude dünaamika sõltub suuresti väliskaubandusalaste läbirääkimiste uudistest, mis peaksid taas elavnema Washingtoni positsiooni pehmenemise taustal. Oluline saab olema ka 11. aprillil al anud aruandlushooaeg – kuidas ettevõtted tulevad toime kasvavate kulude, tarnekatkestuste ja nõudluse nõrgenemisega.

Tehniliste signaalide ja üldise sentimendi põhjal on kõik tingimused lühiajaliseks taastumiseks olemas – ja see on juba alanud. Meie optimism ei tähenda siiski, et uue korrektsiooni riski pole. Oluline on mõista, et Trump jätkab oma asja ajamist. Samas on selge arusaam, et presidendil on endiselt teatud pidurid ees, mis tähendab, et täielikku kaost turgudel ei tule. Kõige olulisem on nendes oludes jääda kindlaks oma plaanile ja hoida külma närvi.