Tagasi ST 14.05.25, 16:16 Freedom24 analüüs: 5 investeerimisstrateegiat kaubandussõdade ja majanduslanguse vastu Ülemaailmne investeerimismaastik on üha muutlikum. Kasvav protektsionism USA-s, uute tollitariifide oht, mured võimaliku majanduslanguse pärast ja püsivalt kõrged intressimäärad muudavad turutingimused keeruliseks. Selle taustal toovad Eesti investoreid maailma juhtivate börsidega ühendava investeerimisplatvormi Freedom24 analüütikud välja viis strateegiat, mis aitavad investoritel oma kapitali kaitsta ja uusi võimalusi avastada.

1. Defensiivne positsioneerumine leevendamaks volatiilsust

Prioriteediks on kapitali kaitsmine – mitte läbi täieliku ülemineku sularahale, vaid liikumine jätkusuutliku rahavoo, väikese võlakoormuse ja prognoositavate dividendidega ettevõtete suunas. Madala volatiilsusega sektorid, nagu tervishoid, kommunaalteenused ja toit, on ajalooliselt püsinud majanduslanguse ja geopoliitiliste riskide ajal stabiilsena. Sisenõudlusest juhitud ettevõtted pakuvad kaitset ka väliskaubandusega seotud šokkide eest.

2. Jätkuvalt tugevad pikaajalised trendid

Vaatamata infomürale on peamised struktuursed suundumused endiselt tugevad. Roheline energia ja säästva arengu tehnoloogiad säilitavad avaliku poliitilise toetuse ka kaubandussõdadega silmitsi seistes. Geopoliitilised pinged suurendavad valitsuste kulutusi taristule ja kaitsele. Samal ajal on sellised sektorid nagu tehisaru ja automatiseerimine näitamas püsivat pikaajalist kasvu. 3. Tagasiostud ja dividendid, uued portfellisambad Kuigi turg on surve all, siis tasub tähelepanu pöörata ettevõtetele, mis mitte ainult ei maksa dividende, vaid ostavad süstemaatiliselt ka aktsiaid tagasi. See vähendab volatiilsust ja toetab noteeringuid paanikaperioodidel, eriti kui tagasiostmist toetab pigem tugev bilanss kui võlg. 4. Geograafilise ja valuutapositsiooni ümberhindamine USA-d eelistatakse endiselt tänu regulatiivsele läbipaistvusele ja likviidsusele, kuid liigne sõltuvus tehnoloogiahiiglastest lisab antud turule volatiilsust. Investorid peaksid olema valivad ka arenevatel turgudel, eriti nendel, mis sõltuvad ekspordist USA-sse ja Euroopasse. Investeerimine erinevates valuutades on peamine viis portfelli riski vähendamiseks. Osaline kokkupuude kulla, Šveitsi frangi ja Jaapani jeeniga võib aidata kaitsta ülemaailmse ebakindluse eest. 5. Langus turgudel – oht või võimalus? Kas turu languse ajal tasub osta? Pikaajalistel investoritel jah, kui nad ostavad allahindlusega kvaliteetseid varasid. Järkjärgulise sisenemise strateegia aitab riske paremini juhtida. Lühiajaliste spekulantide jaoks jääb ebakindlus agressiivsete liigutuste jaoks liiga kõrgeks. Targem on oodata selgemaid märke turu pöördumisest, kui riskida kukkuva noa püüdmisega. "Oleme jõudmas faasi, kus poliitika juhib turge rohkem kui makromajandus. Suurim risk on praegu mitte majanduslangus, vaid emotsionaalne otsuste tegemine. Investorid, kes ennast talitsevad, keskenduvad kapitali säilitamisele ja suhtuvad volatiilsusesse kui võimalusse, tõusevad tugevamalt esile. Meie nõuanne: ärge püüdke tabada turu põhja, vaid looge portfell, mis on ehitatud kestma," ütleb Freedom24 investeerimisuuringute juht Maksim Manturov. Hetkel kuum Olerexi omanik ehitab kodukülla kümnete miljonitega spaahotelli. “Ta oli nagu konnasilm siin lähedal” Börsilt lahkunud Viljandi äri müüdi ameeriklastele Investorite seas on FedEx ja Foxconn Võlgades arendaja müüb magusa kinnistu börsifirmale ST Eesti arendaja Invego pakub võimalust osaleda Läti kinnisvaraturu tõusulaines 11% intressimäär ja kord kvartalis väljamakse: võlakirju saab märkida kuni 22. maini

Portfelli näide

Freedom24 analüütikud koostasid defensiivse, kuid kasvule orienteeritud lähenemisviisiga 100 000 dollari suuruse näidisportfelli, mis on kooskõlas praeguse turuväljavaatega.

1. Aktsiad: 55 000 dollarit (55%)

60% USA aktsiad: tervishoiuteenuste valdkonna suured tegijad, nagu UnitedHealth (UNH) ja Eli Lilly (LLY) pakuvad tugevat baasi. Tarbetarbed, nagu Procter & Gamble (PG) ja Walmart (WMT) pakuvad püsivat nõudlust. Dividendiliidrid Johnson & Johnson (JNJ) ja Coca-Cola (KO) lisavad tulu ja madalat volatiilsust. Big Tech kokkupuude hõlmab Nvidiat (NVDA) ja Microsofti (MSFT).

20% Euroopa aktsiad: Vestas Wind Systems – tuuleenergia liider – pakub tugevat kasvupotentsiaali, samas kui farmaatsiahiiglane Novo Nordisk (NVO) kasutab ära oma domineerimist diabeedi- ja rasvumisravimite vallas. Kaitsevaldkonnas saab Saksa firma Rheinmetall AG (RHM) kasu Euroopa Liidu suurenenud sõjalistest kulutustest.

20% Arenevad turud: Select iShares MSCI India ETF (INDA) keskendub India sisemajandusele, mis on vähem avatud USA ja Euroopa vahelistele kaubanduspingetele.

2. Fikseeritud tulu: 22 500 dollarit (22,5%)

Segu USA riigivõlakirjadest, nagu iShares Year Treasury Bond ETF ja investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjadest, nagu Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, pakub püsivat tootlust ja kaitset negatiivsete mõjude eest.

3. Alternatiivid: 12 500 dollarit (12,5%)

Investorid saavad jaotada kapitali ühtlaselt kulla – SPDR Gold Shares ETF kui inflatsiooniriski maanduse ja turvalise varjupaiga ning kaupade ETF-i, nagu Invesco DB Commodity Index Tracking Fund vahel, mis võivad saada kasu tariifidest lähtuvatest energia- ja põllumajanduse hinnatõusudest.

4. Sularaha: 10 000 dollarit (10%)

Sularahareservid oportunistlikeks ostudeks või portfelli tasakaalustamiseks turu languse ajal.

Freedom24-st

Freedom24 on USA-s, Euroopas ja Kesk-Aasias tegutseva rahvusvahelise investeerimisgrupi, NASDAQ-il noteeritud Freedom Holding Corp-i Euroopa tütarettevõte. Kontsern teenindab 618 000 klienti üle maailma ja selle turuväärtus on 9 miljardit dollarit. Euroopa Liidu põhise jaemüügi börsimaaklerina pakub Freedom24 USA, Euroopa ja Aasia suurimatel börsidel juurdepääsu enam kui 40 000 aktsiale, 1500 ETF-ile ja 800 000 USA aktsiaoptsioonile.

Freedom24 tegutseb MiFID II regulatiivraamistiku alusel, mis tagab kõrgeima taseme investorikaitse ja klientide varasid kaitseb Investor Compensation Fund (ICF). Maakleril on CySEC litsents ja ta on sertifitseeritud kõigis EL-i liikmesriikides. Kuuludes NASDAQ-i noteeritud Freedom Holding Corp-ile, järgib see ka SEC regulatiivseid standardeid. Freedom24 auditeerib Deloitte, üks „suurest nelikust“, mis viib läbi regulaarseid auditeid ja jälgib hoolsuskohustuse täitmist. Lisaks on Freedom24 Euroclear Banki vastuvõtukomitee ja Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooni (AFME) otseliige, mis rõhutab selle läbipaistvust ja usaldusväärsust.

Investeerimine väärtpaberitesse ja teistesse finantsinstrumentidesse hõlmab alati kapitali kaotamise riski. Varasem tootlus või prognoosid ei garanteeri tulevasi tulemusi. Enne investeerimisotsuse tegemist on oluline läbi viia isiklik analüüs ja kaaluda nõu küsimist kvalifitseeritud finantsspetsialistilt. Ettevõte võib tegutseda antud materjalis mainitud finantsinstrumentidega kauplejana või likviidsuse pakkujana. Kõik selles materjalis antud soovitused ja teave on sõltumatud ega ole mõjutatud ettevõtte kauplemispositsioonidest. Rakendame kõiki vajalikke meetmeid huvide konfliktide vältimiseks ja edastatud teabe objektiivsuse tagamiseks.