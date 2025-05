Tagasi ST 19.05.25, 14:29 Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov: 0DTE – hasartmäng või investeerimine? 2025. aasta kevad jääb börsiosalistele meelde järsu hüppega volatiilsuses. Kuid mitte kõik finantsinstrumendid ei kannatanud selle „palaviku“ all. Poliitilised uudised, tariifisõjad ja ebakindlus raputasid paljude börsiosaliste närve, ent olukord püsis stabiilne optsioonide, eriti nullpäevase kehtivusajaga (0DTE) segmendis, mille puhul ennustati probleeme, mis võiksid võrrelda 2008. aasta ülemaailmse kriisiga.

Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov

0DTE-d on tuletisinstrumendid, mille tähtaeg lõpeb samal päeval, kui need ostetakse. Eraldi tootena tulid need turule 2022. aastal ja moodustasid toona S&P 500 (SPX) optsioonide käibest vaid 10–15%. Tänaseks moodustavad need enam kui 50% kogu kauplemismahust – üle ühe triljoni dollari päevas. Kolme aastaga on optsioonide keskmine päevakäive kasvanud viiekordseks ning jaeinvestorite osakaal on jõudnud 60%-ni.

Populaarsuse peamised põhjused on sisenemise lihtsus, madalad komisjonitasud ning võimalus teha taktikalisi panuseid indeksi lühiajalistele liikumistele. Tegemist on sisuliselt spekulatsiooni lõpliku vormiga TikToki ajastul – või alternatiiviga kasiinodele.

Peamine probleem, mille eest eksperdid 0DTE trendi jälgides hoiatasid, on volatiilsuse võimendumine. Kui suur hulk optsioone aegub samal päeval, võib see turu liikumisi võimendada. Selle tulemusel võib turu 3–4% langus osutuda hoopis 10% suuruseks. Selliseid liikumisi võivad põhjustada nii jae- kui institutsionaalsed investorid, aga ka need, kes maandavad oma positsioonidega seotud riske.

Siiski näitab CBOE Chicago börsi analüüs, et 0DTE-d aitasid pigem turbulentsi tasandada. Näiteks suure volatiilsusega päevadel – nagu 4. aprill (SPX langus 6%) ja 9. aprill (tõus 10%) – maandasid turuosalised riske vastupidises suunas liikumistele.

Tegelikkus ei ole seni kinnitanud pessimistlikke teooriaid ning 0DTE optsioonidega kauplemine on tõestanud nende instrumentide kasulikkust. Jaeinvestorid eelistavad kas osta lihtsalt ostu- ja/või müügioptsioone või kasutada kitsaid hinnaerinevuse strateegiaid (spread). Võimalik kahjum enam kui 50% tehingutest jääb alla 2000 dollari, kuigi SPX-leping on nominaalselt hinnatud 550 000 dollarile.

Börsiosalised tegutsevad kiiresti: nad avavad positsiooni ning väljuvad sellest kohe, kui tehing muutub ebasoodsaks. Soodsa liikumise korral on võimalik laineharjal teenida sadu protsente. Seetõttu vähenes 0DTE jaeinvesteeringute arv äärmise volatiilsuse perioodil. Kui olukord normaliseerub, naasevad jaeinvestorid täiel määral turule – nagu varemgi.

Börsiosaliste jaoks on nende protsesside mõistmine muutumas oluliseks vahendiks orienteerumisel üha keerukamaks muutuval, ent võimalusterohkel investeerimismaastikul. Peamine on meeles pidada riskikontrolli – see on optsioonidega kauplemise kõige olulisem parameeter.