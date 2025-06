Tagasi ST 18.06.25, 20:25 Kas mobiilne seade suudab töökohtades arvuteid asendada? Samsungi ekspert selgitab Ettevõtte jaoks sobivaima telefonimudeli leidmine ei pruugi olla keeruline, kuid seadmete üha võimekamaks ja funktsionaalsemaks arenemise käigus muutub järjest tähtsamaks ka efektiivse tehnilise toe ning hoolduse olemasolu, leiab Samsungi Eesti ärisuuna võtmekliendihaldur Nikita Berlinberg.

Nikita Berlinberg, Samsungi Eesti ärisuuna võtmekliendihaldur.

Maailmas on palju elektroonikatootjaid. Milles seisneb Samsungi mobiilsete seadmete eelis ärikliendi jaoks?

Kõik algab heast tootest, kuid sama oluline on ka tehniline tugi kogu selle kasutusaja jooksul. Koostöös partneritega saame alati tagada väga laia tootevaliku, kättesaadavuse ja kogu vajaliku tehnilise toe.

Millised on kõige levinumad tooted, mida ärikliendid kasutavad?

Meil ei ole ühtegi sellist toodet, mis äriklientidele kasutamiseks ei sobi. Loomulikult oleneb väga palju sellest, milleks ja millistel ametikohtadel seadmeid kasutatakse. Näiteks meie tippklassi Galaxy S seeria telefonid on kasutusel kontorites, kus töötavate inimeste jaoks on väga korralik telefon vajalik ning samas on see ka justkui motivatsioonipaketi osa. Samuti on üha populaarsemaks muutumas meie Fold-sarja telefonid, mis pakuvad suurt paindlikust ja jõudlust. Sel suvel on välja tulemas uue põlvkonna Fold-sarja telefon, mis on parim ja tehnoloogiliselt kõige arenenum nutiseade turul.

Teisalt oleme oma partnerite kaudu müünud ka Eestis üsna suuri partiisid taskukohasemaid A-seeria telefone, mille puhul on mõnikord tarne suurus üle 100 seadme korraga. Teine levinud tootegrupp on tahvelarvutid. Näiteks Saku Õlletehase müügiesindajad kasutavad neid oma abivahenditena kui nad üle Eesti poodides ja teistes müügikohtades käivad.

Kas mobiilseid nutiseadmeid kasutavad peamiselt kontoritöötajad ja müügimehed?

Päris nii ei saa öelda. Loomulikult on teatud tööd, mille puhul on nutiseadet rohkem vaja ja sageli toimuvad need tubastes tingimustes. Samas oleme Eestis täheldanud viimasel ajal ka nõudluse suurenemist nende mobiilsete seadmete järgi, mis on mõeldud kasutamiseks õues. Näiteks nutitelefon XCover7 Pro ja tahvelarvuti Galaxy Tab Active5 Pro, saavad hakkama ka päris karmides tingimustes. Oluline on rõhutada, et seadet, mida saab ohutult kasutada tehastes või ehitusplatsidel, ei tähenda tänasel päeval enam seda, et tuleks teha järeleandmisi selle jõudluses või funktsionaalsuses.

Samsung Galaxy S25 sarja seadmed on äriklientide poolt kõrgelt hinnatud.

Kas mobiilne seade asendab tänaseks juba süle- või lauaarvutit?

Kindlasti on ametikohti, kus see nii juba on. Samas on uuemaid Samsungi mobiilseid seadmeid võimalik DeX rakenduse kaudu ühendada juhtmevabalt monitori, klassikalise klaviatuuri ja hiirega, et vajadusel luua lauaarvuti moodi lahendus.

Kui lihtne on Samsungi seadmeid integreerida teiste tootjate tarkvaraga?

See on väga lihtne, sest Samsung teeb pidevalt koostööd maailma suurimate tarkvaraarendajatega nagu näiteks Microsoft ja Google, mis tagab selle, et kõik tuntud töökeskkonnad nagu Office 365 või Google Workspace töötavad Samsungi seadmetega laitmatult.

Küberohud on tänapäeva maailmas tõsine teema. Kuidas Samsungi mobiilsete seadmete puhul need riskid maandatakse?

Samsung on oma mobiilsete seadmete küberohtude eest kaitsmiseks arendanud välja süsteemi nimega Knox. See nutiseadmete turvalisuse alates riistvara vastu suunatud rünnakute ära hoidmisest kuni reaalajas kaitseni kõikvõimalike küberohtude eest. Aastatepikkuse arendustöö käigus on Knox välja arendatud sellisele tasemele, et seda usaldavad ka mitmete riikide valitsused oma töö korraldamises ja andmete kaitsmises. Selleks, et kõik turvameetmed toimiksid, on kindlasti vaja tagada see, et seadme turva- ja tarkvarauuendused saaksid õigeaegselt tehtud.

Kui pikk on seadme keskmine kasutusaeg enne kui see välja vahetada tuleks?

Siin oleneb väga palju sellest, milline on töö iseloom ja intensiivsus. Arvestades, et Samsungi tooted on uuenduslikud ja alati pisut ajast ees, siis pole ime, kui mõni seade on kasutuses 2-3 aastat. Siiski peaks arvestama, et tehnoloogia areneb väga kiirelt ja kui sellega kaasas püsida tahad, siis tuleb seadmeid kiiremini välja vahetada. Samas tasub rõhutada, et Samsung pakub paljudele vanematele mobiilsetele seadmetele kuni 7 aastat turvauuendusi.

Kui sobiv seade on oma ettevõttele välja valitud, siis mida peaks veel kindlasti enne lepingu sõlmimist jälgima?

Üks kindel soovitus on see, et alati tasub osta seade Samsungi ametliku koostööpartneri käest. Ainult nii saad olla päris kindel, et müüja teab, mida ta müüb ja garanteerib ka toote järelteeninduse, mis praktikas tähendab näiteks ka korrektseid turva- ja tarkvarauuendusi.