10.11.25, 16:40 Mõtled tootmise laiendamisele? Narva on valmis Narva ei ole enam pelgalt geograafiline piiriala – sellest on kujunemas Eesti uue tööstuse kasvukoht. Tänu uuele taristule, tugevale partnerlusmudelile ning Euroopa Liidu Õiglase Ülemineku Fondi rahastatavatele toetustele on praegu parim hetk oma tootmise laiendamiseks või uue suuna testimiseks Ida-Virumaal.

Narva Tööstusinkubaator (NTI) on arendusprojekt, mis ühendab inkubatsiooniprogrammi raames kaasaegse tootmis- ja kontoritaristu ning konsultatsiooniteenuse.

Uus tootmishoone on lõppjärgus

Narva Tööstuspargis (Kulgu piirkonnas) valmib IVIA arendatav kaasaegne tootmishoone, mis saab valmis 2026. aasta alguses. Eesmärk on pakkuda ettevõtetele paindlikku ja kiiret võimalust tootmise alustamiseks, vältides pikka ehitusfaasi ja lubade kadalippu.

Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) pakub enamat kui tootmispinnad. IVIA poolt pakutavad inkubatsiooniteenused võimadavad tuge ruumide seadistamisel, tööjõu ja koostööpartnerite leidmisel ning sobivate rahastusvõimaluste kaardistamisel.

„Meie eesmärk on, et tootmine ei jääks pidama ühegi formaalsuse taha,“ ütleb IVIA juhatuse liige Teet Kuusmik. „Aitame ettevõttel kohapeal reaalselt startida – kiiresti, paindlikult ja kindlalt.“

Ragn-Sellsi näide: piloottehnoloogia tuli Eestisse tagasi

Ragn-Sellsi tütarfirma R-S OSA Service OÜ rajab Narva Kulgu tootmishoone pindadele demotehase, mis väärindab põlevkivituhka ja tõstab ringmajanduse uuele kvaliteeditasemele. Üürileping IVIA-ga on allkirjastatud, tootmise algus on kavandatud 2026. aastasse.

„Kõige olulisem oli paindlikkus – IVIA meeskond mõistis meie vajadusi ja reageeris kiiresti,“ rõhutab ettevõtte juht Alar Saluste.

Toetused, mis muudavad laienemise lihtsaks

Ida-Virumaa VKE investeeringutoetus võimaldab taotleda kuni 3 miljoni euro suurust toetust (omafinantseering alates 20%), mis aitab katta seadmete ja investeeringute kulusid. See muudab tootmise käivitamise Narvas kiiremaks ja riskid väiksemaks.

„Ettevõtted otsivad võimalusi laienemiseks ja kulude optimeerimiseks. Narva pakub seda kõike – aga lisaks ka partnerlust ja valmisolekut toetada igat sammu.“

Tule ja vaata ise!

Narva Tööstusinkubaatori kliendipäev toimub 25. novembril 2025 kell 13.00 (Tehase 51, Narva). Kohapeal tutvustatakse tootmishoone projekti, piirkonna võimalusi ja rahastusmeetmeid.

Sündmus toimub Maakonna arengustrateegia elluviimise programmi toel.

